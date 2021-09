Actualités sur les véhicules électriques : dernières actualités sur les véhicules électriques, actualités et mises à jour des véhicules électriques indiens

Le gouvernement indien a modifié son programme de 8 milliards de dollars précédemment proposé en vertu duquel le gouvernement incitera les constructeurs à construire uniquement des voitures à pile à hydrogène.

9 septembre 2021 14:46

Au cours de la dernière année et demie, l’industrie de la mobilité a nettement surperformé bon nombre des industries les plus performantes. Comme la plupart des industries, l’industrie des véhicules électriques a été fortement touchée par les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 qui a changé le cours de nombreuses industries en Inde – certaines pour le bien et d’autres moins. Une industrie qui a connu un changement important au cours de cette période et a pris de l’ampleur est l’industrie automobile. Tout comme plusieurs forces motrices faisaient enfin des véhicules électriques une plate-forme de mobilité viable avant la pandémie, l’industrie a en grande partie surmonté les défis et devrait poursuivre sa trajectoire de croissance jusqu’en 2030 et au-delà.

Nous avons vu l’industrie prendre forme et évoluer vers un tout nouveau modèle, axé sur un environnement propre et vert. Aujourd’hui, il existe un élan important pour les véhicules électriques, car les perceptions des consommateurs concernant la viabilité des véhicules électriques en tant que véhicule principal se sont considérablement améliorées. Une convergence des incitations et des réglementations gouvernementales a entraîné de nouveaux investissements privés dans l’ensemble de la chaîne de valeur des véhicules électriques pour créer l’échelle nécessaire pour réaliser des réductions de coûts et des progrès technologiques. Le consommateur indien est de plus en plus sensibilisé au passage progressif à des solutions de style de vie écologiques.

Les tendances dans n’importe quelle industrie changent toujours et se façonnent en fonction des besoins des consommateurs, la même chose s’est produite avec l’industrie des véhicules électriques en Inde. Avec l’augmentation des ventes, de plus en plus de personnes investissent dans l’industrie et de nombreuses start-ups ont également vu le jour. Les véhicules électriques en Inde sont une réalité brillante et les tendances qu’ils façonneraient cette industrie au-delà de 2021 sont :

Le VE ne sera pas un achat de mobilité mais un choix de vie

Les véhicules électriques ne sont pas seulement la vague du futur, ils sauvent des vies aujourd’hui. Les véhicules électriques ont une empreinte carbone plus faible que les voitures à essence, quelle que soit la provenance de votre électricité. Les consommateurs sont prêts à payer un supplément pour la valeur ajoutée d’être respectueux de l’environnement. Les véhicules électriques sont tellement moins chers à posséder ou à utiliser. Les coûts d’entretien des véhicules électriques sont comme inexistants, vous ne vous inquiétez pas d’aller, d’aller au magasin pour les changements d’huile ou quelque chose comme ça. Les véhicules électriques des premiers utilisateurs le savent et les consommateurs à l’avenir auront certainement ce changement d’état d’esprit. Ceux qui cherchent maintenant à acheter un VE estiment qu’il est de leur responsabilité de réduire leur impact environnemental personnel et comprennent que l’achat d’un VE est un moyen d’atteindre cet objectif.

Boost supplémentaire dans les stations de recharge ou simplement recharger vos véhicules n’importe où

L’infrastructure en Inde évolue à un rythme où tous les objectifs fixés pour qu’elle devienne une nation verte – ils sont réalisables une fois que les exigences structurelles sont satisfaites.

Le gouvernement indien avec la politique FAME-II a mis en place un budget exclusivement pour les bornes de recharge dans tout le pays. Du Bengale occidental au Maharashtra, chaque État a un certain objectif à atteindre pour mettre en place des stations EV pour l’augmentation prévue des ventes de VE. Les zones ciblées sont celles où les consommateurs sont les plus susceptibles de se reposer lors des survols et des arrêts au stand. La transition vers les véhicules électriques est déjà en cours à l’échelle mondiale, et les décisions prises aujourd’hui détermineront où et comment les véhicules électriques, les batteries et l’infrastructure de charge sont construits.

