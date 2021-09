Actualités sur les véhicules électriques : dernières actualités sur les véhicules électriques, actualités et mises à jour des véhicules électriques indiens

Power Global a annoncé un protocole d’accord avec PositivEnergy et Redivivus pour réinventer le cycle de vie des batteries lithium-ion. La coentreprise aidera le processus de fabrication des batteries en Inde et aidera à recycler les batteries.

Power Global, une société de produits d’énergie propre et de mobilité, a annoncé un protocole d’accord avec PositivEnergy, un intégrateur de stockage stationnaire et Redivivus, un processeur de recyclage de batteries. Grâce à ce protocole d’accord, Power Global cherche à réinventer le cycle de vie des batteries lithium-ion.

Pankaj Dubey, PDG de la filiale indienne de Power Global, a déclaré : « Malgré les avantages importants des batteries lithium-ion par rapport aux sources d’énergie en place comme les moteurs à combustion interne (ICE) ou l’acide au plomb, il existe des lacunes clés dans la chaîne d’approvisionnement – à savoir le cycle de vie et le recyclage – qui ne sont abordés que maintenant dans les premiers marchés des pays développés. Notre objectif était d’intégrer ces aspects dans notre stratégie dès le départ afin que des pays comme l’Inde, qui sont maintenant sur la voie de l’électrification, aient une chance de surmonter ces défis et d’avancer rapidement et de manière plus durable.

En Inde, la plupart des trois-roues électriques sont alimentés par des batteries plomb-acide ou des batteries lithium-ion fabriquées en Chine. Pour soutenir la fabrication de batteries en Inde, Power Global, en collaboration avec des fabricants de cellules locaux, développera un module de batterie électrique 100 % fabriqué en Inde. Ceux-ci feront partie du programme Energy-as-a-Service (EaaS) de Power Global, qui fournira des kiosques d’échange de batteries à certains emplacements.

dans toute l’Inde et permettre à Power Global de superviser le cycle de vie de la batterie, de l’application à la seconde vie.

Le partenariat de Power Global avec PositivEnergy aidera à développer des solutions de stockage stationnaire qui prennent en charge la demande projetée du réseau provenant de l’électrification et permettront la transition vers les énergies renouvelables sur divers marchés mondiaux. La solution de stockage stationnaire devrait avoir une durée de vie de 15 à 20 ans.

« PositivEnergy simplifie le processus de déploiement des meilleurs systèmes énergétiques. C’est le bon moment pour réfléchir non seulement à la manière dont nous accélérons l’électrification, mais aussi à la manière dont nous la faisons de manière durable. Le module de Power Global est un grand pas en avant et Redivivus est un élément important de la solution de développement durable », a déclaré Ed Wise, fondateur et PDG de PositivEnergy.

Une fois ces batteries arrivées à échéance, Redivivus contribuera à récupérer jusqu’à 92 % des matériaux, tout en recirculant et en retraiteant les réactifs chimiques pour une réutilisation directe dans le processus de recyclage. Les procédés actuels de recyclage des batteries lithium-ion nécessitent des procédés chimiques de fusion et d’extraction à haute température ou à usage unique, générant un flux de déchets important.

Le nouveau procédé hybride sans combustion de Redivivus, la technologie Redi-Cycle, récupère les matériaux de la batterie pour les marchés secondaires, réduisant ainsi la dépendance à l’égard de l’extraction de métaux. Redivivus proposera des unités de recyclage mobiles Redi-Shred pour les centres de service et de vente de Power Global dans toute l’Inde et construira des lignes de recyclage dans les usines de Power Global à Pasadena, en Californie, et à Greater Noida, en Inde.

« Notre processus de recyclage des gants blancs apporte la tranquillité d’esprit aux fabricants de batteries sachant que leur travail acharné et leurs matériaux auront une nouvelle vie, réduisant ainsi l’empreinte carbone globale », a déclaré Erika Guerrero, cofondatrice et PDG de Redivivus. « Le recyclage commence par une fabrication sûre, de qualité

produits de batterie. Le partenariat avec Power Global nous donne l’assurance que l’adoption du recyclage est réfléchie dès la conception de la conception.

Le PDG et fondateur de Power Global, Porter Harris, a déclaré : « Nous avons accumulé beaucoup d’élan, et ce n’est que le début de notre voyage. En appliquant les enseignements tirés du développement de solutions de stockage d’énergie au cours des dernières décennies et en créant des partenariats stratégiques avec des innovateurs de l’industrie, nous sommes mieux équipés à long terme pour créer de manière consciente et responsable une chaîne de valeur de batterie durable et circulaire.

