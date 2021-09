Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Il est nécessaire de créer un partenariat public-privé afin que les petites poches rurales puissent être connectées aux plus grands centres de soins de santé tertiaires privés par le biais d’un modèle en étoile pour améliorer les soins cardiaques.

Il existe un besoin de gestion des facteurs de risque de MCV par le biais d’une modification du mode de vie et d’exercices réguliers de 30 minutes par jour. Moins de consommation de boissons sucrées, moins de consommation de sel, une réduction du stress et des médicaments comme les statines et les médicaments anti-glycémiques peuvent aider à contrôler les facteurs de risque de maladies cardiaques.

Les experts ont délibéré sur le manque de cardiologues formés, les soins cardiaques à distance, le risque accru de maladies cardiovasculaires (MCV) pendant Covid et la technologie numérique le dernier jour du Sommet de cardiologie FEhealthcare.com 2021 qui a commencé virtuellement le 29 septembre 2021 et a conclu le même jour.

Lors de son discours inaugural au FEhealthcare.com Cardiology Summit 2021, le Dr Devi Prasad Shetty, président et fondateur de Narayana Health, a parlé du traitement avancé des soins cardiaques et de sa disponibilité en Inde au cours des 5 à 10 prochaines années.

Dans son allocution spéciale à cette occasion, Preetha Reddy, vice-présidente exécutive des hôpitaux Apollo, a déclaré : « Nous pouvons exploiter la technologie grâce à la télémédecine pour rendre les soins cardiaques accessibles dans toutes les zones géographiques. »

Selon la Cardiologists Society of India (CSI), il n’y a que 5 500 cardiologues disponibles aujourd’hui dans le pays. Aujourd’hui avec une population de 1,3 milliard d’habitants, il n’y a qu’un seul cardiologue pour les 30 000 habitants du pays. Les étudiants n’optent pas pour une spécialité en cardiologie et les places médicales ne sont pas remplies.

S’exprimant lors de la table ronde sur la pénurie de cardiologues en Inde – Une crise, le Dr H Sudarshan Ballal, directeur de la néphrologie et de l’urologie et président du conseil consultatif médical du Manipal Hospitals Group a souligné la répartition inéquitable du personnel de santé. Citant un exemple, a-t-il dit, le Nagaland a 1 cardiologue pour 17 000 habitants tandis que Goa a 1 cardiologue pour 350 habitants. Il y a une concentration de spécialistes dans la région ouest et sud du pays.

Le Dr KK Talwar, président de l’hôpital PSRI, a déclaré: «Il y a certaines choses qui doivent être traitées comme selon la société cardiologique de l’Inde (CSI) parmi le nombre de médecins inscrits, il y a moins de cardiologues. En plus de cela, il est nécessaire d’avoir une bonne faculté. Il y a une tendance à ce que les bons cardiologues passent du gouvernement au secteur privé et, par conséquent, le nombre de cardiologues diminue. »

Ce à quoi le Dr Anoop Gupta, cardiologue interventionnel et électrophysiologiste Epic Hospital a déclaré : « Des services doivent être fournis dans les centres périphériques pour rendre les soins cardiaques accessibles. Afin de rendre les soins cardiaques accessibles aux personnes malgré le manque de cardiologues dans la partie la plus reculée du pays, il est nécessaire d’adopter un modèle en étoile pour mettre en œuvre un bon système de référence où les cardiologues des centres de soins tertiaires peuvent se connecter virtuellement via des outils numériques avec les médecins. dans un centre de santé primaire ou un hôpital de district.

S’exprimant lors de la table ronde sur le diabète cardiovasculaire – Une préoccupation croissante, Vikrant Shrotiya, directeur général et vice-président de Novo Nordisk Inde, a déclaré : « Les personnes atteintes de diabète ont un risque quatre fois plus élevé de maladie cardiovasculaire. Nous essayons de trouver des réponses au-delà du contrôle glycémique et de régler les problèmes liés au syndrome métabolique pour trouver des solutions au diabète et aux maladies cardiovasculaires. À travers nos laboratoires, nous essayons de trouver le lien entre le médicament qui est destiné au diabète mais qui a également un caractère cardio-protecteur.

