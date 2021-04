Actualités sur les vaccins Covid: Matt Hancock se prépare à rendre les vaccins obligatoires pour les maisons de retraite | Politique | Nouvelles

Une consultation est en cours pour examiner les propositions. Cela vient au milieu des craintes que le personnel des foyers de soins n’ait pas reçu suffisamment de coups pour protéger les résidents les plus vulnérables.

Le comité du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) qui conseille les ministres sur le coronavirus estime que 80% du personnel des foyers de soins et 90% des résidents ont besoin d’un vaccin pour fournir la protection nécessaire pour éviter une épidémie.

Cependant, à l’heure actuelle, près de la moitié des foyers de soins n’ont pas atteint le seuil.

Le secrétaire à la Santé a déclaré: «Les personnes âgées vivant dans des maisons de soins sont les plus à risque de subir les graves conséquences de Covid-19 et nous avons vu les graves effets que le virus a eu sur ce groupe.

«Faire des vaccins une condition de déploiement est quelque chose que de nombreuses maisons de soins ont réclamé, pour les aider à fournir une plus grande protection au personnel et aux résidents des maisons de retraite pour personnes âgées et ainsi sauver des vies.

«Le vaccin prévient déjà les décès et est notre moyen de sortir de cette pandémie.

“Nous avons un devoir de diligence envers les personnes les plus vulnérables au Covid-19, il est donc juste que nous considérions toutes les options pour assurer la sécurité des personnes.”

