Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

L’Inde a fait des progrès louables depuis le 7 avril 2004, date à laquelle elle a commencé le déploiement de la thérapie antirétrovirale (ART) vitale pour les personnes vivant avec le VIH, mais des défis considérables demeurent.

Aux prises avec la pandémie de Covid-19 depuis près de deux ans, les autres problèmes de santé cruciaux comme le VIH, la tuberculose, d’autres maladies infectieuses, de même que d’autres urgences et exigences sanitaires non infectieuses ont été négligés en Inde et ailleurs.

En cette Journée mondiale du sida, des experts de l’AIDS Society of India (ASI) ont appelé les parties prenantes à mettre en œuvre la loi sur le VIH/sida de 2017 sur le pied de guerre et à lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH (PVVIH).

La Journée mondiale de lutte contre le sida observée dans le monde le 1er décembre 2021 est une journée pour faire le point sur la situation qui comprend le scénario actuel, les stratégies d’atténuation, ce qui a été réalisé et ce qui reste à réaliser et la meilleure façon d’aller plus loin.

« Même quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi de 2017 sur le VIH/sida, il n’y a pas de nomination d’ombudsman d’État ; qui est une disposition impérative de la loi. Nous n’avons pas encore vu une seule poursuite en vertu des dispositions de cette loi et cela ne signifie en aucun cas que ces violations ne se sont pas produites. En fait, il est urgent de faire prendre conscience de l’existence des lois et de leurs dispositions », selon le Dr Ishwar Gilada, président de l’ASI, membre du conseil d’administration de l’International AIDS Society (IAS).

L’ASI a recommandé que la loi contribue à mettre fin à toutes les formes de stigmatisation et de discrimination liées au VIH. ASI appelle maintenant à garantir que toutes les mesures de sécurité sociale qui font partie de notre cadre juridique soient garanties à chaque personne vivant avec le VIH afin que les progrès vers les soins et le soutien du VIH soient pleinement galvanisés, afin d’éviter que l’acte ne soit qualifié d’« acte édenté ‘.

Le Dr Gilada a ajouté : « Les PVVIH se voient refuser les politiques d’indemnisation et mentionnent toujours le VIH dans les critères d’exclusion. Les assurances-vie ont toujours des dispositions pour ne pas permettre aux PVVIH de souscrire des polices pour une somme assurée supérieure à 10 lacs. Bien qu’ASI ait convaincu l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) et son accord avec ASI, il n’y a pas de progrès. Malgré la loi de 2019 sur les personnes transgenres (protection des droits), la communauté transgenre continue de faire face au déni et au rejet dans des domaines tels que l’emploi, la santé et les services publics.

Les experts ont préconisé que sans action audacieuse contre les inégalités, l’Inde ainsi que d’autres pays dans le monde risquent de manquer les objectifs de mettre fin au sida d’ici 2030, si nous ne partageons pas les fruits de la recherche et des développements en fournissant des vaccins Covid-19 à Pays à revenu faible et intermédiaire.

L’Inde a fait des progrès louables depuis le 7 avril 2004, date à laquelle elle a commencé le déploiement de la thérapie antirétrovirale (ART) vitale pour les personnes vivant avec le VIH, mais des défis considérables demeurent. L’Inde, ainsi que d’autres pays dans le monde, n’ont pas atteint l’objectif de zéro discrimination d’ici 2020. Le jalon de zéro discrimination a maintenant été reporté à 2030, mais avec une correction, « moins de 10 % de discrimination d’ici 2030 ». L’Inde a une occasion en or de mettre fin à la discrimination liée au VIH en mettant pleinement en œuvre la loi de 2017 sur le VIH/sida (prévention et contrôle).

L’Inde, avec d’autres pays dans le monde, a promis de mettre fin au sida d’ici 2030 (il reste 109 mois pour atteindre cet objectif) conformément à la politique nationale de santé du gouvernement indien de 2017 et aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies adoptés par notre pays.

Aux prises avec la pandémie de Covid-19 depuis près de deux ans, les autres problèmes de santé cruciaux comme le VIH, la tuberculose, d’autres maladies infectieuses, de même que d’autres urgences et exigences sanitaires non infectieuses ont été négligés en Inde et ailleurs. Cela a entraîné la non-réalisation de l’objectif 90-90-90 de l’OMS d’ici 2020 ; qui a été fixé pour 90 % des personnes vivant avec le VIH devraient connaître leur statut, 90 % des personnes infectées par le VIH qui connaissent leur statut devraient être mises sous traitement antirétroviral (TAR) et 90 % de celles sous TAR devraient avoir leur charge VIH-virale supprimé.

« Grâce à la recherche scientifique et aux preuves solides qui nous ont fourni des outils pour prévenir efficacement la transmission du VIH, diagnostiquer le VIH, traiter les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) afin qu’elles vivent une vie normale et gérer les comorbidités ainsi que les co-infections, mais nous n’avons pas mis ces connaissances à profit de manière satisfaisante. C’est pourquoi en 2020, alors que le monde était en proie à la pandémie de Covid-19, 1,5 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH et 680 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida dans le monde. a ajouté le Dr Gilada.

Étant donné que la plupart des pays n’ont pas pu atteindre les objectifs de lutte contre le sida pour 2020, les yeux sont désormais fixés sur l’objectif 2030 de 95-95-95 cibles (95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 95 % d’entre elles devraient être sous TAR et 95 d’entre eux soient supprimés du point de vue viral).

« Quarante ans depuis que les premiers cas de sida ont été signalés dans le monde, et 35 ans depuis que le premier cas a été signalé en Inde, le VIH nous menace toujours. Aujourd’hui, le monde n’est pas sur la bonne voie pour tenir son engagement commun de mettre fin au sida d’ici 2030, non pas à cause d’un manque de connaissances ou d’outils pour vaincre le sida, mais à cause des inégalités structurelles qui entravent les solutions éprouvées de prévention et de traitement du VIH », a conclu le Dr Gilada. .

L’ASI est une association professionnelle de médecins et de chercheurs spécialisés dans le VIH qui vise à promouvoir et à diffuser un enseignement médical à orientation clinique et une gestion médicale coordonnée de la maladie à VIH. ASI collabore avec des scientifiques du VIH de renommée internationale et se concentre sur le renforcement des capacités nationales. Il joue un rôle de plaidoyer et de conseil aux niveaux national, régional et local, et collabore également avec la NACO et la Central Tuberculosis Division (programmes nationaux de lutte contre le sida et la tuberculose du gouvernement indien).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.