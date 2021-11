Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

Financial Express Online apprend maintenant que les recommandations ont été acceptées par le ministère de la Santé et qu’il est en train de mettre en œuvre ces changements et chaque fois que les approbations du cabinet sont requises, le ministère de la Santé est en train de soumettre les propositions au cabinet pour approbation. .

Alors que la réglementation indienne sur les médicaments doit être rationalisée et alignée sur les meilleures pratiques à l’échelle mondiale, la main-d’œuvre doit être davantage déployée pour vérifier la qualité des médicaments, vérifier les médicaments faux et de qualité inférieure et laisser les techniciens qualifiés ajouter à la capacité d’approbation réglementaire. (Image représentative)

Au plus fort de la pandémie, alors que le virus ravageait l’Inde, un comité de haut niveau a été mis en place pour recommander des changements dans le système indien de réglementation des médicaments, ce qui impliquait essentiellement de restructurer la Central Drugs Standard Control Organisation (ou le CDSCO en langage rapide) qui est dirigé par le Drug Controller General de l’Inde. Depuis un peu plus d’un an, le processus est maintenant enclenché pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le comité. Créé en mai de l’année dernière, le comité était dirigé par Rajesh Bhushan, l’actuel secrétaire à la Santé mais à l’époque l’OSD (Officier de service spécial), ministère de la Santé.

Financial Express Online apprend maintenant que les recommandations ont été acceptées par le ministère de la Santé et qu’il est en train de mettre en œuvre ces changements et chaque fois que les approbations du cabinet sont requises, le ministère de la Santé est en train de soumettre les propositions au cabinet pour approbation. .

Délai pour les changements

En termes de calendrier, chaque fois qu’il est nécessaire de modifier les règles, cela prendra probablement encore quatre à cinq mois et chaque fois qu’il y a des éléments comme la création de nouveaux postes, ce qui est également évoqué, y compris celui d’élever celui de contrôleur des drogues à ce niveau d’un niveau de secrétaire supplémentaire par rapport à un grade de secrétaire adjoint à l’heure actuelle, prendra encore six à huit mois tandis que le reste des fonctionnalités, où il n’y a pas d’implications financières, les changements sont mis en place. Ainsi, dans l’ensemble, le nouveau système de réglementation des médicaments pourrait être en place dans les huit à neuf prochains mois si tous les changements recommandés sont effectués.

Chercher à stimuler l’innovation

Ce qui est le plus crucial, c’est toute la restructuration de la CDSCO. L’objectif apparent est d’accélérer le processus d’approbation, de stimuler l’innovation et la facilité de faire des affaires. Il faut voir comment cela se déroulera, mais les changements en eux-mêmes, beaucoup dans l’industrie les considèrent comme assez révolutionnaires. Par exemple, le CDSCO sera dirigé par un contrôleur général des produits médicaux de l’Inde au niveau de secrétaire supplémentaire du gouvernement indien.

Focus verticaux

La restructuration du CDSCO comprend la mise en place de cinq secteurs verticaux au sein du CDSCO dans le but apparent de fournir une plus grande concentration et spécialisation. Ceux-ci étant :

1, pour les nouveaux médicaments, les cosmétiques et les essais cliniques

2, produits biologiques

3, AYUSH

4, dispositifs médicaux

5, Juridique, exécution et enquêtes.

Le CDSCO doit également être renommé. Bien que le nouveau nom ne soit pas encore clair, l’impression semble apparemment chercher un titre plus global comme une « administration » plutôt que de dire un « contrôle » ou un « contrôleur » au son plus intimidant. Mais cela devra attendre. Tout aussi crucial, sinon plus important, le CDSCO doit se voir attribuer le statut de « bureau rattaché » du ministère de la santé et de la protection de la famille. À l’heure actuelle, le CDSCO est un bureau subordonné à la DGHS ou à la Direction générale des services de santé du ministère de la santé et de la protection de la famille. Par « bureau rattaché », on entend signifier que le CDSCO sera désormais directement sous le contrôle administratif du ministère de la santé. Cela mis à part, un centre d’excellence pour la science et la recherche réglementaires doit également être créé.

Ce qui devrait aider à accélérer le mécanisme d’approbation, qui était apparemment l’un des principaux objectifs derrière les changements, est la révision complète et la refonte de son modèle de gouvernance électronique et la mise en place d’un portail interactif unifié unique, ce qui impliquera une refonte son portail SUGAM actuel, tirent parti de l’intelligence artificielle et de l’analyse de données. Le fonctionnement des comités d’experts en la matière, qui, comme on l’a vu dans le récent processus d’approbation des vaccins, a un rôle essentiel à jouer, par le biais d’un système informatique, est également en cours d’élaboration.

