Actualités technologiques : dernières actualités technologiques, actualités technologiques indiennes et mises à jour

Avec l’augmentation de leur adoption, l’assurance et le financement des véhicules électriques sont désormais nettement moins chers. Les données d’EBG Matics peuvent être utilisées par les flottes de véhicules électriques pour déterminer quels modèles sont idéaux pour obtenir le meilleur financement.

eBikeGo, une plate-forme de mobilité électrique à deux roues, a acquis la société de technologie Kustard Technologies, un studio d’innovation et de produits numériques, pour 2 millions de dollars. Kustard Technologies a enregistré une croissance en trois ans depuis sa création, se développant à un taux de rentabilité de 60 % avant l’acquisition. Avec cette acquisition, eBikeGo prévoit de créer un FMS (Système de gestion de flotte) pour travailler avec des géants de la livraison tels qu’Amazon, Flipkart, Big Basket et plus encore. Il facilitera également le diagnostic à distance des véhicules électriques pour réaliser une maintenance préventive telle que la surveillance de la santé du véhicule, du moteur, de la batterie, du contrôleur, etc.

Parallèlement à l’acquisition de la société, eBikeGo a également élargi son équipe en intégrant 20 développeurs de premier plan et qualifiés de l’industrie de la technologie EV, afin de contribuer au produit, à la conception, à l’innovation ainsi qu’à l’interface utilisateur et à l’expérience utilisateur.

Avec l’aide de l’équipe Kustard Technologies nouvellement acquise, eBikeGo est déjà en train de développer un système IoT qui renforcera les appareils de mobilité EBG Matics. Cela se traduira par des flottes plus intelligentes qui les rendront plus efficaces dans l’écosystème indien des véhicules électriques. Cet appareil suit la formule 0,5 – 5 – 50, dans laquelle 0,5 indique que le véhicule doit être réparé dans la première demi-heure en cas d’arrêt ou de panne, 5 indique que les véhicules et leurs actifs doivent durer au moins 5 ans, et 50 indique que l’entretien ne devrait représenter que la moitié du coût.

Avec l’augmentation de leur adoption, l’assurance et le financement des véhicules électriques sont désormais nettement moins chers. Les données d’EBG Matics peuvent être utilisées par les flottes de véhicules électriques pour déterminer quels modèles sont idéaux pour obtenir le meilleur financement. Cela aidera également les agences d’assurance avec les données de sécurité des coureurs qui peuvent être utilisées pour modifier leurs polices d’assurance.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.