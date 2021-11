Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Étant donné que tout cheminement vers la couverture sanitaire universelle et la fourniture de soins de santé à tous doit avoir une composante numérique intégrée de manière cruciale dans sa conception, Financial Express organise le FE Digital Health Conclave 2021 entre le 9 et le 10 décembre 2021.

Pour rendre le système de santé abordable et accessible grâce à une intervention technologique en Inde, FinancialExpress.com présentera également le travail de 20 innovateurs de ce type qui ont vraiment fait une différence dans l’écosystème de la santé numérique en Inde.

Le 27 septembre, le Premier ministre Narendra Modi a lancé la mission numérique Ayushman Bharat. La tentative apparente étant de développer une épine dorsale pour soutenir une infrastructure de santé numérique intégrée dans le pays et un écosystème de soins de santé reliés par des autoroutes numériques. Étant donné que tout cheminement vers la couverture sanitaire universelle et la fourniture de soins de santé à tous doit avoir une composante numérique intégrée de manière cruciale dans sa conception, Financial Express organise le FE Digital Health Conclave 2021 entre le 9 et le 10 décembre 2021.

Il s’agit d’amener des leaders d’opinion, des leaders d’opinion clés, des piliers de l’industrie, des innovateurs et des responsables des agences gouvernementales à délibérer sur le paysage émergent, les défis, les gains, les coûts et les opportunités tout en se dirigeant vers la transformation numérique des soins de santé.

La mission nationale de santé numérique (NDHM) facilitera les interventions de santé numérique telles que la création d’identifiants de santé numériques pour la population indienne et le registre des établissements de santé afin de trouver des hôpitaux en ligne en plus des dossiers médicaux électroniques (DME) et de la télémédecine. L’objectif est de permettre à terme l’accès aux dossiers médicaux électroniques (DME) par divers systèmes et registres spécifiques à un domaine via l’interface de santé unifiée (UHI) très similaire à l’interface de paiement unifiée (UPI).

Les modèles de prestation de soins numériques tels que l’identification numérique de la santé aideront à rassembler les dossiers de santé de manière horizontale pour une prestation de soins de santé efficace. Ce sera un identifiant unique pour extraire les dossiers de santé pertinents pour afficher ces dossiers de manière non discrétionnaire et non parrainée.

Les principaux points de discussion du premier jour seront l’accélération des soins de santé numériques à l’ère post-Covid, les soins hybrides pour un avenir sain, la création de soins basés sur la valeur grâce aux mégadonnées et à la santé connectée à domicile et le rôle de la pharmacie dans la création d’un écosystème de soins de santé centré sur le patient sous le thème de Guérison frugale à des soins basés sur la valeur.

La deuxième journée couvrira des sujets intitulés Reimagining Public Health In India : The Digital Way, Digital Diagnostics : Towards A Holistic Digital Health Ecosystem, Healthcare Cloud : Benefits, Compliances & Possibilities, Future Of Radiology & Imaging With AI and Telehealth : Tackling Healthcare Divide In India sous le thème Construire l’écosystème de santé numérique

Les principaux orateurs à l’occasion seront Satyendar Jain, ministre de la Santé, gouvernement de Delhi, Dr RS Sharma, PDG, National Health Authority (NHA), ministère de la Santé et du Bien-être familial, gouvernement de l’Inde, Dr Neeta Verma, directeur général, National Centre d’informatique (NIC), gouvernement de l’Inde, Abhishek Singh, PDG, Division nationale de la gouvernance électronique (NeGD), Bhaskar Katamneni, IAS, commissaire, Santé et directeur général (MD), Mission nationale de la santé (NHM), ministère de la Santé et Bien-être familial, gouvernement de l’Andhra Pradesh, Sunil Kumar, directeur général adjoint, Centre national d’informatique (NIC), gouvernement de l’Inde, Dr J Ramesh, agent nodal de l’État, Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM), ministère de la Santé et des Services de bien-être familial, Gouvernement de Pondichéry.

Il existe plusieurs leaders de l’industrie qui se sont alignés sur l’idée de tirer parti du support numérique pour un plus grand impact dans les soins de santé. Ceux-ci inclus:

Dr Sangita Reddy, codirecteur général, Apollo Hospitals Enterprises, Ameera Shah, directeur général, Metropolis Healthcare Limited, Dr Ashutosh Raghuvanshi, MD et PDG, Fortis Healthcare Ltd, Vikalp Sahni, fondateur et PDG, eka.care, Dr Venkat Ramana Sudigali , directeur et PDG, Excell Multispeciality Hospital, Dr Avadhut Parab, Global CIO, Wockhardt Ltd, Dr Nandakumar Jairam, conseiller et consultant indépendant en soins de santé, MEMG, Dr Girdhar Gyani, directeur général, Association of Healthcare Providers (Inde), Arvind Sivaramakrishnan , directeur de l’information (CIO), Apollo Hospitals Enterprise Limited, Chandra Mouli, conseiller technologique, Sankara Nethralaya, Shuvankar P, directeur principal, technologies de l’information et directeur informatique adjoint, Manipal Health Enterprises Pvt. Ltd.

Parmi les autres experts figurent le Dr Rana Mehta, partenaire et leader des soins de santé, PwC Services LLP, le professeur Dorairaj Prabhakaran, vice-président – Recherche et politiques, Public Health Foundation of India (PHFI) et le Dr Adam CHEE, chef, Smart Health Leadership Centre, Institute of Systems Sciences, Université nationale de Singapour.

Les participants potentiels au conclave sont les décideurs du gouvernement central et des États, les membres des groupes de travail, les PDG et les directeurs informatiques, les directeurs techniques et les responsables des achats d’hôpitaux, les sociétés de soins de santé et pharmaceutiques, les directeurs médicaux d’institutions autonomes comme AIIMS, NIMHANS, PGIMER et les collèges médicaux gouvernementaux, entre autres. , des entreprises de technologies de la santé et des entrepreneurs en technologies de la santé.

Pour en savoir plus sur l’événement Connectez-vous pour explorer Financial Express Digital Health Conclave 2021 –

https://www.financialexpress.com/events/digital-health-conclave-2021

