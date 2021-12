Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

En Amérique latine, les anti-venins de serpent (ASV) sont produits par de nombreuses institutions publiques avec des engagements forts des ministères de la santé.

Par Sandeep Wasnik

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé les morsures de serpent dans le groupe des maladies tropicales négligées (MTN), qui affectent principalement les populations les plus pauvres d’Afrique subsaharienne, d’Asie, d’Amérique latine et de certaines parties de l’Océanie. Aujourd’hui, l’envenimation par les morsures de serpent est un problème de santé publique très important à l’échelle mondiale qui tue et mutile plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année.

L’OMS estime que 81 000 à 138 000 personnes meurent chaque année dans le monde à cause des seules morsures de serpent, alors qu’environ 94 pour cent des décès par morsure de serpent se sont produits dans les zones rurales et 77 pour cent sont survenus hors de l’hôpital ou en raison de l’indisponibilité d’hôpitaux spécialisés. Une morsure de serpent moyenne chaque mois cause 10 417 décès au total, et ce ratio de décès est supérieur au taux de décès dû à EBOLA en 26 mois qui est de 11 325 (436 décès par mois).

Causes de mortalité et de morbidité dues aux morsures de serpent en Inde :

En Inde, chaque année, entre 45 000 et 50 000 personnes meurent à cause de morsures de serpent et d’autres se retrouvent avec des amputations et des handicaps permanents. Ces chiffres de mortalité montrent que les morsures de serpents en Inde représentent la moitié de tous les décès liés aux serpents dans le monde. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à la moitié des décès par morsures de serpent dans le monde d’ici 2030, ce qui nécessitera des progrès substantiels en Inde. En Inde, la morsure de serpent est restée un sujet très négligé malgré la mortalité et la morbidité importantes qu’elle provoque.

L’Inde abrite près de 275 espèces de serpents, dont 60 sont considérées comme venimeuses et médicalement pertinentes, et avec divers niveaux de toxicité. Sur ces 60 espèces venimeuses, seules quatre espèces de serpents venimeux représentent une mortalité et une morbidité importantes en Inde. Ces quatre serpents venimeux sont collectivement appelés « Big Four » : le Krait commun (Bungarus caeruleus), la vipère de Russell (Daboia Russelii), la vipère indienne à écailles de scie (EchisCarinatus) et le cobra indien (NajaNaja).

Bien que le comportement du serpent dépende de la géographie des différentes régions de l’Inde, le venin (protéine) varie également de la même espèce dans différentes régions, par exemple le Krait commun trouvé dans le sud de l’Inde se comportera différemment de celui trouvé dans la région de l’Inde du nord.

Venins colombiens et technologie antivenin :

La Colombie est mondialement connue pour ses serpents, c’est un foyer de près de 300 espèces de serpents. Six familles (Aniliidae, Boidae, Colubridae, Elapidae, Tropidophiidae, Viperidae) appartiennent à l’infra-ordre Alethinophidia (serpents avancés) et trois familles (Anomalepididae, Leptotyphlopidae, Typhlopidae) appartiennent à l’infra-ordre Scolecophidia (serpents aveugles). La chose intéressante est que le plus grand serpent jamais connu, Titanoboa, a été découvert sous forme de fossile dans la région nord-est de la Colombie. Ils pouvaient mesurer jusqu’à 12,8 m (42 pi) de long et peser 1 135 kg (2 500 lb). Des fossiles de Titanoboa ont été trouvés dans la formation de Cerrejón et datent d’environ 58 à 60 millions d’années.

En Colombie, au cours de la période 2008-2019, les cas annuels de morsures de serpent signalés par le Sistema de VigilanciaenSaludPública (SIVIGILA)- {Anglais : Système national de surveillance de la santé publique} de l’Instituto Nacional de Salud (INS)-{Anglais : Institut national de la santé} étaient de 3 129 à 5 603, soit 7 à 11,1 cas/100 000 habitants par an. La majorité des envenimations par morsures de serpent (90 à 95 %) sont infligées par les PITVIPERS (famille des Vipéridés) et concernent des espèces des genres BOTHROPS et PORTHIDIUM, notamment (50 à 80 %) par BOTHROPS ASPER dans les basses terres et les vallées interandines.

En Amérique latine, les anti-venins de serpent (ASV) sont produits par de nombreuses institutions publiques avec des engagements forts des ministères de la santé. En Colombie également, l’Instituto Nacional de Salud (INS) et les LaboratoriosProbiol (PROBIOL) fabriquent et commercialisent en Colombie des antivenins générés à partir de plasma de chevaux hyperimmunisés avec des mélanges de venins.

