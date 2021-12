Actualités sur les véhicules électriques : dernières actualités sur les véhicules électriques, actualités et mises à jour des véhicules électriques indiens

Simple Energy déclare que la collaboration avec IIT Indore stimulera sa R&D et contribuera à l’intégration de véhicules légers avec des matériaux (composites) hautes performances pour réduire l’anxiété d’autonomie et accélérer la demande.

Trottinette électrique Simple One

Simple Energy, une startup EV basée à Bengaluru, a annoncé une collaboration avec l’Institut indien de technologie, Indore (IIT Indore) pour développer un nouveau matériau composite avec une stabilité thermique améliorée et des propriétés redondantes de flamme pour son produit phare, le scooter électrique Simple One et l’avenir des produits. Le constructeur déclare que la collaboration avec IIT Indore stimulera sa R&D et contribuera à l’intégration de véhicules légers avec des matériaux (composites) hautes performances pour réduire l’anxiété liée à l’autonomie et accélérer la demande des consommateurs.

« Actuellement, les utilisateurs sont conscients de la gravité des problèmes de batterie. Les fabricants doivent développer de nouvelles technologies pour la sécurité des utilisateurs. Alors que le marché mondial des véhicules électriques commençait à chercher une option pour résoudre les problèmes d’emballement thermique ; Simple Energy a une longueur d’avance sur ce point. Notre équipe de recherche a collaboré avec IIT-Indore pour développer la meilleure solution optimale pour résoudre les problèmes », a déclaré Suhas Rajkumar, fondateur et PDG de Simple Energy.

« IIT Indore a collaboré avec Simple Energy pour cette application technologique avancée dans les systèmes de gestion thermique. Ce rapprochement garantira de porter la R&D à de plus hauts sommets car il implique des chercheurs des deux équipes. En réalisant de tels projets, Simple Energy dirigera sans aucun doute la R&D et la technologie dans l’industrie des véhicules électriques en Inde. Nous attendons avec impatience d’autres projets de ce type à l’avenir avec l’équipe Simple », a déclaré le Dr IA Palani, doyen R&D, IIT Indore.

Simple Energy et IIT Indore ont travaillé ensemble sur ce système de gestion thermique pendant un an. Le Dr Santosh Kumar Sahu, HOD – Département de génie mécanique, IIT Indore, qui a joué un rôle important dans le projet, a exprimé sa joie devant la réussite du projet.

