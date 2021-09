Actualités sur les véhicules électriques : dernières actualités sur les véhicules électriques, actualités et mises à jour des véhicules électriques indiens

L’industrie automobile a traversé des moments difficiles au cours des 2 dernières années. La transition vers BS6 et le verrouillage en raison de la pandémie ont été parmi les principaux perturbateurs qui ont placé le programme d’électrification au bas de la priorité.

3 septembre 2021 12:43

Les derniers mois et presque à la même époque l’année dernière m’ont offert plusieurs occasions de capturer des photographies vraiment splendides du ciel. L’air n’a jamais été plus pur et le ciel de Delhi n’a jamais été aussi clair et bleu – tout cela grâce au verrouillage qui a forcé l’homme à rester fermé et les machines à rester en place. Sans véhicules sur la route, nous avons fait l’expérience de ce que c’est que de vivre sans pollution. Malheureusement, aucun véhicule sur la route n’est la solution permanente à ce problème mondial – la mobilité propre et verte l’est.

La mobilité électrique a été le premier pari que l’Inde a pris pour promouvoir la mobilité propre et ayant suivi cet espace depuis près d’une décennie maintenant, depuis les premiers jours du Plan national de mission de mobilité électrique (NEMMP), je me rends compte que nous avons parcouru un long chemin. La poussée de l’industrie, la sensibilisation des consommateurs, l’amélioration de l’économie, les tendances mondiales et, surtout, la poussée politique ont joué un rôle central.

Les politiques au niveau du gouvernement central et des États ont essayé de créer un impact à leur manière. Alors que de nouvelles opportunités ont continué à émerger, il y a même eu de nouveaux défis et enseignements du passé. Alors que nous terminons près d’une décennie, il est grand temps d’évaluer le rôle de nos politiques à travers les États et de les calibrer pour créer une politique d’électrification One India One.

Au fil des ans, plusieurs gouvernements d’État ont élaboré leurs propres politiques en matière de véhicules électriques spécifiques à chaque État. Un premier aperçu indique que la couverture de ces politiques n’a pas été uniforme dans les domaines liés à la demande, à l’offre, à la tarification et à la technologie. Dans les politiques centrales et étatiques, la structure et le montant des incitations ont été différents. Un autre problème important semble être le choix entre ce qui est facile et ce qui a le plus d’impact.

De nombreuses politiques étatiques sont toujours axées sur la promotion de formats tels que les pousse-pousse électroniques par rapport à d’autres segments à impact plus élevé. L’adoption spontanée des pousse-pousse électriques en raison d’une économie favorable et de la prolifération rapide ainsi que de la nécessité de réglementer ce segment, de répondre aux préoccupations en matière de sécurité et d’environnement n’a pas besoin d’être actualisée. La question est : ce segment définira-t-il l’avenir de la mobilité électrique en Inde ?

Certaines politiques étatiques reposent toujours sur l’utilisation de véhicules hybrides, tandis que le pays a décidé de passer à la mobilité entièrement électrique. Enfin, aucune des directives politiques ne définit les marqueurs d’une exécution réussie car il n’existe aucun mécanisme pour mesurer l’efficacité et l’impact de ces politiques.

Post-Covid, lorsque la mobilité partagée a été impactée, des segments comme les e-rickshaws et les e-3 wheelers ont été perturbés. Alors que le marché rebondit, nous avons constaté un regain d’enthousiasme pour les véhicules électriques et il est donc plus nécessaire d’aligner les politiques entre le centre et les États. Pour un marché qui connaît une technologie rapide et une innovation commerciale, le soutien politique doit également évoluer pour rester pertinent.

Nous avons maintenant vu quelques années de mobilité électrique et avons maintenant plus de données sur les produits, les performances et l’expérience utilisateur qui devraient constituer la base de toute directive politique actualisée. L’écosystème de la recharge s’est développé avec plusieurs acteurs et modèles commerciaux sur le marché. Nous devons revoir les normes de tarification annoncées il y a quelque temps et éventuellement les aligner sur les marchés mondiaux.

L’accent devrait être mis sur les spécifications prêtes pour l’avenir, le type de chargeurs, le coût du matériel, l’interopérabilité et l’intégration de la plate-forme. Avec la capacité de production supplémentaire prévue de 300 GW, la disponibilité de l’énergie pour la mobilité électrique ne serait pas un défi, mais la qualité et l’économie de l’unité seraient importantes pour les activités d’infrastructure de recharge.

Au fur et à mesure que la prise de conscience et l’adoption de la mobilité électrique ont augmenté, l’industrie est devenue plus consciente des problèmes émergents de la gestion des déchets électroniques, de la durée de vie des véhicules et des batteries et de l’utilisation de la seconde vie des batteries.

Contrairement aux batteries plomb-acide où 90 % des batteries mises au rebut finissent dans le secteur informel, les batteries au lithium et à chimie avancée auront besoin d’un processus organisé et respectueux de l’environnement pour la récupération, le recyclage et la réutilisation. Nous devons reconnaître le problème et mettre en place des mécanismes pour développer le segment de l’au-delà en tant qu’industrie organisée. L’Inde déploie sa politique phare de mise à la casse des véhicules. Cela ouvre des opportunités aux constructeurs automobiles et aux nouveaux acteurs de formaliser la gestion des véhicules hors d’usage. La préparation de ce secteur à gérer les moteurs à combustion interne (ICE) traditionnels et les véhicules électriques est importante.

Le prochain sprint pour aligner et créer une politique One India One devrait prendre en compte les tendances et les perspectives pertinentes. Alors que tous les segments verront l’adoption de la mobilité électrique, la pénétration sera menée par les plus petits 2 et 3 roues. La pandémie a également déplacé l’utilisation de la mobilité partagée des passagers vers la mobilité des marchandises et des marchandises dans le dernier kilomètre. Les expériences récentes des consommateurs ont montré l’exemple des écarts entre la gamme de véhicules promise et réelle et potentiellement d’autres problèmes de qualité.

Toute future habilitation devrait assurer non seulement l’électrification, mais une plus grande poussée sur la qualité et les performances, ce qui équivaut aux véhicules ICE traditionnels. Enfin, pour que l’échelle et la normalisation entraînent des effets de réseau dans les domaines de la charge et de l’échange de batteries, il sera important d’établir un plus grand niveau d’alignement au niveau de l’industrie. Alors qu’une politique définira l’orientation, c’est vraiment l’industrie qui devra collaborer à la normalisation de la technologie et du contenu pour favoriser l’évolutivité et l’interopérabilité.

La viabilité commerciale est essentielle pour stimuler la croissance de la mobilité électrique, mais les politiques jouent un rôle tout aussi important pour accélérer la réalisation de la viabilité commerciale. Notre prochain sprint d’alignement des politiques mettra en place les garde-fous nécessaires pour définir la prochaine décennie d’électrification des véhicules. Espérons que le ciel bleu clair sera une vue permanente à l’extérieur de ma fenêtre à ce moment-là.

Auteur: Rahul Mishra, associé, Kearney

Clause de non-responsabilité: Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont uniquement ceux de l’auteur original. Ces points de vue et opinions ne représentent pas ceux de The Indian Express Group ou de ses employés.