La restructuration de l’autorisation et du mécanisme en phase de découverte de médicaments/préclinique doit également être mise en place avec le sous-comité du RCGM (Comité d’examen sur la manipulation génétique), le sous-comité sur le GEAC (Comité d’approbation du génie génétique) et le CPCSEA (Comité aux fins du contrôle et de la supervision des expériences sur les animaux) – le tout avec un délai pour l’élimination des demandes, à défaut de quoi il est réputé avoir été approuvé.

Dans le but de promouvoir la découverte et l’innovation de médicaments, il existe un plan pour rationaliser le processus réglementaire et ainsi renforcer l’écosystème de l’innovation, examiner la réglementation des organismes de recherche clinique, assurer la confidentialité des documents soumis au CDSCO avec les demandes et fournir orientation réglementaire via un point de contact unique pour le développement de NCE (nouvelle entité chimique) / NBE (nouvelle entité biologique).

Ceci doit être facilité par une rationalisation ou une simplification des activités. Celles-ci pourraient concerner la fabrication de lots commerciaux de nouveaux médicaments en cours de développement clinique, les dispositions relatives à la fabrication de lots d’essai, la soumission parallèle de demandes d’approbation de nouveaux médicaments et l’enregistrement des importations ; le développement, les essais et la libération des lots de vaccins. L’accent est également mis sur la mise en place d’une disposition réglementaire bien définie pour les vaccins, les produits dérivés de l’ADNr et les cellules souches, les produits à base de cellules, les produits thérapeutiques géniques et le reste. Cette décision vise également à promouvoir apparemment les médicaments AYUSH de haute qualité et à mettre en place une réglementation distincte pour les médicaments en vente libre.

Normes mondiales

De nombreux acteurs de l’industrie se félicitent de l’intention déclarée d’adopter des normes mondiales pour devenir membres de l’ICH (Conseil international pour l’harmonisation des exigences techniques pour les produits pharmaceutiques à usage humain) et du PIC (Convention d’inspection pharmaceutique basée à Genève). En fait, c’est un espace où l’Inde a une certaine distance à parcourir par rapport à la Chine, dont vers 2017 sa Food and Drug Administration a rejoint l’ICH et même le PIC en tant que membre. Beaucoup dans l’industrie y voient un facteur qui a forcé le régulateur chinois des médicaments à devenir plus strict.

Ce qui ressort peut-être des changements proposés, c’est ce qu’on appelle « l’analyse d’impact de la réglementation » et l’idée ici est avant d’apporter des modifications aux règles ou avant de rédiger de nouvelles règles, de mener une analyse d’impact pour déterminer dans quelle mesure les changements vont faire la différence pour les fabricants et le grand public. Dans quelle mesure cela a été fait pour les changements proposés n’est pas encore clair, bien que les tentatives semblent être d’examiner les changements de toutes les dimensions, y compris l’étendue de la charge financière pesant sur le fabricant pour se conformer à tout amendement proposé aux règles. Mais l’évaluation apparente au sein du système semble être que les changements proposés devraient stimuler l’innovation dans le pays car de nombreux obstacles réglementaires doivent être supprimés et il doit y avoir une plus grande utilisation de l’informatique et donc plus de transparence et de facilité de faire des affaires et surtout l’aspect de fixer un délai pour l’élimination des demandes, faute de quoi elles seraient réputées avoir été approuvées, sont considérées comme des mesures qui feront une différence importante. Les acteurs de l’industrie semblent considérer les approbations limitées dans le temps comme un domaine crucial nécessitant des améliorations. Néanmoins, ceux au sein de l’industrie voudraient toujours attendre et regarder tous les changements se dérouler.

Alors que le régulateur indien des médicaments parle depuis un certain temps maintenant de ses tentatives de collaboration avec les régulateurs à l’étranger, l’accent est réitéré une fois de plus sur les efforts visant à renforcer la collaboration, la coopération avec d’autres autorités de réglementation pour garantir la qualité des médicaments importés.

Dans le pays, la rationalisation du processus réglementaire au niveau de l’État a également été soulignée dans une tentative apparente d’assurer une administration uniforme et une mise en œuvre efficace des dispositions de la loi et des règles grâce à la gouvernance électronique, aux directives et à la formation.

