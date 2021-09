Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Le Sommet de cardiologie FEhealthcare.com 2021 vise et se concentre sur la mise en œuvre de stratégies de prévention des MCV simples mais efficaces et le renforcement du système de santé pour lutter contre les MCV.

C’est une question de temps que les cœurs artificiels seront bientôt disponibles en Inde. Il y aura une tendance à davantage d’implants cardiaques artificiels que d’implants de stimulateur cardiaque réalisés en Inde.

Nous assistons à une phase intéressante du traitement avancé des soins cardiaques. C’est une question de temps que les cœurs artificiels seront bientôt disponibles en Inde. Il y aura une tendance à davantage d’implants cardiaques artificiels que d’implants de stimulateurs cardiaques réalisés en Inde. Aujourd’hui, un homme ordinaire ne peut pas penser à un cœur artificiel. Ma prédiction est que l’implant cardiaque artificiel sera facilement disponible en Inde au cours des 5 à 10 prochaines années, a déclaré le Dr Devi Prasad Shetty, président et fondateur de Narayana Health lors de son discours inaugural au FEhealthcare.com Cardiology Summit 2021 qui a commencé pratiquement le 29 septembre 2021.

Il s’agit d’un sommet d’une journée avec plus de 5 tables rondes engageantes, plus de 20 conférenciers et plus de 800 délégués. L’événement offrira aux participants l’expérience d’un événement en personne avec la flexibilité de l’indépendance de l’emplacement !

Le sommet réunit des cardiologues éminents du pays qui délibèrent sur des sujets très variés tels que les soins cardiaques pendant la pandémie, la réadaptation cardiaque, les réglementations cardiaques, la pénurie de cardiologues et les délibérations sur les soins et la technologie cardiaques.

Les sujets des tables rondes sont Rendre l’Inde plus forte, l’accessibilité des soins cardiaques dans des endroits éloignés, les soins cardiaques à l’ère post-Covid, le diabète cardiovasculaire: une préoccupation croissante, la cardiologie et les innovations technologiques, la pénurie de cardiologues en Inde – Une crise et le développement des soins cardiaques & La technologie.

Tout en partageant les développements concernant les soins cardiaques en Inde, le Dr Devi Prasad Shetty a informé IIT Kanpur développe un cœur artificiel appelé dispositif artificiel ventriculaire gauche avec le vrai modèle de travail.

Parlant de la gestion complexe des maladies cardiaques dans le contexte indien en référence à la transplantation cardiaque, il a déclaré que les programmes de transplantation avaient commencé en Inde il y a près de 30 ans, mais qu’ils n’avaient pas vraiment décollé, principalement en raison de l’absence d’acceptation et des goulets d’étranglement réglementaires. Aujourd’hui, les transplantations cardiaques et cardiaques sont devenues des procédures de routine. Lorsque nous disons à un patient qu’il a besoin d’une transplantation cardiaque et pulmonaire, il l’accepte comme l’une des modalités de traitement cardiaque. Il s’agit d’un grand développement dans un laps de temps incroyablement court.

S’exprimant en marge du sommet, il a déclaré : « Je voudrais partager l’histoire d’un patient qui a subi une transplantation cardiaque et pulmonaire à l’âge de 73 ans et qui, au cours des trois dernières années, célèbre la vie. C’est un plus grand hommage aux médecins passionnés qui ont géré des choses qui étaient impossibles il y a deux ou trois décennies. »

« Un autre développement intéressant dans les soins cardiaques est l’énorme croissance des sous-spécialités. Dans les super spécialités, il existe de nombreuses sous-spécialités. Aujourd’hui, nous avons des chirurgiens comme moi qui veulent faire uniquement une endartériectomie pulmonaire, mais c’est très rare », a déclaré le Dr Shetty.