De nombreux constructeurs automobiles, fournisseurs et entreprises de services publics reconnaissent l’importance de développer une infrastructure stable et fiable et ont investi dans des start-ups et des solutions de recharge. La recharge à domicile est l’option la plus fiable et la plus abordable. Mais à mesure que de plus en plus de véhicules électriques arriveront sur le marché et seront utilisés plus largement, de nouvelles solutions de recharge, notamment l’ajout de plus de points de recharge publics dans les centres commerciaux, les parkings et les lieux de travail, seront nécessaires pour les personnes et les entreprises n’ayant pas le même accès à la maison.

Passer des batteries lithium-ion aux piles à combustible à hydrogène

Le gouvernement indien a modifié son programme de 8 milliards de dollars précédemment proposé en vertu duquel le gouvernement incitera les constructeurs à construire uniquement des voitures à pile à hydrogène. Il s’agit d’un changement notable par rapport à leur proposition précédente selon laquelle les constructeurs ne construisaient que des véhicules principalement à essence. Avec des marques étrangères entrant sur le marché indien avec de faibles droits d’importation, le gouvernement indien veut s’appuyer sur les dernières technologies pour donner aux citoyens les meilleures machines possibles.

Avancement de la technologie

Avec les progrès technologiques rapides, nous assistons à un développement qui n’a jamais été tracé auparavant. Les entreprises fournissent une cartographie des données en temps réel et les géants de l’automobile cherchent à inclure cette fonctionnalité dans les véhicules eux-mêmes. De l’état de la batterie à la cartographie des stations de recharge à proximité, en passant par les autocontrôles du moteur, la nouvelle technologie est sans précédent et unique d’une manière qui attire les consommateurs. Nous avons déjà constaté des améliorations dans l’autonomie que les véhicules électriques peuvent parcourir entre les charges de batterie, mais les progrès continus de la technologie des batteries sont essentiels pour surmonter l’anxiété liée à l’autonomie.

Faire en Inde en pratique

Make in India qui semblait être un rêve tiré par les cheveux, est aujourd’hui une réalité pour l’industrie de la mobilité en Inde. Alors que l’Inde dépend des importations en provenance d’autres pays, mais le pays se dirige lentement vers la fabrication en Inde. L’Inde a atteint un progrès technologique comparable à celui des autres pays, mais il faut une poussée plus cohérente. Des entreprises comme BGauss en sont le fer de lance dans l’industrie indienne. Chez BGauss, nous recherchons un produit 100% fabriqué en Inde.

Afin de faire avancer les objectifs nationaux de l’industrie des véhicules électriques, l’Inde doit mettre en place des chaînes d’approvisionnement nationales compétitives dans les industries qui sont à la frontière du changement technologique. L’Inde ne dispose pas de réserves de certains des composants li-ion les plus importants, notamment le lithium, le cobalt et le nickel utilisés dans les batteries des véhicules électriques. Par conséquent, il est essentiel d’assurer un approvisionnement fiable non seulement en matières premières, mais également en matériaux fonctionnels transformés utilisés dans l’anode et la cathode.

La route à suivre

En regardant le chemin à parcourir, l’Inde aspire à atteindre sa vision de véhicules 100% électriques d’ici 2030. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir. L’ensemble de l’écosystème des véhicules électriques en Inde semble avoir pris de l’ampleur et est prêt à être un concurrent remarquable dans la course mondiale des véhicules électriques. Les progrès de l’Inde en matière de mobilité électrique sont louables, mais la transition se fera certainement à un rythme soutenu. L’Inde court à toute vitesse pour devenir la plaque tournante de la fabrication de batteries et un environnement entièrement électrique est définitivement sur la bonne voie. Ce qui est important, c’est que la bonne voie a été tracée et que le changement a commencé à se produire.

Auteur: Hemant Kabra, fondateur et directeur général de BGauss

Clause de non-responsabilité: Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont uniquement ceux de l’auteur original. Ces points de vue et opinions ne représentent pas ceux de The Indian Express Group ou de ses employés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.