Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Environ 50 000 enfants, âgés de 0 à 19 ans, reçoivent un diagnostic de cancer chaque année en Inde.

L’un des principaux défis connus pour le taux de guérison plus faible était qu’environ 40 % des enfants atteints de cancer en Inde souffrent de malnutrition au moment du diagnostic.

Les taux de survie peuvent aller jusqu’à 70 % ou plus si le traitement du cancer infantile est multidisciplinaire et comprend une bonne nutrition au bon moment, selon le rapport de la Fondation Cuddles intitulé Childhood Cancer in India.

Cuddles Foundation, une organisation à but non lucratif axée sur l’apport d’une alimentation et d’une nutrition holistiques aux enfants défavorisés qui luttent contre le cancer dans les hôpitaux publics de cancérologie, a récemment publié la première évaluation organisée menée en Inde sur l’impact d’une bonne nutrition sur les enfants atteints de cancer intitulée « Cancer de l’enfance En Inde ».

La gravité de la malnutrition au moment du diagnostic du cancer expose les enfants à un risque accru d’infection, d’effets secondaires, de complications et de retards de traitement. Malheureusement, 40 % d’entre eux souffrent de malnutrition au moment du diagnostic de cancer.

« Ce rapport met en évidence le rôle crucial que joue la nutrition pour rapprocher les enfants qui luttent contre le cancer d’un remède. Espérons que nous pourrons rassembler les gens pour aider davantage d’hôpitaux gouvernementaux à avoir des nutritionnistes pédiatriques dédiés et une aide alimentaire dans le cadre de leur protocole de traitement. Peut-être que le conseil nutritionnel obligatoire pour tous les patients atteints de cancer infantile est quelque chose que les cliniciens peuvent demander et mettre en œuvre. Enfin, nous espérons que ce rapport encouragera les chercheurs à étudier plus avant l’impact de la nutrition sur le cancer infantile afin que les enfants aient une meilleure chance de guérison », a déclaré Purnota Dutta Bahl, fondateur et PDG de la Fondation Cuddles.

« À la Fondation Cuddles, notre programme FoodHeals comble le fossé nutritionnel chez les enfants atteints de cancer dans 35 hôpitaux à travers l’Inde. Au cours du dernier exercice 2020-2021, pendant la pandémie de Covid-19, la Fondation Cuddles a traité plus de 6000 patients et organisé plus de 1 lakh de séances de conseil. Grâce à notre application FoodHeals®, nous avons pu évaluer l’impact de la nutrition sur ces patients. Malgré les traitements anticancéreux comme la chimiothérapie et la radiothérapie, 80 % des patients ont amélioré ou maintenu leur état nutritionnel. De plus, 94 % des patients que nous avons conseillés sont revenus pour une deuxième visite ou pour la poursuite du traitement. Nous avons remarqué dans notre expérience sur le terrain que les patients bien nourris tolèrent mieux le traitement, ressentent principalement des effets secondaires mineurs, ont moins de retards de traitement et ont un temps de récupération plus rapide », a ajouté Bahl.

Malheureusement, le cancer infantile ne peut être prévenu ou détecté par un dépistage régulier, mais la médecine et la thérapie génériques, y compris la chimiothérapie et la radiothérapie, peuvent guérir la plupart des cancers infantiles. Pourtant, dans les pays à revenu faible et intermédiaire, comme l’Inde, on estime que 15 à 45 % des enfants sont guéris du cancer, contre plus de 80 % dans les pays à revenu élevé.

Parlant des défis rencontrés pendant le verrouillage pour maintenir les programmes et les initiatives avec les hôpitaux axés sur les patients COVID, Bahl a déclaré: «Covid et les verrouillages ont affecté la fréquentation de l’hôpital. Covid a également retiré une grande partie du personnel de santé pour le devoir COVID. Il y avait des protocoles stricts de distanciation physique qui peuvent être compliqués lorsque vous soignez et conseillez des enfants malades. Nous avons commencé à voir une baisse du nombre d’OPD. Nous sommes rapidement passés à conseiller les patients et les soignants par téléphone pour garantir qu’il n’y ait pas d’interruption dans le traitement. Nous avons également réussi à étendre notre programme de rationnement avec l’aide de supporters là où la livraison a été impactée. Les protocoles d’hygiène ont obligé à suspendre notre programme de repas chauds.

Soulignant le rôle du gouvernement et des initiatives des entreprises entreprises pour se concentrer sur les enfants atteints de cancer en Inde, Bahl a ajouté : « Il existe des programmes gouvernementaux qui fournissent une aide financière allant jusqu’à Rs.1 à 1,5 lakhs pour le traitement du cancer des patients BPL. Nous avons également assisté à l’émergence de la National Cancer Grid et à la création de centres de cancérologie tertiaires dans les petites villes du pays, qui ont amélioré l’accès aux traitements et aux médecins. Pourtant, le besoin dépasse de loin l’offre. Nos partenaires comme Bajaj Finance, Hexaware, Cactus Communications, JLL, Tally Solutions et la Fondation HT Parekh ont soutenu notre programme FoodHeals par le biais de l’initiative de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Certains ont même introduit le don sur salaire et signalé des campagnes de financement pendant la période des fêtes. »

