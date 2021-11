Actualités technologiques : dernières actualités technologiques, actualités technologiques indiennes et mises à jour

Vitesco Technologies présente ses nouvelles innovations en matière de deux-roues et de sports motorisés à l’EICMA aux côtés de Continental, dans le Hall 15, Stand Q41.

Vitesco Technologies, un fournisseur de technologies et de solutions d’entraînement modernes pour la mobilité électrique, marque sa présence au salon de la moto EICMA 2020 en cours en mettant l’accent sur l’électrification dans le secteur des deux roues. Vitesco Technologies présentera sa large gamme d’innovations dans les véhicules à deux roues : des entraînements tout électriques pour motos légères et scooters à la version de démonstration d’une moto hybride et d’autres solutions d’électrification aux systèmes de réduction des émissions pour une large gamme de deux-roues applications sur roues et sports motorisés.

Le variateur 48 volts cible les marchés asiatiques à haut volume

Le système 48 volts que Vitesco Technologies présente pour la première fois à Milan est conçu pour une plage de puissance de 3 à 7 kW, l’équivalent électrifié des plus petits deux-roues motorisés dans la classe de performance jusqu’à 150 cm3 qui jouent un rôle central dans la mobilité quotidienne dans les pays asiatiques en particulier.

L’unité de commande électronique du système, une eDCU (unité de commande d’entraînement électrique), contient la fonction onduleur et des fonctions supplémentaires du véhicule. Le moteur électrique est équipé d’un robuste capteur de position de rotor inductif (iRPS). Ce système de capteurs garantit une haute qualité de contrôle, garantissant que l’entraînement électrique peut gérer même les situations de conduite les plus difficiles. Vitesco Technologies développe déjà le système 48 volts pour la production en volume.

Système hybride

Contrairement au segment de 3 à 7 kW, où Vitesco Technologies s’attend à une évolution très dynamique vers les entraînements tout électriques dans un avenir proche, la société suppose que les solutions hybrides joueront un rôle important dans une phase de transition pour les motos plus grandes – car les futures limites de CO2 ne peut plus être atteint uniquement au moyen de mesures visant le moteur à combustion.

Dans le véhicule de démonstration d’une moto hybride présenté à Milan, le moteur électrique supplémentaire est un démarreur-alternateur 48 volts standard à entraînement par courroie du secteur automobile, où Vitesco Technologies utilise l’hybridation 48 volts depuis 2016. Le démarreur-générateur fait également il est possible de parcourir des distances plus courtes purement électriquement, en particulier dans le trafic urbain. Cela rend également la conduite amusante car elle améliore sensiblement les performances, en particulier sur les motos de taille moyenne.

Un PDCU (Powertrain Domain Control Unit) gère la stratégie de contrôle très exigeante des systèmes hybrides. Ce contrôleur maître contrôle la machine 48 volts, communique avec l’unité de contrôle du moteur M4C du moteur à combustion et coordonne les deux types d’entraînement : il décide quand conduire électriquement, quand utiliser l’entraînement conventionnel et quand utiliser les deux, et aussi assure des transitions harmonieuses entre les modes de conduite.

Une autre innovation de la moto hybride est un actionneur intelligent (Smart Transmission Actuator), qui peut commuter la transmission indépendamment et sans actionner l’embrayage. Avec de telles transmissions manuelles automatisées, des économies de CO2 élevées peuvent être réalisées car le système de contrôle électronique peut effectuer le changement de vitesse à un moment optimal pour l’économie de carburant.

Gamme d’électrification de la fonctionnalité marche-arrêt aux entraînements hautes performances

Deux autres expositions EICMA démontrent l’étendue de la gamme d’électrification de Vitesco Technologies : une unité de commande de générateur de démarreur (ISG) intégrée et l’entraînement d’essieu intégré EMR3 (Electronics Motor Reducer 3rd Generation).

Avec le calculateur démarreur-alternateur, une fonction start-stop peut être intégrée aux deux-roues d’une cylindrée jusqu’à 250cc avec un minimum d’effort. Pour cela, l’alternateur 12 volts présent dans le système est modifié pour qu’il fonctionne non seulement comme un générateur mais aussi comme un actionneur pour démarrer le moteur à combustion. Cela signifie que le démarreur peut être omis. L’actionneur peut également être utilisé pour augmenter la puissance dans certaines situations de conduite.

La troisième génération de l’EMR (Electronics Motor Reducer), que Vitesco Technologies utilise en standard dans de nombreux modèles de voitures particulières depuis 2019, est une unité hautement intégrée, compacte et légère comprenant un moteur électrique, une électronique de puissance (onduleur) et un réducteur. .

Il convient aux véhicules électriques à trois ou quatre roues axés sur les performances, tels que les modèles côte à côte, ainsi qu’aux pousse-pousse. Vitesco Technologies a récemment annoncé sa première utilisation en dehors du secteur des voitures particulières : grâce à la motorisation EMR3, le trois-roues hautes performances Twike 5, qui doit entrer en production limitée à partir de mi-2022, accélérera à 100 km/h en 3,8 secondes, atteindre une pointe de 190 km/h et s’en sortir avec une consommation mixte de seulement 6,9 kWh aux 100 km.

De nouvelles solutions pour les entraînements classiques et les motos haut de gamme

Après que Vitesco Technologies ait rendu les moteurs à essence monocylindres plus petits compatibles Bluetooth avec l’unité de commande moteur M4L_BLE intégrée dans les bouchons des papillons, l’entreprise présente maintenant une autre variante M4 avec une fonctionnalité spéciale : le M4REK utilise du gaz électrique, ce qui signifie que le le papillon des gaz n’est plus actionné par un câble Bowden, mais à commande électronique (« drive-by-wire »). Cela donne à la gestion du moteur un contrôle total sur le trajet de l’air, ce qui signifie que tous les paramètres peuvent désormais être alignés de manière optimale pour réduire la consommation de carburant et les émissions. L’unité de contrôle ultracompacte qui intègre la gestion électrique du gaz et du moteur dans une seule unité, permet également différents modes de conduite tels que « Eco » ou « Sport ».

Dans le segment haut de gamme, Vitesco Technologies a établi une référence de l’industrie avec ses systèmes de contrôle moteur M4C (pour un ou deux cylindres) et M4D (jusqu’à quatre cylindres), qui offrent une large gamme de fonctions dans un très petit espace. A Milan, l’entreprise présente désormais également d’autres développements pour ce segment.

Avec l’actionneur de transmission intelligent, la transmission manuelle peut également être automatisée pour les motos. Une autre nouveauté est un double corps de papillon à commande électronique (Electronic Throttle Body, Twin Parallel). Ce système de gaz électrique déplace les deux papillons avec une seule unité d’entraînement, et sa conception extrêmement compacte le rend particulièrement intéressant pour les moteurs jumelés. Les hautes performances dans les petits espaces font également ressortir les supports de catalyseur METALIT (conception LS/conception PE) exposés à l’EICMA : ils assurent un post-traitement efficace des gaz d’échappement grâce à leurs conceptions à flux optimisé.