Le Serpentario del Instituto Nacional de Salud (Anglais : Serpentarium de l’Institut national de la santé) est situé à Hacienda Galindo, à près de 35 km de Bogota (capitale de la Colombie) dans la municipalité de Bojacá -Cundinamarca, il garde en captivité des serpents venimeux des deux familles d’importance médicale en Colombie : Viperidae et Elapidae, espèces de toutes les régions biogéographiques du pays, qui sont destinées à obtenir leurs poisons, qui sont en pratique le premier et fondamental intrant pour la production des anti-venins produits par l’INS. Hacienda Galindo est d’une superficie de 70 hectares et entretient 40 à 45 chevaux pour obtenir un plasma hyper immun (la production de plasma est obtenue grâce à des injections contrôlées et successives de poisons chez le cheval sain selon le programme de vaccination) après 2 ou 3 mois en injectant le dosage précisément mesuré mélange de venins, ces activités sont conformes aux directives de l’Organisation mondiale de la santé.

Hacienda Galindo bien entretenue avec des installations où les serpents sont gardés en fournissant un système de ventilation et de chauffage qui ajuste l’humidité relative et la température ambiante de la pièce, ajouté aux échanges d’air qui fournissent des conditions environnementales qui favorisent le bien-être et le confort pour leur maintien en captivité. Les serpents sont hébergés individuellement, répondant aux besoins biologiques de chaque espèce, assurant leur identification dès l’entrée et sont soumis à un plan de santé qui comprend : un suivi médical biologique et vétérinaire et un programme d’alimentation, le tout visant à leur bien-être . et une bonne santé, afin d’obtenir un poison de qualité. Aujourd’hui, l’Instituto Nacional de Salud (INS) a la capacité de produire 25 000 flacons d’Anti-Snake Venom (ASV) par an.

Bien que l’OMS ait classé les espèces de saké dans la catégorie 1 (CAT-1) et la catégorie 2 (CAT-2) pour lesquelles la production d’antivenin est importante : cependant, les espèces répertoriées dans la catégorie 1 dans un pays, un territoire ou une zone doivent être considérées comme étant les plus priorité à la production d’antivenin sur la base du fait que les connaissances disponibles les impliquent comme étant responsables de la plus grande charge dans ce cadre particulier. Catégorie 1 (CAT-1) : importance médicale la plus élevée et catégorie 2 (CAT-2) Serpents hautement venimeux capables de provoquer une morbidité, une invalidité ou la mort, mais pour lesquels : (A) les données épidémiologiques ou cliniques exactes peuvent faire défaut ; et/ou (B) sont moins fréquemment impliqués (en raison de leurs cycles d’activité, de leur comportement, de leurs préférences en matière d’habitat ou de leur présence dans des zones éloignées de grandes populations humaines) comme le montre l’Info-Graph.

Comment la Colombie pourrait-elle aider à développer des venins anti-serpents pour l’Inde ?

Aujourd’hui, de nombreuses institutions publiques d’Amérique latine produisent des anti-venins de serpent pour d’autres pays, par exemple le Costa Rica produit pour le Sri Lanka, les venins ont été collectés sur des serpents sri-lankais. Une fois cet anti-venin développé et testé pré-cliniquement, un procès sera entrepris au Sri Lanka.

De même, l’Inde – la Colombie peut signer un accord de transfert de technologie et fournir les venins de différentes régions d’espèces de serpents indiens, car nous savons que le comportement et les venins dépendent des régions de l’Inde. Instituto Nacional de Salud (INS) – {English: National Health Institute} La Colombie peut collecter les venins ou amener des espèces de serpents indiens dans leurs installations pour produire du venin anti-serpent et testé précliniquement, un essai clinique sera entrepris en Inde.

L’implication de l’Organisation mondiale de la santé, du ministère de la Santé et du ministère des Affaires étrangères dans les efforts visant à produire des anti-venins sûrs et efficaces au niveau local ou régional est d’une importance primordiale également pour promouvoir la sensibilisation et aider à coordonner les efforts régionaux et mondiaux dans ce domaine à travers des ateliers de formation régionaux et d’autres activités pour promouvoir des lignes directrices sur la fabrication et le contrôle des anti-venins. En outre, des programmes peuvent impliquer entre l’Inde et la Colombie pour des ateliers et des séminaires, ainsi qu’une variété d’activités visant à améliorer la production d’anti-venin, le contrôle de la qualité et la capacité des fabricants.

(L’auteur est directeur du commerce international et des investissements de Grupo 108, également expert du marché des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite ).

