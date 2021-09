Actualités technologiques : dernières actualités technologiques, actualités technologiques indiennes et mises à jour

in

Porsche et Siemens Energy se sont associés pour mettre en place une unité de fabrication pour la production de carburant presque neutre en CO2 au Chili. Le duo installe une usine à Punta Arenas au Chili. Juan Carlos Jobet, ministre de l’Énergie du Chili, était également présent lors de la cérémonie d’inauguration de la nouvelle unité de production. Alors que ce projet comprendra plusieurs unités au Chili, les entreprises installent dans un premier temps une usine pilote en Patagonie chilienne au Chili.

L’unité est censée produire environ 130 000 litres de carburant neutre en CO2, appelé eFuels. À un stade ultérieur, une expansion complète de l’installation augmentera la capacité de production à environ 55 millions de litres et 550 millions de litres d’ici 2024 et 2026, respectivement.

Un autre grand nom auquel ce projet implique est le « combustibles hautement innovants (HIF) », qui aide le duo à obtenir les permis nécessaires pour commencer la construction de l’usine. Entre-temps, Siemens Energy a commencé à préparer la viabilité commerciale de ce projet. L’usine de fabrication d’eFuels devrait entrer en vigueur d’ici la mi-2022. Avec Porsche, HIF et Siemens Energy, Enel, Gasco, ExxonMobil et ENAP font partie de ce projet.

Porsche envisage également d’utiliser les eFuels dans sa gamme de véhicules à combustion. Michael Steiner, membre du conseil d’administration chargé de la recherche et du développement chez Porsche AG, a déclaré : « Cela s’inscrit dans notre stratégie globale de développement durable. Cela signifie que Porsche dans son ensemble peut être net neutre en CO2 d’ici 2030. Les carburants produits avec des énergies renouvelables peuvent y contribuer. Notre icône, la 911, est particulièrement adaptée à l’utilisation des eFuels. Les eFuels permettront de réduire jusqu’à 90 % les émissions de CO2 fossile des moteurs à combustion. Entre autres choses, nous utiliserons le premier carburant du Chili dans nos voitures de course Porsche Mobil 1 Supercup à partir de 2022. »

Le Chili en tant que pays parie également gros sur la réduction de son empreinte carbone. Il s’est fixé des objectifs ambitieux dans le cadre de sa stratégie nationale sur l’hydrogène vert. Le pays prévoit d’avoir une capacité d’électrolyseur de 5 gigawatts (GW) d’ici 2025, qui passera à 25 GW dans les 5 prochaines années. Le pays vise à devenir le principal exportateur d’hydrogène et de ses dérivés de carburant.

Par ailleurs, le projet Haru Oni ​​à Magallanes est un autre as dans les manches du Chili. Le projet exploite parfaitement les conditions climatiques idéales pour la production de carburant pratiquement neutre en CO2 via l’énergie éolienne. Le processus commence par des électrolyseurs divisant les molécules d’eau en oxygène et en hydrogène vert par l’énergie éolienne, suivis par le filtrage des constituants du CO2. L’air est ensuite mélangé à l’hydrogène vert pour produire du méthanol synthétique. Il est ensuite utilisé pour produire des eFuels.

