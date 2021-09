Actualités sur les véhicules utilitaires : dernières actualités sur les véhicules utilitaires, actualités et mises à jour des véhicules utilitaires indiens

AITWA promet un processus transparent et une assistance juridique 24h/24 et 7j/7 aux transporteurs dans le besoin. Un client peut appeler le numéro d’assistance téléphonique (7669449669) et partager les détails exacts de l’incident.

Image à des fins de représentation seulement

AITWA (All India Transporters Welfare Association) a annoncé le lancement du premier programme indien d’assistance juridique sur route appelé « Avocat sur place » (LotS). Le programme pan-indien sera réalisé en collaboration avec Lawyered, une plateforme de technologie juridique, pour fournir une assistance juridique sur route aux véhicules commerciaux. Il fournira une aide juridique en ligne 24h/24 et 7j/7, une représentation légale locale immédiate et une éducation sur les droits et procédures de base aux propriétaires et conducteurs de véhicules utilitaires.

Deuxième plus fréquenté au monde, le réseau routier indien transporte 980 millions de tonnes de marchandises par an. Plus de 65 pour cent des marchandises du pays sont transportées par route. En outre, le transport routier est le plus sensible aux interférences, c’est-à-dire les arrêts forcés par les autorités concernées et les agents externes qui conduisent à la corruption et l’industrie perd plus de 20 millions de dollars par an. La perte de productivité due à ces arrêts est une grande préoccupation car elle augmente potentiellement le coût du voyage de 40 %.

AITWA déclare que pour minimiser les retards dus à des incidents tels que des accidents, des vols et des saisies de véhicules commerciaux par des fonctionnaires corrompus, il lance le programme « Avocat sur place » qui fournit une aide juridique sur la route aux véhicules commerciaux confrontés à de tels problèmes.

A lire aussi : La production mondiale de véhicules légers pourrait atteindre 83 millions d’unités en 2021 – Anil Kumar, SEG Automotive India

L’association promet un processus fluide et une assistance juridique 24h/24 et 7j/7 aux transporteurs dans le besoin. Un client peut appeler le numéro d’assistance téléphonique (7669449669) et partager les détails exacts de l’incident.

Les responsables de la ligne d’assistance se connecteront ensuite avec les autorités locales sur le lieu de l’incident, y compris la police, le RTO, les services fiscaux, etc. et aideront à résoudre le problème instantanément. En cas d’incident nécessitant une assistance sur place par un avocat local, LotS mettra le client en contact avec un professionnel du droit ou un avocat à proximité. Ce service peut être utilisé en Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.