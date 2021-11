Actualités sur les véhicules électriques : dernières actualités sur les véhicules électriques, actualités et mises à jour des véhicules électriques indiens

Le gouvernement indien a l’intention de promouvoir les véhicules électriques et, par conséquent, il existe plusieurs avantages fiscaux, notamment un taux de TPS inférieur de 5 %, soit près de 8 fois moins que les véhicules traditionnels.

Les véhicules électriques (VE) sont devenus recherchés pour diverses raisons, notamment leur nature respectueuse de l’environnement et les économies de coûts à long terme offertes aux utilisateurs. En fait, le marché indien des véhicules électriques, bien qu’étant globalement à un stade naissant, a connu une croissance régulière ces dernières années, avec un nombre croissant de consommateurs empruntant la route des véhicules électriques et le gouvernement introduisant des politiques pour faciliter un environnement propice aux véhicules électriques. Cependant, on ne peut pas être en désaccord avec le fait que les véhicules électriques ont leur juste part d’avantages et d’inconvénients.

Par exemple, ces véhicules sont actuellement très chers (par exemple, Tata Nexon EV coûte actuellement environ Rs. 14 lakhs hors salle d’exposition par rapport au modèle de moteur à combustion traditionnel au prix de Rs. 7,29 lakhs). Par conséquent, une décision d’introduire des véhicules électriques dans une flotte de location doit être accompagnée d’une évaluation détaillée des avantages et des inconvénients.

Tirant parti des avantages de l’introduction de véhicules électriques dans les flottes de location, différentes organisations gouvernementales, notamment la municipalité de Pune et BMC, ont récemment décidé d’augmenter les dépenses globales pour l’achat de véhicules électriques dans le cadre des véhicules de service officiels.

Les avantages

Efficacité énergétique et maintenance réduite

L’un des plus grands avantages est le fait que ces véhicules ne consomment pas de carburant comme leurs homologues traditionnels. Par conséquent, une organisation peut cocher un montant important de dépenses dans le compte de résultat. Par rapport aux véhicules à combustion, les frais d’entretien annuels sont également très bas. Les changements d’huile n’existent pas et l’entretien des freins est également négligeable par rapport aux véhicules traditionnels.

Environnement Durabilité des VE

Les clients étant de plus en plus conscients de l’impact environnemental des organisations, l’introduction des véhicules électriques pourrait simplement donner aux entreprises un avantage définitif sur leurs concurrents et pourrait également prendre en compte les préoccupations des clients à grande échelle. Inutile de mentionner que l’utilisation des véhicules électriques doit avoir un impact positif sur l’environnement.

Motivations financières

Le gouvernement indien a l’intention de promouvoir les véhicules électriques et, par conséquent, il existe plusieurs avantages fiscaux, notamment un taux de TPS inférieur de 5 %, soit près de 8 fois moins que les véhicules traditionnels. De plus, l’impôt sur le revenu bénéficie d’un maximum de Rs. 150 000 sont également disponibles lors du premier achat de VE, ainsi que des offres de subventions différentes selon les États. Par conséquent, en tant que décision d’entreprise, l’introduction des véhicules électriques s’accompagne de diverses incitations financières.

Plusieurs options de collaboration

Il y a actuellement 399 startups EV en Inde. Le concept de VE est largement populaire en tant que modèle universellement acceptable à la fois pour les entreprises et les utilisateurs individuels. Par conséquent, si une décision de remplacer la flotte de location par des véhicules électriques est prise, il pourrait y avoir de nombreuses opportunités, offres et chances d’être associées à différentes marques à travers le pays.

Cependant, alors que nous discutons des avantages, il est également important d’analyser les inconvénients.

Les véhicules électriques entraînent des dépenses en capital élevées

Comme expliqué dans l’introduction, les consommateurs pourraient devoir débourser presque le double du prix pour se procurer un VE avec les mêmes caractéristiques et spécifications qu’un VE traditionnel. Même si les constructeurs automobiles s’efforcent de réduire les coûts de production totaux afin que les avantages puissent être transférés aux consommateurs finaux, le total des dépenses d’investissement nécessaires pour se procurer un VE est encore trop élevé, surtout avec les options traditionnelles disponibles.

Durée de charge de la batterie

Le temps total nécessaire pour charger la batterie d’un VE dépend de sa capacité et des kilomètres offerts. Les véhicules haut de gamme mettront sans aucun doute plus de temps à se recharger complètement. L’infrastructure EV a encore un long chemin à parcourir pour résoudre l’anxiété de gamme parmi les consommateurs. Pour cette raison, la fiabilité globale des véhicules électriques est souvent sous le scanner.

Manque d’infrastructures

Même si les gouvernements essaient d’améliorer la disponibilité des bornes de recharge et d’augmenter encore la production d’électricité, la présence de seulement 1 800 bornes de recharge dans un pays géographiquement vaste comme l’Inde n’est pas suffisante pour présenter de solides arguments en faveur des véhicules électriques dans le cadre de la flotte de location. Par conséquent, un partenariat public-privé exceptionnel est nécessaire pour éliminer ce problème important de l’acceptation universelle des véhicules électriques en Inde.

Réponse aux conditions météorologiques

Les véhicules traditionnels fonctionnant aux combustibles fossiles ont montré leur efficacité en travaillant dans des conditions météorologiques extrêmes dans différentes parties du monde. Cependant, les véhicules électriques devraient être plus sensibles à de telles conditions météorologiques extrêmes, ce qui en fait une alternative plus risquée aux véhicules traditionnels.

En bout de ligne

Pour résumer, il y a à la fois des avantages et des inconvénients à adopter des véhicules électriques dans le cadre d’une flotte de location. Toute organisation qui décide en faveur ou contre l’utilisation des véhicules électriques doit tenir compte de tous les facteurs énumérés ci-dessus et prendre en conséquence une décision éclairée.

Auteur: Greg Moran, PDG et co-fondateur, Zoomcar