Il y a également un mouvement maintenant souligné pour mettre en place un mécanisme approprié pour l’audit externe de la CDSCO et de l’autorité nationale de délivrance des licences. Le CDSCO aura également son propre bâtiment ultramoderne en tant que siège social et l’Académie nationale de formation des régulateurs des drogues. En outre, les responsables du CDSCO doivent être envoyés en délégation auprès des organisations nationales de contrôle des drogues et vice versa pour assurer une mise en œuvre uniforme des diverses dispositions de la loi sur les médicaments et les cosmétiques et de ses règles.

Une grande partie de cela doit également être soutenue par un plan proposé pour avoir une surveillance et une supervision efficaces de toutes les activités de vigilance liées aux médicaments, aux dispositifs médicaux et à la sécurité transfusionnelle et une nouvelle loi pour la réglementation des médicaments, des cosmétiques et des dispositifs médicaux.

Le problème que beaucoup soulignent est qu’il n’y a pas grand-chose à faire pour vérifier les médicaments contrefaits et de qualité inférieure, l’hypothèse est que les nouvelles règles et directives associées à une utilisation accrue des technologies de l’information destinées à améliorer la transparence, seront toutes utilisées pour vérifier les médicaments. qualité.

Au-delà de l’argent et de la main-d’œuvre

L’un des leaders de l’industrie, préférant rester anonyme, déclare que les nouveaux changements sont un pas dans la bonne direction, mais une entité comme un organisme de réglementation des médicaments a besoin d’une plus grande autonomie, de muscles financiers et de bien plus de personnel. Actuellement, le budget annuel pour le contrôle des drogues en Inde est d’environ Rs 150 crore pour le contrôle central des drogues et d’environ Rs 520 crore, y compris le Centre et les États (selon un rapport du contrôleur et auditeur général de l’Inde pour 2018-19). Comparez cela avec l’USFDA (US Food and Drug Administration), ce qui pour certains est encore une autorité de réglementation pharmaceutique ambitieuse malgré ses défauts : humains. Alors que les régulateurs indiens et américains ne peuvent pas être strictement comparés, car l’autorité américaine des médicaments opère également à l’échelle mondiale. Mais beaucoup voient encore un cas pour au moins une augmentation de 40 à 50 pour cent du budget pour le régulateur indien et également un saut substantiel dans la main-d’œuvre – y compris actuellement les inspecteurs des médicaments aux contrôleurs adjoints des médicaments dans les États, le nombre est d’environ 2500 et beaucoup pensent que pour un pays de la taille de l’Inde, il y a sans doute un besoin de cinq à dix fois plus de main-d’œuvre, mais ce qui est plus que le nombre, c’est la manière dont ils sont tous déployés.

Alors que la réglementation indienne sur les médicaments doit être rationalisée et alignée sur les meilleures pratiques à l’échelle mondiale, la main-d’œuvre doit être davantage déployée pour vérifier la qualité des médicaments, vérifier les médicaments faux et de qualité inférieure et laisser les techniciens qualifiés ajouter à la capacité d’approbation réglementaire.

Quelques-uns des points saillants des changements proposés :

Restructuration du CDSCO et il sera dirigé par le Medical Products Controller General of India avec rang de secrétaire supplémentaire.Cinq secteurs verticaux seront créés au sein du CDSCO – Nouveaux médicaments, cosmétiques et essais cliniques ; produits biologiques ; AYUSH ; Équipement médical; Juridique, exécution et enquêtes.Le CDSCO sera renommé.Le CDSCO sera doté du statut de bureau rattaché du ministère de la santé et de la protection de la famille.Dans un objectif de facilité de faire des affaires, disposer d’un portail interactif unifié et refondre le portail SUGAM, utilisation de l’intelligence artificielle et de l’analyse de données.Fonctionnement des comités d’experts sur le sujet via un système informatique.Restructuration de l’autorisation et du mécanisme dans la découverte de médicaments/stade préclinique (sous un système de guichet unique).Adoption de normes mondiales pour devenir membres de l’ICH et des PIC.Avoir un système d’analyse d’impact réglementaire avant toute modification ou modification de règle pour évaluer l’impact de toute mesure. sécurité entre autres.Avoir une nouvelle loi pour la réglementation des médicaments, des cosmétiques et des dispositifs médicaux.

