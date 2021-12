Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Les options de traitement pour le cancer du poumon comprennent la chirurgie, la radiothérapie et la thérapie systémique comme la chimiothérapie ou la thérapie ciblée.

Mise à jour : 03 déc. 2021 17:10

Par le Dr (Prof) Meenu Walia

Le cancer du poumon est l’un des types de cancer les plus courants dans le monde. Plus récemment, il est également devenu la principale cause de décès liés au cancer. Pour accroître la sensibilisation à la maladie, chaque année, novembre est le mois de la sensibilisation au cancer du poumon.

C’est un mythe que le cancer du poumon n’affecte que les personnes qui fument. Alors que les fumeurs courent un risque accru de développer un cancer du poumon, de nombreux autres facteurs tels que l’air pollué, le contact avec des produits chimiques cancérigènes, des antécédents familiaux de cancer du poumon peuvent également amener les non-fumeurs à développer un cancer du poumon.

Que se passe-t-il lorsqu’une personne développe un cancer du poumon?

Le cancer du poumon est causé par une croissance et une propagation incontrôlées de cellules cancéreuses dans les poumons. Le cancer survient pendant le processus de division cellulaire, lorsqu’une cellule endommagée se développe, se multiplie anormalement et provoque des tumeurs, qui se transforment en un amas de tissus. Ces cellules cancéreuses se multiplient et peuvent même se propager à d’autres parties du corps pour former de nouvelles tumeurs.

Les symptômes du cancer du poumon comprennent une douleur ou une gêne thoracique, des difficultés à respirer, une respiration sifflante, une toux qui ne disparaît pas ou s’aggrave avec le temps, des crachats de sang, un enrouement, une perte d’appétit, une perte de poids, des difficultés à avaler, de la fatigue et un gonflement des visage et/ou le cou.

Options de traitement

Les options de traitement pour le cancer du poumon comprennent la chirurgie, la radiothérapie et la thérapie systémique comme la chimiothérapie ou la thérapie ciblée. Il peut être conseillé aux patients de suivre l’un ou plusieurs de ces traitements en fonction du type de cancer et du stade dans lequel il se trouve.

Immunothérapie dans le traitement du cancer du poumon

Une prise en charge multimodale est nécessaire pour traiter les différents stades du cancer du poumon. Si le cancer du poumon est détecté tôt, les chances de guérison sont beaucoup plus élevées. Les tissus infectés peuvent être traités par ablation chirurgicale, traitement par radiothérapie et traitement par chimiothérapie.

Au cours des dernières années, l’immunothérapie a été de plus en plus acceptée comme mode de traitement préféré pour divers types de cancer. L’immunothérapie aide le système immunitaire de l’organisme à détecter et à combattre le cancer.

Le système immunitaire de notre corps est fondamentalement un mécanisme de surveillance qui scanne en permanence les cellules du corps. Il est capable de faire la distinction entre les cellules normales et mutées et a la capacité de remplacer les cellules anciennes et endommagées. Les cellules cancéreuses ont tendance à accumuler de multiples mutations dans leur génome et exposent sur leur membrane plasmique divers types de protéines que le système immunitaire est capable de reconnaître. Cependant, les cellules cancéreuses sont capables de se déguiser en cellules saines et d’échapper à la réponse du système immunitaire. L’immunothérapie désactive cette caractéristique sur les cellules cancéreuses, permettant au système immunitaire de détecter et de neutraliser les cellules cancéreuses sans nuire à d’autres cellules saines.

Il existe différents types d’immunothérapies disponibles pour différents types de patients atteints de cancer. Bien que l’immunothérapie puisse provoquer certains effets secondaires tels que la fatigue, les douleurs articulaires ou la perte d’appétit, ceux-ci sont encore moins nombreux que les autres traitements thérapeutiques du cancer du poumon.

Bien que l’immunothérapie soit encore relativement nouvelle, elle offre une réponse là où de nombreux traitements contre le cancer ont échoué auparavant. À l’époque moderne, l’immunothérapie est devenue l’une des avancées les plus innovantes pour le traitement du cancer, en raison de son efficacité dans le traitement de certains cancers et d’avoir moins d’effets secondaires que d’autres thérapies.

Le cancer du poumon est traitable

Le diagnostic de cancer du poumon peut être confirmé par une biopsie pulmonaire. Si le test confirme le cancer du poumon, d’autres tests déterminent le type de cancer et la propagation du cancer. Les tomodensitogrammes, les tomodensitogrammes et les scintigraphies osseuses, ainsi qu’une IRM ou une tomodensitométrie peuvent également aider à détecter le cancer dans différentes parties du corps.

Bien que le diagnostic du cancer du poumon à un stade précoce puisse certainement améliorer les chances de survie d’un patient, il est essentiel de se rappeler que le cancer du poumon est tout à fait traitable à n’importe quel stade.

(L’auteur est directeur principal et HOD, département d’oncologie médicale et d’hématologie, Max Super Specialty Hospital, New Delhi. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

