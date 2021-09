Actualités technologiques : dernières actualités technologiques, actualités technologiques indiennes et mises à jour

Alors que les constructeurs automobiles s’efforcent de répondre à des exigences plus strictes en matière d’émissions de CO2, la demande de batteries au plomb-acide plus performantes augmente, en particulier pour les véhicules start-stop ou micro-hybrides.

Birla Carbon, un fabricant de noir de carbone, a annoncé son entrée sur le marché des systèmes énergétiques. Faisant l’annonce au Battery Show 2021 qui se tiendra à Novi, Michigan du 14 au 16 septembre 2021, Birla Carbon présentera un portefeuille de solutions de carbone conducteur avec ses séries de produits Conductex i et Conductex e au salon, ainsi que son prochain gamme de solutions carbone pour l’industrie des batteries.

Le nouveau portefeuille de carbones conducteurs de Birla Carbon est conçu pour les marchés des batteries lithium-ion et plomb-acide permettant une personnalisation de la formulation et des performances dans divers segments, notamment l’automobile, les télécommunications, la force motrice, les systèmes de stockage d’énergie et les vélos électriques. Le fabricant déclare que ces produits tirent parti du processus Ultra unique de Birla Carbon pour garantir les niveaux les plus élevés de pureté et de conductivité, permettant une acceptation de charge accrue, en particulier dans le cadre d’un fonctionnement à l’état de charge partiel.

Alors que les constructeurs automobiles s’efforcent de répondre à des exigences plus strictes en matière d’émissions de CO2, la demande de batteries au plomb-acide plus performantes augmente, en particulier pour les véhicules start-stop ou micro-hybrides. Ces batteries hautes performances peuvent débloquer 5 à 15 % d’économies d’énergie grâce à des additifs de carbone conducteurs hautement élaborés tels que le noir de carbone Conductex e.

« Le développement du portefeuille de charbons conducteurs spécialement conçus pour le marché des batteries démontre l’engagement envers la croissance de Birla Carbon dans le domaine du stockage d’énergie en pleine expansion », a déclaré John Davidson, directeur des ventes et du marketing de Birla Carbon. « C’est le premier exemple de nombreux produits hautes performances dans notre pipeline. »

« Le portefeuille de produits Conductex e démontre l’engagement de Birla Carbon sur le marché du stockage d’énergie et est le premier de nombreux nouveaux développements lancés dans le segment des applications de batterie », Dr Ann Schoeb, directrice de la R&D et chef d’entreprise, systèmes énergétiques, Birla Carbon , dit.

