Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Le rôle des sociétés de contenu médical comme HealthMinds devient crucial dans la conceptualisation de nouvelles techniques de communication entre l’industrie et les professionnels de la santé dans l’environnement commercial actuel.

En tant que communauté, les professionnels de la santé sont plus enclins à consommer du contenu adapté à leur spécialité, ce qui leur permet d’élargir leurs connaissances dans leurs domaines de pratique. (Image représentative)

Par le Dr Chinmaya P Chigateri

L’un des nombreux défis pour l’industrie de la santé a été la communication et l’engagement avec la fraternité des professionnels de la santé (HCP), actuellement augmentés en raison de COVID. Une ligne de communication constante doit être ouverte entre les professionnels de la santé et l’industrie pour une diffusion plus rapide de l’information et une résolution des problèmes. Ces canaux de communication font partie intégrante des succès commerciaux de l’industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux.

En l’absence de communication directe, le numérique est venu au secours de toutes les entreprises pendant la pandémie. Toutes les plateformes numériques et de visioconférence telles que WhatsApp, Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc. étaient les seuls canaux fiables pour les interactions virtuelles « en face à face » avec les professionnels de la santé. La commodité et l’expérience de ces plateformes font qu’il est fort probable que même lorsque le monde redeviendra normal, ces canaux de communication resteront et continueront d’être utilisés. Ils sont rapides et efficaces et rassemblent des personnes à travers le monde le plus efficacement possible sans perte de temps ni d’argent.

Bien entendu, ces plateformes numériques ne sont qu’un moyen de communication. Les pratiques de soins de santé engageantes ne peuvent être accomplies que par le biais d’éléments de contenu significatifs diffusés sur ces plateformes. À l’ère de la numérisation, le contenu règne en maître, en particulier dans le domaine de la santé. La demande de stratégies de contenu et de produits innovants pour engager les professionnels de la santé à l’échelle mondiale est urgente et inévitable pour les entreprises de soins de santé.

En tant que communauté, les professionnels de la santé sont plus enclins à consommer du contenu adapté à leur spécialité, ce qui leur permet d’élargir leurs connaissances dans leurs domaines de pratique. Les professionnels de la santé utilisent également des plateformes numériques pour créer leurs marques personnelles, exprimer leur point de vue sur divers sujets médicaux et s’imposer comme des leaders d’opinion dans leurs domaines.

Les professionnels de la santé seniors et reconnus peuvent servir de lien professionnel entre les entreprises et les cliniciens, permettant la diffusion des avancées récentes dans les technologies pharmaceutiques et médicales. Ils peuvent fonctionner comme des évangélistes et des leaders d’opinion clés pour faire connaître les nouveaux produits et services lancés par les entreprises et améliorer les perspectives commerciales de ces entreprises.

Le rôle des sociétés de contenu médical comme HealthMinds devient crucial dans la conceptualisation de nouvelles techniques de communication entre l’industrie et les professionnels de la santé dans l’environnement commercial actuel.

En surfant sur les vagues de la nouvelle ère et des technologies émergentes, des entreprises telles que Healthminds ont été en mesure d’innover pour produire des offres de contenu sur mesure pour les plateformes numériques de nouvelle génération, un contenu engageant de la taille d’un octet sur des canaux normaux comme Whatsapp, en développant de meilleures façons de fournir des données scientifiques complexes. informations et en utilisant des médias de nouvelle génération comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

Les sources de connaissances traditionnelles telles que les articles originaux publiés dans des revues indexées sont réinventées pour en faciliter la consommation et la compréhension pour le clinicien occupé. Nous avons récemment été témoins de formats tels que des résumés visuels, des résumés vidéo et des graphiques et tableaux interactifs dans des revues scientifiques réputées.

En raison de l’évolution constante des normes et des attentes des professionnels de la santé, les défis liés à la communication d’informations scientifiques aux cliniciens des entreprises médicales continueront d’exister et doivent être résolus de toute urgence. On peut s’attendre à ce que la technologie moderne agisse comme un intermédiaire entre les deux et élimine la distance physique. Les entreprises de contenu médical telles que HealthMinds, par exemple, devront être à la pointe des innovations dans ce domaine. Le besoin d’une communication claire et plus large du contenu médical augmente en raison du paysage dynamique des soins de santé qui est en constante évolution. Les temps à venir sont forcément intéressants car la portée du contenu et les canaux de communication ne cessent d’évoluer.

(L’auteur est le directeur et chef de la direction de HealthMinds. Avant de fonder HealthMinds, il a consulté diverses organisations dans les domaines de l’édition médicale, de l’informatique de santé et du conseil en recherche. Il a également travaillé avec le Kempegowda Institute of Medical Sciences en tant que coordinateur de projet scientifique pour son programme de lutte contre le VIH/sida, où il a consulté la Karnataka State AIDS Prevention Society, sous l’égide du gouvernement du Karnataka. Il est titulaire d’un baccalauréat en médecine dentaire de l’Inde et d’une maîtrise en maladies infectieuses de l’Université d’Australie occidentale, à Perth. distinction d’être un étudiant et de travailler avec le professeur Barry Marshall, lauréat du prix Nobel de médecine et de physiologie pour l’année 2005. Il est membre du Startup Leadership Program à Bangalore en 2014. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.