Dr V Mohan. Le président du Dr Mohan’s Diabetes Specialties Center a déclaré: « Covid peut également conduire au diabète de plusieurs manières, comme le stress, l’anxiété et la dépression. Des études épidémiologiques ont également montré que la prévalence des maladies cardiovasculaires (MCV) dans le diabète est au moins le double de celle d’une population non diabétique du même âge. Le risque de MCV en général et de cardiopathie ischémique en particulier commence au stade du prédiabète. Le diabète est l’équivalent du risque cardiovasculaire. Aujourd’hui, nous disposons de médicaments qui non seulement aident à traiter le diabète, mais améliorent également la protection contre les maladies cardiovasculaires. Les analogues du récepteur GLP1 aident à prévenir les crises cardiaques et à faire baisser la tension artérielle et le poids. De même, le groupe de médicaments oraux SGLT2 est devenu la première ligne de médicaments pour le traitement de l’insuffisance cardiaque. Ils sont en fait censés être des médicaments contre le diabète, donc la pathologie impliquant le diabète et le cœur simultanément les réponses arrivent comme un miracle comme un comprimé pour le diabète et le cœur et les reins sont pris en charge.

Lors de la conférence de discussion sur la cardiologie et les innovations technologiques, le Dr Yugal Kishore Mishra, chef des sciences cardiaques et chirurgien cardio-vasculaire en chef des hôpitaux de Manipal, a déclaré : « L’intervention numérique pendant Covid-19 a aidé les patients qui étaient détenus à domicile pendant les deux vagues. de pandémie. Les médecins et les patients ont beaucoup appris sur la façon dont le traitement requis peut être rendu accessible. »

« Avec le gouvernement légalisant la téléconsultation et la télémédecine, la consultation vidéo sous licence a été une aubaine pour les patients qui, malgré leur inscription à l’hôpital, ne pouvaient pas contacter les hôpitaux. Nous avons contacté de nombreux patients pendant la période de pandémie qui avaient besoin d’un enregistrement par téléélectrocardiogramme (ECG) et également de la télémédecine. Cela a également conduit à lancer des pharmacies en ligne et à livrer des médicaments à la porte des patients », a ajouté le Dr Mishra.

Selon le Dr Ulhas Pandurangi, chef du service d’électrophysiologie cardiaque et d’arythmie de stimulation, The Madras Medical Mission, « Afin de traiter les problèmes de rythme cardiaque et l’insuffisance cardiaque, un dixième des patients utilisent des appareils contrôlables à distance, des patchs portables et des outils de santé numériques. Notre équipe surveille plus d’environ 5000 + personnes, 24 X 7 qui va augmenter car les patients ont réalisé que sans venir à l’hôpital, ils peuvent être surveillés et surveillés en continu.

«Sur le marché, des outils numériques sont disponibles qui peuvent vérifier de manière non invasive le sucre, la tension artérielle, le niveau d’insuline et la technologie arrive avant tout changement d’ECG, l’outil numérique peut surveiller la crise cardiaque de manière non invasive et alerter le patient bien à l’avance vers le patient. sécurité. C’est pourquoi la technologie numérique est la voie à suivre dans les soins cardiaques », a-t-il ajouté.

Le Dr Deepak Padmanabhan, électrophysiologiste consultant à l’Institut des sciences cardiaques Shri Jayadeva et à l’Institut des sciences cardiaques Narayana a déclaré : « Les réunions virtuelles ont amélioré nos apprentissages et nous ont permis d’atteindre les gens d’une manière plus acceptable. Nous avons pu maintenir un niveau d’engagement avec les patients malgré la pandémie grâce à l’utilisation de la technologie virtuelle. L’enseignement de la RCR est très nécessaire aujourd’hui car dans les 30 secondes à 1 minute, l’apport sanguin au cerveau cesse et au-delà de toutes les 3 minutes qui sont retardées dans la réanimation du patient, les chances de survie diminuent.

