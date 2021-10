Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Syenergy Environics fournit des solutions de gestion des rayonnements pour les maisons et les espaces de travail afin d’annuler les effets de la pollution électronique

Les progrès technologiques et l’invention de nouveaux gadgets ouvrent un nouveau monde dans lequel chacun peut apprendre et choisir. Mais parfois, à côté de plusieurs aspects positifs, il y a aussi des aspects négatifs. À mesure que les gens adoptent les technologies modernes dans tous les aspects de leur vie, ils ont tendance à ignorer les risques pour la santé qui les accompagnent. Tous les gadgets de télécommunications émettent des ondes électromagnétiques nocives et, avec leur utilisation croissante, les gens y sont trop exposés. C’est là qu’intervient Syenergy Environics, basée à Gurgaon. Avec ses nouvelles solutions de radioprotection, Environics vise à aider les gens du monde entier à améliorer progressivement leur bien-être général.

« Les menaces invisibles et non ressenties, d’origine humaine ou environnementale, ont entraîné une augmentation des problèmes de santé tout en affectant le bien-être et la productivité des individus », déclare Ajay Poddar, cofondateur et directeur général de Syenergy Environics. « Chez Environics, l’équipe comprend l’impact de ces émissions terrestres nocives et de l’électrosmog et trouve des moyens non intrusifs de changer leur nature avec des solutions simples et non intrusives. Certains d’entre eux n’incluent aucune relocalisation de personnes et un gaspillage d’espace en les libérant. »

Selon Poddar, Syenergy Environics innove sans relâche pour développer des solutions de protection de la santé scientifiquement validées et accessibles à tous. L’entreprise invente des services très économiques et faciles à mettre en œuvre. Les produits sont non seulement esthétiques et conviviaux, mais aussi économiques. De plus, les avantages sont mesurables et discernables, ce qui rend le travail et les espaces de vie plus sûrs et plus sains.

Syenergy Environics a développé Envirochip — une solution spécifique à un appareil pour l’électrosmog, Enviroglobe — qui offre une protection contre l’impact des rayonnements provenant de sources échappant au contrôle humain et Envirocover — une solution de radioprotection intégrée dans des housses mobiles pour différents modèles de combinés. De plus, la technologie de radioprotection de l’entreprise a été testée et certifiée à l’échelle internationale par des instituts scientifiques et médicaux de renommée mondiale tels que AIIMS et Max Healthcare en Inde, MIT Technology Review, DB Technology of UK, pour n’en nommer que quelques-uns.

« Plus de 4 millions de personnes dans 13 pays utilisent des produits comme Envirochip et Enviroglobe, qui les protègent des appareils et installations personnels et publics. Ces produits protègent davantage les individus contre la correction ou la transmutation des effets nocifs des émissions au sol et des énergies naturelles sur plus de 100 millions de pieds carrés de zone bâtie », explique Poddar.

La société a installé ses produits sur environ 350 km² dans 2600 établissements, notamment des aéroports, des raffineries, des centrales électriques, des bureaux, des maisons, des établissements d’enseignement, entre autres. Les installations ont permis d’améliorer les paramètres de santé et la productivité des individus a également augmenté.

« Aujourd’hui, avec l’avènement de gadgets de traitement de données plus rapides, il y a une augmentation exponentielle du temps d’écran et, par conséquent, l’exposition au smog augmente. Ces facteurs, à leur tour, affectent les habitudes de sommeil, les capacités auditives, la vision, la peau et la santé cardiaque », explique Poddar. « Notre équipe développe sans relâche des solutions scientifiques validées pour améliorer l’immunité personnelle et la protection contre les bactéries et les virus. Les produits uniques, conviviaux et économiques sont introduits sur le marché et suscitent un grand intérêt de la part des partenaires commerciaux.

Avec la documentation des avantages de la correction des énergies naturelles et des émissions, l’entreprise vise à encourager les établissements, soucieux de la santé et de la productivité des individus sur les lieux de travail, à utiliser ses produits, explique Poddar. Il envisage de redéfinir les communautés à travers le monde en mettant l’accent sur des modes de vie plus sains. « Nous visons à toucher 100 millions de vies d’ici la fin de 2023 en introduisant des produits et services plus précieux et pertinents dans notre portefeuille », informe-t-il.

