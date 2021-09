Actualités sur les soins de santé : dernières actualités sur les soins de santé, actualités et mises à jour indiennes sur les soins de santé

La présence d’une maladie cardiaque ou de ses facteurs de risque comme l’hypertension, le diabète, la dyslipidémie, etc. augmente le risque de contracter une infection au COVID-19. Les maladies cardiaques préexistantes augmentent également la mortalité 10 fois plus que dans la population générale.

29 septembre 2021 10h45

La pandémie de COVID-19 a affecté les soins cardiaques en raison de la priorisation des services de santé.

Par le Dr Nikesh Jain,

Prendre soin de son cœur était important même avant la pandémie de COVID-19. COVID-19 a encore mis l’accent sur les soins cardiaques car il s’agit d’un facteur de risque supplémentaire important pour les maladies cardiaques.

Corrélation entre COVID-19 et le cœur

La présence d’une maladie cardiaque ou de ses facteurs de risque comme l’hypertension, le diabète, la dyslipidémie, etc. augmente le risque de contracter une infection au COVID-19. Les maladies cardiaques préexistantes augmentent également la mortalité 10 fois plus que dans la population générale.

L’infection au COVID-19 augmente également les risques de développer des maladies cardiaques comme une crise cardiaque, une insuffisance cardiaque, davantage chez les patients atteints de maladies cardiaques préexistantes ou de ses facteurs de risque.

Les patients sont sujets à une crise cardiaque même pendant la phase de récupération de l’infection et le risque de maladie cardiaque persiste même pendant des mois après l’infection par COVID 19. Le stress pendant une pandémie est également un facteur de risque majeur de crise cardiaque, car la pandémie a affecté tous les aspects de la vie.

Pandémie COVID-19 affectant les soins cardiaques

La pandémie de COVID-19 a affecté les soins cardiaques en raison de la priorisation des services de santé. Les patients évitent les visites médicales de routine par peur de contacter l’infection au COVID-19. Les patients ignorent les signes avant-coureurs des urgences cardiaques pour éviter l’hospitalisation et se présentent tardivement avec plus de complications. L’évaluation de routine de la santé pour le dépistage précoce des maladies cardiaques est entravée. Les facteurs de risque préexistants de maladies cardiaques ne sont pas contrôlés en raison d’un suivi manqué avec les médecins.

Symptômes cardiaques post COVID-19

De nombreux patients continuent de présenter des symptômes cardiaques de douleurs thoraciques (les plus courantes), de dyspnée, de fatigue, de palpitations qui durent même quelques mois après l’infection au COVID-19. Les maladies cardiaques, en particulier les crises cardiaques, continuent de poser des problèmes même quelques mois après l’infection au COVID-19. Les symptômes persistants doivent être évalués par un médecin et examinés selon les indications cliniques.

Conseils pour les soins cardiaques pendant la pandémie

Alimentation saine pour le cœurAyez des aliments faibles en sel et moins gras. Choisissez une huile de cuisson avec plus de graisses mono- et poly-insaturées.Ayez plus d’eau, de fruits et de légumesÉvitez la malbouffe, les aliments transformés, les produits à base de farine raffinée (maida)Pas de tabac sous aucune forme. Pas de consommation d’alcool. Pas d’abus de drogues. Faites de l’exercice régulièrement – exercices à domicile, en particulier pendant la pandémie. Sommeil adéquat. Yoga ou méditation pour le stress. Utilisation appropriée de la télémédecine pour la consultation des médecins.

Contrôle des facteurs de risque comme le diabète, l’hypertension, la dyslipidémie et la prise régulière de médicaments. L’évaluation cardiaque avec ECG, échocardiographie 2D, test d’effort selon les conseils du médecin doit être effectué pour détecter les maladies cardiaques tôt.

Soyez conscient des symptômes des maladies cardiaques et n’ignorez pas les signes avant-coureurs. Consulter un médecin immédiatement dès l’apparition des symptômes cardiaques.

Suivez les mesures de protection comme le port du masque, la distanciation sociale tout au long de la pandémie. Enfin, vaccinez-vous et vos proches avec le vaccin COVID-19.

(L’auteur est consultant, service de cardiologie à l’hôpital et centre de recherche Jaslok. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