Il a en outre expliqué que nous avons un grand nombre de patients de toute l’Asie du Sud-Est. Il y a suffisamment de patients pour occuper nos chirurgiens. Il y a des chirurgiens qui ne veulent faire que des pontages. Il existe également un groupe de chirurgiens qui souhaitent effectuer des opérations cardiaques sur les maladies de l’anévrisme aortique. Cela a conduit à d’énormes améliorations dans les résultats. Les chirurgies complexes d’aujourd’hui sont effectuées avec un faible risque.

Il existe un jeune groupe de chirurgiens qui ne souhaitent faire que des anévrismes thoraciques, abdominaux et de la crosse aortique. Ces deux procédures dans un pays comme l’Inde où de nombreux hôpitaux cardiaques effectuent des opérations cardiaques complexes et des chirurgies pour remplacer les anévrismes abdominaux thoraciques, ce qui est très rare.

“Ils ont maintenant une liste d’attente énorme et ils disent qu’une partie vitale du corps comme l’aorte n’est pas requise. Il peut facilement être remplacé par un tube en dacron car les experts pensent désormais que l’aorte n’a aucune fonction intelligente. S’il permet au sang de passer du cœur au reste du corps, il peut être remplacé par l’un des tubes biocompatibles. C’est ce qu’ils ont prouvé et leurs résultats montrent qu’ils ont peut-être raison », a déclaré le Dr Shetty.

Parlant plus loin de la technologie, le Dr Shetty a déclaré : « Aujourd’hui, en raison du coût élevé du TAVI, il n’est pas accessible à l’homme du commun. De nombreuses entreprises indiennes ont commencé à se lancer dans TAVI. Ce n’est qu’une question de temps avant que TAVI ne devienne également une première ligne de traitement pour la maladie de la valve aortique et la maladie de la valve mitrale. Il y aura une révolution dans le domaine de la chirurgie valvulaire. Un nombre important d’entre eux seront effectués par des cardiologues par voie percutanée sans même anesthésie générale. »

« Narayana Health a été le premier en Asie du Sud-Est à fabriquer des cœurs artificiels pendant 18 ans, qu’il a obtenus d’une entreprise australienne et nous en avons implanté 20 à ce jour en Inde. Le patient a vécu une vie normale après un implant cardiaque artificiel et l’un des plus longs survivants a vécu jusqu’à 12 ans après l’implant, puis il a de nouveau subi une transplantation cardiaque en menant une vie normale maintenant. Nous avons eu un autre patient qui a survécu avec le cœur artificiel pendant cinq ans et mène maintenant une bonne vie conjugale après une transplantation cardiaque », a-t-il conclu.

La liste distinguée des dignitaires du sommet comprend Mme Preetha Reddy, vice-présidente exécutive, Apollo Hospitals, Dr Amita Gupta, codirectrice, John Hopkins India Institute, Dr H Sudarshan Balal, président, Manipal Hospitals, Dr Kewal Kishan Talwar, président, Hôpital PSRI, Prof. (Dr.) Ashok Seth, Président, Fortis Escorts Heart Institute, Dr. V. Mohan, Président et consultant en chef, Dr. Mohan’s Diabetes Specialties Centre, Dr Deepak Padmanabhan, Consultant électrophysiologiste, Sri Jayadeva Institute of Cardiac Sciences / Narayana Institute of Cardiac Sciences, M. Vikrant Shrotriya, directeur général et vice-président de l’entreprise, Novo Nordisk India, Dr Yugal Kishore Mishra, chef des services cliniques, chef des sciences cardiaques et chef chirurgien cardio-vasculaire, Manipal Hospitals, Dr Nand Kishore Kapadia, Directeur du Heart & Lung Transplant Centre, Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, Dr Ajay Kaul, Chairman of Cardiac Sciences, Fortis Hospital, Noida et M. Mudit Dandwate, Co-fondateur r et PDG, Dozee.

Le Sommet de cardiologie FEhealthcare.com 2021 vise et se concentre sur la mise en œuvre de stratégies de prévention des MCV simples mais efficaces et le renforcement du système de santé pour lutter contre les MCV.

Pour en savoir plus, veuillez rejoindre le lien d’inscription –

https://www.financialexpress.com/events/cardiology-summit

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.