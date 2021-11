Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

La solution ClinicalPath Primary Care India d’Elsevier, basée sur l’IA, facilite les dépistages automatisés au niveau local.

La collaboration permet à Gramin d’effectuer des dépistages automatisés basés sur l’IA, pour de multiples problèmes de santé, sur la base des dernières directives de traitement standard indiennes. (Image représentative)

Elsevier, un leader mondial de l’information et de l’analyse, a annoncé aujourd’hui la disponibilité de ClinicalPath Primary Care India – sa solution d’aide à la décision clinique – dans tous les centres Gramin en Inde.

En commençant par les soins prénatals pour les femmes enceintes dans les zones rurales reculées, l’initiative contribue à améliorer l’accès aux soins dans les zones reculées et la qualité des soins de santé au niveau local.

ClinicalPath Primary Care India est un outil d’aide à la décision clinique qui fusionne plusieurs directives pour faciliter les conseils de soins personnalisés et faciliter le dépistage afin d’aider les travailleurs de la santé de première ligne à fournir des soins efficaces pour la santé maternelle et infantile dans des conditions parfois complexes.

La solution recommande des suggestions basées sur des questions spécifiques lors des dépistages des patients au point de service. Cela se traduit par une identification plus précoce des cas à haut risque pour les travailleurs de la santé afin d’initier une gestion proactive des patients et d’optimiser l’impact clinique.

La collaboration entre Gramin et Elsevier peut potentiellement soutenir les communautés locales et les patients des zones reculées des manières suivantes :

1) Détection précoce des situations à haut risque – Notification des cas à haut risque à partir de dépistages réguliers, disponibilité du service d’assistance médicale 24h/24 ; des projections régulières et des suivis pour les membres inscrits s’ils s’y inscrivent.

2) Équité des services – Équité des soins et des conseils pour les femmes enceintes dans les régions éloignées et les métropoles.

3) Accessibilité des soins – Soit numériquement via des téléphones portables, soit en personne au centre

4) Disponibilité à la demande – Aucun ASHA requis,

