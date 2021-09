Actualités technologiques : dernières actualités technologiques, actualités technologiques indiennes et mises à jour

Jio a récemment fait une annonce officielle concernant l’apport d’un smartphone Android ultra-abordable en cours de développement en collaboration avec Google

Jio présente un nouveau plan Rs 75

Reliance Jio a présenté son nouveau plan de recharge prépayé le moins cher, le nouveau plan Jio Rs 75. Ce plan intervient après que Jio a interrompu ses plans de recharge antérieurs à Rs 39 et Rs 69 avant le lancement de JioPhone Next, repoussé aux alentours de Diwali 2021 qui aura lieu le 4 novembre de cette année. Après l’arrêt des plans Rs 39 et Rs 69, les Rs. Le forfait de recharge 75 est désormais le forfait le moins cher répertorié sur le site Web et l’application MyJio.

Avec le nouveau plan Rs 75, les utilisateurs de Jip Phone bénéficient de 28 jours de validité, 50 SMS par jour, des appels illimités vers n’importe quel réseau et 3 Go de données 4G chaque mois avec un booster de 200 Mo en dehors de la gamme d’applications Jio comme JioTV, JioNews, JioCinema et JioCloud .

Pendant ce temps, l’annonce officielle concernant l’arrivée d’un smartphone Android ultra-abordable développé en collaboration avec Google a été faite récemment. Le smartphone serait livré avec des fonctionnalités de type Android et Google Play Store où vous pouvez acheter des applications Android. Une autre source interne suggère que le téléphone coûtera environ Rs 3 499 ou 50 $.

