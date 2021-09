Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

La fraternité médicale travaille de manière collaborative et leurs efforts collectifs en matière de soins cardiaques ont sauvé des millions de vies pendant la pandémie.

« Les marqueurs génétiques et la biologie moléculaire peuvent aider à évaluer le risque génétique de maladies cardiovasculaires (MCV). Cela aidera à dépister les individus afin d’apporter des changements à leur mode de vie afin d’améliorer les soins cardiaques. Nous pouvons exploiter la technologie grâce à la télémédecine pour rendre les soins cardiaques accessibles dans toutes les zones géographiques. » a déclaré Preetha Reddy, vice-présidente exécutive des hôpitaux Apollo dans son allocution spéciale à l’occasion d’un jour FEhealthcare.com Cardiology Summit 2021 qui a commencé virtuellement le 29 septembre 2021.

« Nous avons besoin de modèles prédictifs pour les maladies cardiaques. Un meilleur diagnostic et une meilleure mise en commun des données et la mise en place d’un registre cardiaque national contribueront énormément à atteindre ces objectifs », a-t-elle ajouté.

Elle a ajouté qu’au milieu de l’énorme anxiété qui s’est emparée du pays depuis mars 2020, l’Inde a choisi le courage d’exploiter l’innovation. La fraternité médicale travaille de manière collaborative et leurs efforts collectifs en matière de soins cardiaques ont sauvé des millions de vies pendant la pandémie. Le sommet de cardiologie FE et la participation qu’il a suscitée soulignent l’engagement de l’Inde à rester unis en tant que force au milieu de la crise la plus difficile.

Le sommet a permis à d’éminents cardiologues du pays de délibérer sur de vastes questions liées à des sujets tels que la réadaptation cardiaque, les réglementations cardiaques, la pénurie de cardiologues et les délibérations sur les soins et la technologie cardiaques.

Il s’agit d’un sommet d’une journée avec plus de 5 tables rondes engageantes, plus de 20 conférenciers et plus de 800 délégués. L’événement vous offrira l’expérience d’un événement en personne avec la flexibilité de l’indépendance de l’emplacement !

« Environ 75 millions de personnes ont été vaccinées, mais la menace persiste sous la forme de coronavirus. De plus, la prévalence croissante des maladies non transmissibles (MNT) parmi notre population est une menace bien plus grande que le virus Covid-19. Selon les cardiologues, les jeunes de 20 à 30 ans souffrent de crises cardiaques et d’affections connexes, ce qui a été observé au cours de la dernière décennie. Maintenant, le covid l’a encore exacerbé. Selon l’Indian Heart Association (IHA), lorsque la maladie frappe les Indiens, elle a tendance à toucher 33% beaucoup plus tôt, ce qui est une situation effrayante », a déclaré Preetha Reddy.

Elle a en outre expliqué qu’Apollo prétend aujourd’hui avec fierté que nous avons effectué les plus grandes interventions cardiaques grâce à notre équipe dévouée, ce qui a conduit à effectuer des interventions telles que des microclips et des valves dans nos laboratoires de cathétérisme avec l’engagement unique que cela doit être fait en Inde parce que notre peuple l’exiger.

« Covid a été dévastateur et il y a une tendance inquiétante à ce que les gens reviennent chez les médecins atteints de MCV après Covid. S’il y a une maladie préexistante, c’est bien pire post covid. Cela peut induire une lésion myocardique », a conclu Preetha Reddy.

La liste distinguée des dignitaires du sommet comprend le Dr Amita Gupta, co-directeur du John Hopkins India Institute, le Dr H Sudarshan Balal, président des hôpitaux de Manipal, le Dr Kewal Kishan Talwar, président de l’hôpital PSRI, le professeur (Dr.) Ashok Seth , président, Fortis Escorts Heart Institute, Dr V. Mohan, président et consultant en chef, Dr Mohan’s Diabetes Specialties Centre, Dr Deepak Padmanabhan, électrophysiologiste consultant, Sri Jayadeva Institute of Cardiac Sciences / Narayana Institute of Cardiac Sciences, M. Vikrant Shrotriya, Directeur général et vice-président de l’entreprise, Novo Nordisk India, Dr Yugal Kishore Mishra, chef des services cliniques, chef des sciences cardiaques et chef chirurgien cardio-vasculaire, Manipal Hospitals, Dr Nand Kishore Kapadia, directeur du centre de transplantation cardiaque et pulmonaire, Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, Dr Ajay Kaul, Président de Cardiac Sciences, Fortis Hospital, Noida et M. Mudit Dandwate, Co-fondateur et PDG, Dozee.

