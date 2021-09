Actualités sur les véhicules de tourisme : dernières actualités sur les véhicules de tourisme, actualités et mises à jour des véhicules de tourisme indiens

Les prix du Mahindra XUV700 révélés commencent à partir de 11,99 lakh pour la série MX (MT, essence, 5 places) et de 12,99 lakh pour la série AX (MT, essence, 5 places). Parallèlement à l’annonce des prix, Mahindra a également ajouté une fonction « ajouter au panier ».

Mahindra a officiellement annoncé les prix du nouveau Mahindra XUV700 en Inde pour toutes ses variantes. Les prix du nouveau XUV700 commencent à 11,99 lakh pour la série MX (MT, essence, 5 places) et à 12,99 lakh pour la série AX (MT, essence, 5 places). Ce sont des prix de lancement et seront applicables pour les 25 000 premiers véhicules, et les réservations débuteront le 7 octobre 2021.

Prix ​​Mahindra XUV700 selon les variantes

Série MX

XUV700 MX essence (5 places) MT – ₹11.99 Lakh

XUV700 MX diesel (5 places) MT – ₹12,49 Lakh

Série AX3

XUV700 AX3 essence (5 places) MT – ₹ 13.99 Lakh

XUV700 AX3 diesel (5 places) MT – ₹ 14.59 Lakh

XUV700 AX3 essence (5 places) AT – 15,59 Lakh

XUV700 AX3 diesel (5 places) AT – ₹ 16,19 Lakh

Série AX5

XUV700 AX5 essence (5 places) MT – ₹ 14.99 Lakh

XUV700 AX5 diesel (5 places) MT – ₹15,59 Lakh

XUV700 AX5 essence (5 places) AT – ₹ 16,59 Lakh

XUV700 AX5 diesel (5 places) AT – ₹ 17,19 Lakh

Série AX7

XUV700 AX5 essence (7 places) MT – ₹ 17,59 Lakh

XUV700 AX5 diesel (7 places) MT – ₹ 18,19 Lakh

XUV700 AX5 essence (7 places) AT – ₹ 19,19 Lakh

XUV700 AX5 diesel (7 places) AT – ₹ 19,79 Lakh

Mahindra est également disposé à proposer la configuration supplémentaire à 7 places dans les variantes AX3 diesel MT, AX5 essence MT et AX5 essence et diesel AT pour 60 000 supplémentaires. En outre, Mahindra proposera également le système AWD dans la variante AT diesel AX7 pour ₹ 1,3 lakhs.

Mahindra a également introduit une fonction « ajouter au panier » sur son site Web, permettant aux clients de configurer le Mahindra XUV700 et de l’enregistrer. Les clients peuvent sélectionner le type de carburant, le nombre de sièges, la couleur et la préférence du concessionnaire avant les réservations.

Les essais routiers commenceront progressivement et Mahindra a divisé les villes en deux phases. La phase 1 comprend des villes telles que Delhi, Bangalore, Mumbai, Hyderabad, Chennai, Ahmedabad, Pune, Indore, Lucknow, Coimbatore et Vadodara. La phase 2 comprend Jaipur, Surat, Patna, Cochin, Cuttak, Kanpur, Calicut et Nashik. Les essais sur route de la phase 1 commenceront le 2 octobre, tandis que pour la phase 2, les essais sur route débuteront le 7 octobre. Mahindra ajoutera le reste de l’Inde à partir du 10 octobre.

Fonctionnalités selon les variantes du Mahindra XUV700

MX

Système d’infodivertissement 20,32 cm (8″) Cluster 17,78 cm (7″)Android AutoPoignées de porte intelligentesFeux arrière à LEDCommutateurs montés sur la directionRéglage électrique ORVM avec clignotantJour-nuit IRVMR17 Jantes en acier

AdrenoX AX3

En plus de ce qui est offert dans la série MX

Infodivertissement Dual HD 26,03 cm (10,25″) et cluster numérique 26,03 cm (10,25″) Amazon Alexa intégréCompatibilité sans fil Android AutoTM et Apple Car PlayAdrenoX Connect avec 70 fonctionnalités connectées6 haut-parleurs et mise en scène sonoreLED DRL et antibrouillards avant Roues en acier R17 avec couvercles

Adreno AX5

En plus de ce qui est offert dans la série AX3

SkyroofJantes alliage R17 Diamond CutAirbags rideauxPhares à LED à vision claireClignotants séquentielsFeux de virage

Adreno AX7

En plus de ce qui est offert dans la série AX5

Système avancé d’aide à la conduite (ADAS)Alerte de somnolence du conducteurSmart Clean ZoneClimatisation à deux zones en alliage diamanté R18Siège en similicuirDirection et levier de vitesses en cuirSiège à réglage électrique 6 directions avec coussins gonflables latéraux à mémoire

Spécifications du moteur Mahindra XUV700

Le nouveau Mahindra XUV700 est disponible avec des moteurs essence et diesel. Le moteur diesel est disponible en deux configurations et les deux variantes, essence et diesel, reçoivent une boîte de vitesses manuelle ou automatique.

