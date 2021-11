Actualités technologiques : dernières actualités technologiques, actualités technologiques indiennes et mises à jour

En utilisant la flexibilité de la plate-forme, les futures améliorations logicielles peuvent inclure des mises à jour OTA et une connectivité cloud pour l’enregistrement d’événements.

Tata Elxsi et Green Hills Software ont annoncé aujourd’hui leur collaboration pour une plate-forme de système de surveillance du conducteur (DMS) qui combine un logiciel DMS avancé (VOEOSYS – Vehicle Operator Environment Observation System) et AUTOSAR Adaptive de Tata Elxsi intégré au fonctionnement en temps réel INTEGRITY sûr et sécurisé (RTOS) de Green Hills Software optimisé pour fonctionner sur les dernières familles de microprocesseurs de qualité automobile. Cette plate-forme DMS flexible et basée sur des normes permet aux OEM et aux fournisseurs de niveau 1 de réduire le temps, les coûts et la complexité de développement et de déploiement de leurs systèmes ADAS conformes au DMS tout en répondant aux exigences mondiales obligatoires en matière de sécurité et de sûreté.

Un système de surveillance du conducteur aide à faire face aux risques de sécurité croissants causés par les conducteurs distraits et somnolents et fournit également l’assurance essentielle qu’un conducteur est prêt à prendre le contrôle d’un système de conduite autonome.

Le programme Euro New Car Assessment Program (NCAP) exige déjà le DMS pour des cotes de sécurité cinq étoiles, tandis que le règlement européen sur la sécurité générale a mandaté la technologie DMS pour toutes les nouvelles voitures, fourgonnettes, camions et bus à partir de CY2024.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) recommande l’utilisation du DMS comme moyen efficace d’engagement des conducteurs dans les véhicules de niveau 2, et le Congrès américain fait pression pour le DMS dans toutes les nouvelles voitures américaines d’ici six (6) ans.

La NHTSA estime que la distraction au volant est responsable de plus de 3 100 décès par an aux États-Unis seulement.

Les constructeurs automobiles mondiaux et leurs fournisseurs ajoutent un nombre croissant de fonctionnalités DMS, à la fois pour satisfaire aux exigences réglementaires et pour améliorer l’expérience utilisateur et la sécurité des acheteurs. Mais ces fabricants et fournisseurs sont confrontés à des défis évidents en matière de gestion de la complexité non seulement des plates-formes logicielles et matérielles DMS, mais également des exigences spécifiques en matière de sûreté, de sécurité, de performances, de coût et de délai de mise sur le marché.

« C’est un grand plaisir pour nous de poursuivre notre collaboration avec Green Hills, qui est le leader du marché dans le déploiement du RTOS INTEGRITY critique pour la sécurité et des ensembles d’outils associés pour les constructeurs automobiles mondiaux », a déclaré Shaju S, vice-président et responsable des transports, Tata Elxsi. « La plupart des équipementiers et des fournisseurs de niveau 1 recherchent désormais des plates-formes AUTOSAR Adaptive pour des contrôleurs de domaine sûrs, sécurisés et évolutifs. Cette solution combinée de système de surveillance du conducteur avec Green Hills est conforme aux exigences les plus récentes de l’industrie automobile et nous permettra sans aucun doute de fournir aux clients des capacités prêtes pour l’industrie.

« Green Hills est ravi de travailler avec un leader reconnu pour les solutions AUTOSAR et DMS comme Tata Elxsi », déclare Dan Mender, vice-président du développement commercial, Green Hills Software, « Avec cette solution de plate-forme DMS complète axée sur la production, les OEM et les fournisseurs de niveau 1 peut désormais déployer des capacités DMS matures, hautes performances, sûres et sécurisées avec la confiance la plus élevée et le délai de mise sur le marché le plus rapide sur la plus large gamme de processeurs automobiles.

Le DMS intégré basé sur AUTOSAR Adaptive de Tata Elxsi et Green Hills Software fournit une détermination intelligente de la préparation et de l’état d’attention d’un conducteur et fonctionne sur la plate-forme haute performance sûre et sécurisée basée sur INTEGRITY qui a déjà fait ses preuves dans des millions de véhicules aujourd’hui.

Le logiciel DMS de Tata Elxsi détecte les conducteurs distraits et somnolents grâce à son architecture de pipeline de vision hybride qui combine intelligemment les données du véhicule (direction, vitesse) avec la direction du regard, l’orientation de la tête et l’expression du visage du conducteur.

La plate-forme matérielle de base a été validée sur de nombreux types de caméras telles que les modules de caméra IR, NIR, HDR, webcam, monochromes et sur mesure.

La pile adaptative AUTOSAR conforme à la sécurité fonctionnelle de Tata Elxsi est basée sur 19.11 et est livrée avec un outil de configuration riche en fonctionnalités.

En utilisant la flexibilité de la plate-forme, les futures améliorations logicielles peuvent inclure des mises à jour OTA et une connectivité cloud pour l’enregistrement d’événements.

Green Hills Software fournit la base d’exécution sûre, sécurisée et déterministe du logiciel DMS, optimisé par INTEGRITY RTOS, pré-certifié ISO 26262 ASIL D et prêt pour la norme de cybersécurité ISO 21434. INTEGRITY sépare en toute sécurité les composants logiciels critiques et garantit le système ressources aux composants AUTOSAR Adaptive s’exécutant en tant que tâches INTEGRITY natives, même face à des événements malveillants ou involontaires.

Le débogueur MULTI avec ses outils d’analyse de trace TimeMachine® est spécialement conçu pour trouver les bogues les plus difficiles et les plus chronophages, tout en permettant une optimisation rapide du système, ce qui permet aux équipes de développement DMS de gagner un temps considérable dans leur sprint vers la production.

Disponibilité

La première version du système de surveillance du conducteur basé sur INTEGRITY de Tata Elxsi et Green Hills Software est disponible aujourd’hui pour les clients à accès anticipé et fonctionne sur la Renesas R-Car. Le DMS est portable vers d’autres processeurs automobiles de premier plan tels que ceux de NXP, Texas Instruments et Qualcomm.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.