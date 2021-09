Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Environ 26% des adultes indiens âgés de 45 à 59 ans et 32% de ceux de plus de 60 ans sont touchés.

Par le Dr Vinay Kumar Bahl,

C’était un dimanche matin quand j’ai reçu un appel frénétique d’un patient, un banquier de 50 ans – « Docteur, je pense que j’ai une crise d’hypertension artérielle – mon nombre supérieur (systolique) est le 160 ! » Connaissant ses antécédents médicaux, je savais qu’il souffrait d’hypertension légère qui était bien sous contrôle, et j’ai donc décidé de creuser plus profondément. Il venait juste de sortir d’une course et avait monté sept volées d’escaliers et comme il était à bout de souffle, sa femme inquiète avait vérifié sa tension artérielle sur un appareil numérique de pression artérielle. Je l’ai rassuré qu’il était normal que la tension artérielle augmente pendant l’exercice et que la systolique puisse atteindre un niveau de 200 mmHg avec un exercice intense.

Ce n’était pas la première fois que cela arrivait. J’ai reçu des appels signalant une lecture anormale « très élevée ». Malheureusement, l’hypertension est extrêmement courante en Inde avec une prévalence élevée dans la population jeune de la classe ouvrière. Environ 26% des adultes indiens âgés de 45 à 59 ans et 32% de ceux de plus de 60 ans sont touchés. Une hypertension artérielle prolongée et non contrôlée endommage les vaisseaux sanguins et peut entraîner une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, un anévrisme (gonflement de la paroi des vaisseaux sanguins la rendant faible), une insuffisance cardiaque, des lésions rénales, une perte de vision et une maladie artérielle périphérique. En 2019, l’hypertension a causé plus de la moitié des cas de maladie coronarienne, d’accident vasculaire cérébral et d’insuffisance cardiaque dans le monde, et plus de 10 millions de décès. L’hypertension artérielle est responsable de 57% de tous les décès par accident vasculaire cérébral et de 24% de tous les décès par maladie coronarienne en Inde. La raison pour laquelle cette maladie est qualifiée de «tueur silencieux» est que plus de 30% des personnes souffrant d’hypertension artérielle n’en sont même pas conscientes. Il est donc essentiel de traiter, gérer et contrôler l’hypertension.

Dans la gestion de l’hypertension, un aspect important qui est souvent négligé est la bonne méthode de mesure de la PA. Ceci est crucial car la dose du médicament dépend de la façon dont la PA est contrôlée. Auparavant, les patients faisaient généralement vérifier leur tension artérielle dans une clinique médicale. Cependant, avec l’avènement des instruments de mesure numériques de la PA étant facilement disponibles et abordables, de plus en plus de personnes ont tendance à vérifier leur PA à la maison elle-même. Bien que la mesure de la pression artérielle soit une procédure courante, on peut obtenir des lectures inexactes si elle est effectuée de manière incorrecte. Des erreurs dans les mesures de la PA dues à une mauvaise technique peuvent conduire non seulement à un diagnostic incorrect, mais également à un traitement incorrect.

Voici quelques conseils pratiques à suivre pour la mesure de la TA qui vous aideront à garantir des lectures précises :

La PA doit être mesurée de préférence dans une phase d’esprit détendu, si possible tôt le matin. asseyez-vous sur une chaise et restez calme pendant cinq minutesIl est essentiel d’avoir une vessie vide, une vessie pleine peut entraîner des lectures de PA élevées. taille correcteLe brassard BP doit être porté sur le bras nu, au-dessus du coude et bien fixé. Le port du brassard BP par-dessus les vêtements peut entraîner une lecture plus élevéeLa posture doit être assise droite sur une chaise avec le dos soutenu, les jambes décroisées et les pieds à plat sur le sol, respirant confortablementLe bras doit être soutenu au niveau du cœurAssurez-vous qu’il n’y a pas de mouvement pendant que la mesure est priseLorsque vous surveillez la tension artérielle à la maison, effectuez trois lectures et utilisez la moyenne des deux dernières comme lecture de la tension artérielle Maintenez un suivi quotidien des mesures de la PA

Un autre aspect de la mesure de la PA à la maison est que les appareils intelligents de surveillance de la PA au poignet et au doigt sont devenus populaires. Mais, avec ces appareils, la pression supérieure (systolique) et inférieure (diastolique) peut varier considérablement, plus les artères sont éloignées du cœur.

Les précautions et préparations simples ci-dessus peuvent grandement contribuer à garantir une mesure précise de la PA en clinique et à domicile. Avec l’augmentation de la téléconsultation en raison de la pandémie, la mesure à domicile de la TA pour suivre l’efficacité d’un schéma thérapeutique est désormais un outil important pour le médecin afin de contrôler efficacement l’hypertension et de réduire le risque de maladie.

En cette ‘Journée mondiale du cœur’, engageons-nous à commencer à mesurer notre TA de la bonne manière. Mesurez correctement. #BPrightKaro

(L’auteur est cardiologue, directeur principal, Max Hospital, New Delhi, ancien doyen et chef – AIIMS, New Delhi. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

