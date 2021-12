Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Notamment, HMD fournit plus de 66 % des seringues utilisées à travers le pays.

Le CAQM a également écrit au Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) que les unités HMD pourraient reprendre leurs opérations.

Vendredi, Hindustan Syringes and Medical Devices Ltd (HMD) avait été invité par la Commission pour la gestion de la qualité de l’air (CAQM) dans la région de la capitale nationale (RCN) et les zones adjacentes à fermer ses usines «volontairement» pour aider la capitale nationale à lutter contre le problème de la pollution. Cependant, maintenant, la commission a donné au fabricant l’autorisation de redémarrer la production. Cela est intervenu après que HMD, le plus grand producteur de seringues et d’aiguilles du pays, ait demandé le retrait de la commande, en écrivant au bureau du Premier ministre, au CAQM, à la NCR et à l’AA, ainsi qu’à d’autres bureaux administratifs. Le fabricant a déclaré qu’il produisait des dispositifs médicaux essentiels – des seringues – pour la campagne de vaccination contre le COVID-19 et a demandé à la commission de considérer le cas de l’entreprise comme une exception.

Notamment, HMD fournit plus de 66% des seringues utilisées à travers le pays, et parmi celles-ci, 40% sont actuellement utilisées pour la campagne de vaccination COVID-19, a appris Financial Express Online.

Le CAQM, dans son ordonnance précédente, a déclaré que les industries situées dans les zones industrielles et les clusters disposant d’infrastructures pour fournir la PNG avaient reçu l’ordre le 16 novembre de passer immédiatement à la PNG ou à des carburants plus propres. C’est dans le prolongement de cette direction qu’il a décidé que les unités qui n’étaient toujours pas passées à la PNG ou à d’autres formes de carburant plus propres devaient cesser leurs opérations avec effet immédiat la semaine dernière. L’ordre de la semaine dernière était venu en gardant à l’esprit la détérioration de la qualité de l’air dans les États du nord de l’Haryana, du Rajasthan, de l’UP et de Delhi.

Notamment, HMD, dans sa lettre de demande d’exemption, a déclaré qu’elle gérait ses opérations avec PNG de 4,3 mégawatts depuis 2011. Mais le directeur général de HMD, Rajiv Nath, a ajouté dans la lettre : pour nos petites usines encore où il y a aussi des contraintes spatiales et technologiques. La PNG est non seulement respectueuse de l’environnement, mais présente également des avantages de coût à 13,90 Rs par unité par rapport à l’électricité générée par le diesel à 24 Rs par unité. Bien que personne ne voudra fonctionner avec un groupe électrogène diesel coûteux (même s’il respecte les normes d’émission avec les hauteurs de cheminée appropriées) qui coûte Rs 24 par unité, par rapport à l’électricité fournie par le gouvernement à Rs 9, nous espérons être autorisés à le faire. dans de très rares circonstances à l’avenir, comme cela est autorisé pour les hôpitaux afin d’assurer une efficacité opérationnelle optimale de l’usine, étant donné que le coût des changements, les redémarrages de la machine dans un processus hautement automatisé entraînent non seulement des pertes, des rejets et des temps d’arrêt plus élevés, mais également un risque plus élevé de patients sécurité contre certains défauts de fabrication.

Dans son arrêté révisé, le CAQM a indiqué qu’à partir du 13 décembre, c’est-à-dire lundi, les industries qui ne fonctionnent pas en PNG bien qu’elles soient situées dans des clusters où l’infrastructure PNG est disponible pourraient reprendre leurs activités huit heures par jour, cinq heures par semaine.

Le CAQM a également écrit au Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) que les unités HMD pourraient reprendre leurs opérations à condition qu’elles respectent les conditions mentionnées dans l’arrêté révisé. Il a également noté que l’ordre de fermeture des unités a été envoyé après leur inspection le 7 décembre de cette année, dans lequel il a été noté que HMD avait exploité trois groupes électrogènes diesel après le 28 octobre. Les trois groupes électrogènes diesel ont été utilisés à 32 reprises pour essais et à 30 reprises pour fournir de l’électricité lors de coupures de courant allant de 15 minutes à 1 heure 30 minutes.

Tout en autorisant la reprise de la production, le CAQM a noté que la décision avait été prise compte tenu du fait que HMD avait fermé ses usines pour se conformer à l’ordonnance précédente, qu’elle produisait des équipements médicaux essentiels pour le soulagement du COVID-19 et que ses groupes électrogènes diesel n’étaient pas fonctionnant régulièrement. Cependant, il a également demandé à la HSPCB de veiller à ce que l’usine ne commence ses opérations qu’après avoir pris l’engagement requis. Le conseil de la pollution de l’Haryana a également reçu l’ordre de percevoir des frais d’indemnisation environnementale appropriés de la part de HMD dans un délai de sept jours pour l’utilisation de groupes électrogènes diesel en violation des directives et des instructions.

Nath a déclaré que la société avait repris ses activités à partir de lundi après avoir reçu la lettre officielle à cet égard.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.