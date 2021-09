Actualités sur les véhicules électriques : dernières actualités sur les véhicules électriques, actualités et mises à jour des véhicules électriques indiens

in

LetsTransport, une entreprise de logistique technologique, a annoncé qu’elle augmenterait sa flotte de véhicules électriques (VE) sur sa plate-forme à 1 000 d’ici juin 2022 pour la logistique intra-urbaine et du dernier kilomètre. La société a commencé ses opérations dirigées par des véhicules électriques à Delhi-NCR, Hyderabad, Bengaluru et Mumbai. Il introduira désormais des véhicules électriques dans sa flotte à Chennai, Pune et Kolkata. LetsTransport a noué un partenariat avec huit équipementiers pour sa flotte de véhicules électriques.

Actuellement, la flotte de véhicules électriques de 100 véhicules comprend des trois-roues électriques de Piaggio, Etrio, ETO, Altigreen et Kinetic, avec une capacité de charge utile de 500 kg et ceux-ci fonctionnent soit avec des batteries fixes, soit avec des systèmes de batteries interchangeables.

Les nouveaux véhicules devraient également inclure des véhicules à quatre roues d’une capacité de charge utile allant jusqu’à deux tonnes. Le déploiement principal de ces véhicules électriques se fait dans la logistique intra-urbaine du dernier kilomètre pour les secteurs du commerce électronique, de la vente au détail, des produits de grande consommation et de la distribution 3PL. Certains des clients de LetsTransport incluent Grab, Amazon, Big Basket, Delhivery, DHL, Coca Cola et ITC.

LetsTransport permet également le financement des propriétaires-exploitants de véhicules, éduque les entrepreneurs potentiels sur les avantages commerciaux des véhicules électriques et contribue à l’infrastructure de recharge.

«En augmentant notre flotte, nous contribuons également à renforcer l’écosystème des véhicules électriques en permettant le financement des véhicules électriques, la mise en place d’infrastructures de recharge et la création d’un marché pour la revente de véhicules électriques dans un avenir proche. Cela, à son tour, encouragera davantage de conducteurs-entrepreneurs à passer aux véhicules électriques, car cela deviendra un actif plus rentable », a déclaré Pushkar Singh, cofondateur et PDG de LetsTransport.

