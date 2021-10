Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Spécifiques à l’urologie, les données d’une étude historique montrent qu’environ 62% des maladies associées à la néphrologie et à l’urologie sont causées par des maladies non transmissibles sous-jacentes comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, etc.

Par Mandeep Singh Kumar,

Ces dernières années ont repoussé les frontières médicales et technologiques pour trouver des solutions appropriées pour accélérer les mesures préventives et curatives des maladies non transmissibles avec plus ou moins de succès. L’oncologie est l’un de ces domaines qui fait l’objet d’une attention considérable – et à juste titre.

Spécifiques à l’urologie, les données d’une étude historique montrent qu’environ 62 % des maladies associées à la néphrologie et à l’urologie sont causées par des maladies non transmissibles sous-jacentes comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, etc. En comparaison, 27,5 % sont dues à aux maladies transmissibles telles que les maladies infectieuses microbiennes, les infections des voies urinaires, etc.1 En 2020, le nombre prévu de cas d’incidence de cancers de la prostate, des reins et de la vessie était supérieur à 85 000 en Inde.

Un domaine clé en uro-oncologie a été le cancer de la prostate, un des principaux cancers chez les hommes en Inde. Bien qu’il affecte généralement les hommes du groupe d’âge des 65 ans et plus 2, ces dernières années, il y a eu une recrudescence des cas de cancer chez les jeunes hommes, en particulier dans les régions métropolitaines.

La gamme d’options de traitement disponibles et le taux de survie à 5 ans chez les hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate sont directement corrélés au stade de la maladie avec un taux de survie de près de 100 % pour le cancer de la prostate à un stade précoce. Cependant, en Inde, le taux de survie à 5 ans pour le cancer de la prostate est de 64%. Cette différence est révélatrice d’un diagnostic tardif et d’un manque de connaissance des options de traitement appropriées parmi la population indienne. Ceci, associé à une infrastructure limitée, a considérablement augmenté le fardeau de la maladie chez les patients.

Pour accroître la sensibilisation et promouvoir un diagnostic précoce et de meilleurs résultats de traitement, le mois de septembre a été commémoré comme un mois d’uro-oncologie avec un accent particulier sur le cancer de la prostate. Les uro-oncologues sont formés pour identifier et traiter ces conditions en enlevant l’organe affecté tout en épargnant soigneusement les zones non affectées. La chirurgie est souvent le traitement principal de nombreux cancers urologiques. Si le cancer urologique a métastasé, le traitement peut également inclure une chimiothérapie, une radiothérapie ciblée ou une immunothérapie. Les interventions chirurgicales peuvent inclure une chirurgie ouverte, laparoscopique ou assistée par robot, en fonction de l’état de santé général du patient, du stade de la maladie et d’autres considérations.

La chirurgie ouverte pour l’ablation de la prostate pour gérer le cancer de la prostate localisé était considérée comme la référence depuis le début de la prostatectomie radicale rétropubienne ouverte pour le traitement en 1947. Cependant, la technique était associée à un degré de morbidité plus élevé et à un temps de récupération potentiellement plus long. Avec l’introduction et l’adoption de la chirurgie laparoscopique dans les années 1980, la première prostatectomie radicale laparoscopique (LRP) a été entreprise en 1992. La principale limitation de la LRP était le défi de la maniabilité limitée dans le bassin. Après son introduction à l’urologie il y a près de deux décennies, la chirurgie robotique a offert une nouvelle voie pour la gestion des malignités urologiques. Des études récentes ont également suggéré que les procédures mini-invasives telles que la chirurgie assistée par robot fournissent des résultats oncologiques encourageants reflétant ceux rapportés pour la chirurgie ouverte. L’efficacité de cet outil chirurgical a augmenté son acceptation à travers la fraternité et a vu la création de plusieurs centres robotiques à travers le pays ainsi que la disponibilité accrue de chirurgiens robotiques formés.

Certains des avantages de la prostatectomie radicale assistée par robot (RARP) par rapport à la prostatectomie radicale rétropubienne (RRP) conventionnelle sont bien documentés dans la littérature. Ces avantages rapportés de la chirurgie robotique de la prostate par rapport à une approche ouverte incluent la réduction de la durée du séjour à l’hôpital, la réduction des pertes de sang et la réduction des complications peropératoires. De plus, en raison d’une meilleure compréhension de l’anatomie fonctionnelle et de l’amélioration des procédures chirurgicales, la fonction érectile et la continence urinaire sont connues pour avoir des résultats similaires au fil du temps. Les systèmes robotiques sont assistés par une double caméra à 3 puces qui offre une vision tridimensionnelle agrandie et améliore la perception de la profondeur pour le chirurgien. De plus, les instruments robotiques sont équipés de la technologie « endo-poignet » qui permet des mouvements fins et habiles dans plusieurs plans avec une large gamme de mouvements.

En résumé, la chirurgie assistée par robot est une technologie établie/émergente pour un certain nombre d’interventions urologiques avec un profil d’innocuité acceptable. Au cours de la dernière décennie, l’acceptation de l’assistance robotique a ouvert la voie aux urologues pour explorer l’ensemble du spectre des procédures urologiques reconstructives et complètes liées à l’ablation et des transplantations rénales. Au fil du temps, l’impact des systèmes et dispositifs robotiques sur les chirurgies complexes en urologie et au-delà peut continuer à augmenter. De plus, en étendant la capacité des chirurgiens humains à planifier et à effectuer des traitements chirurgicaux de manière moins invasive, les systèmes chirurgicaux robotisés ont le potentiel de répondre au besoin urgent d’améliorer l’efficacité de l’écosystème de prestation de soins de santé en Inde.

(L'auteur est vice-président et directeur général d'Intuitive India. L'article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède.