« Quiconque est témoin d’un arrêt cardiaque, devrait-il y avoir quelqu’un pour réanimer ce patient. Il faut diagnostiquer qu’il y a eu un arrêt cardiaque et faire des interventions appropriées chez ce patient pour s’assurer que le flux sanguin vers le cerveau et le cœur est maintenu. S’il y a une bonne propagation et pénétration des défibrillateurs, utilisez des défibrillateurs automatisés à proximité qui devraient être facilement disponibles pour rétablir le rythme », a-t-il ajouté.

S’exprimant lors de la table ronde, le Dr (Prof) JPS Sawhney, président du département de cardiologie de l’hôpital Sir Ganga Ram, a déclaré: «Il existe une tendance croissante aux maladies cardiaques prématurées asymptomatiques dans la population plus jeune. Il existe un besoin de gestion des facteurs de risque de MCV par le biais d’une modification du mode de vie et d’exercices réguliers de 30 minutes par jour. Moins de consommation de boissons sucrées, moins de consommation de sel, une réduction du stress et des médicaments comme les statines et les médicaments anti-glycémiques peuvent aider à contrôler les facteurs de risque de maladies cardiaques.

Tout en partageant son point de vue, le Dr Rajeev Agarwala, président du service de cardiologie de l’hôpital spécialisé Jaswant Rai, a déclaré : L’hygiène du sommeil est très importante pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Les habitudes sédentaires sont des facteurs de risque qui s’accumulent dans le temps. Il est également important de comprendre les facteurs de risque comme la pollution sonore et la pollution atmosphérique. Le sel, le sucre, le sommeil et le stress sont des comportements appris. Les collectivités doivent faire face au stress. Les facteurs de risque conventionnels et nouveaux doivent être pris en compte. Personne n’est asymptomatique à moins que nous ne les testions. Les facteurs de risque comme le diabète, l’hypertension et les antécédents familiaux de diabète doivent être pris en compte.

S’exprimant lors de la table ronde sur l’accessibilité des soins cardiaques dans les régions éloignées, le Dr Nand Kishore Kapadia, directeur du Centre de transplantation cardiaque et pulmonaire de l’hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani, a déclaré : « Le scénario actuel est que les villes de niveau deux à trois s’améliorent. Dans certains villages de 20 000 habitants, la télémédecine peut être une aubaine et est lentement adoptée.

Faisant écho à des points de vue similaires, le Dr Ajay Kaul, président des sciences cardiaques de l’hôpital Fortis de Noida, a déclaré : « Les interventions numériques ont permis aux patients de partager les rapports ECG avec les cardiologues des centres de santé tertiaires aujourd’hui. Il s’agit désormais d’une proposition viable et réalisable dans l’intérêt de la sécurité des patients et qui doit être mise en œuvre.

S’exprimant lors de la table ronde sur les soins cardiaques à l’ère post-Covid, le Dr Ajit Sankardas Mullasari, directeur de la cardiologie, The Madras Medical Mission, «Afin de traiter les soins cardiaques pendant et après covid, il est nécessaire de créer un partenariat public-privé afin que les petites poches rurales peuvent être connectées aux plus grands centres de soins de santé tertiaires privés par le biais d’un modèle en étoile.

Le Dr Jamshed Dalal, directeur des sciences cardiaques, hôpital Kokilaben de Mumbai, a déclaré: «En raison de la covid, de nombreux patients ne pouvaient pas venir à l’hôpital et ne surveillaient pas leur cœur étaient plus à risque pendant la pandémie. Il y a un besoin d’interventions numériques et d’interventions communautaires pour y remédier. »

