Actualités technologiques : dernières actualités technologiques, actualités technologiques indiennes et mises à jour

Mise à jour : 14 sept. 2021 15:17

Le segment des véhicules d’occasion à l’échelle mondiale a attiré l’attention sur des problèmes de confiance et des pratiques commerciales moins qu’optimales. L’intégration de la blockchain, cependant, est prometteuse en offrant des solutions pour tous les problèmes rencontrés par les clients. Ce n’est qu’une question de temps avant que la blockchain ne fasse des voitures d’occasion un produit standard avec une expérience client prévisible.

Il y a un peu plus de vingt ans, en 1998-99, les gens commençaient à découvrir un terme appelé « Internet ». En quelques années, son adoption s’est banalisée. De même, la blockchain devient rapidement une partie du discours quotidien. Les chaînes d’information et les médias semblent utiliser de plus en plus fréquemment des termes tels que blockchain, crypto et décentralisé. Bien que la plupart associent la blockchain à des crypto-monnaies comme le bitcoin, ses cas d’utilisation sont beaucoup plus vastes. La société d’études de marché Gartner souligne que la valeur ajoutée commerciale de la blockchain atteindra 176 milliards de dollars d’ici 2025 et 3,1 billions de dollars d’ici 2030 (1).

Principaux points faibles dans le secteur des véhicules d’occasion

Un domaine critique que la blockchain aborde est la confiance. Le « coût de la confiance » est très élevé dans la plupart des transactions et opérations commerciales, gouvernementales ou individuelles. Habituellement, un organe central tel qu’un tribunal est considéré comme une autorité dans laquelle la confiance peut être reposée. C’est un siège centralisé du pouvoir. Mais en utilisant la blockchain, l’autorité qui valide toute transaction ou opération particulière est décentralisée, ce qui signifie qu’elle peut désormais avoir lieu sur un réseau peer-to-peer. Plus important encore, la blockchain supprime l’élément de préjugé humain. Son quotient de confiance est donc élevé.

Le déficit de confiance est le problème central des vendeurs et acheteurs de voitures d’occasion. Une réponse définitive n’a pas été trouvée à des questions telles que « quel est le bon prix pour ma voiture ? Est-ce que je vends ma voiture à un acheteur sûr ? Est-ce que j’achète un citron ou est-ce que je paie trop cher ? »

Partout dans le monde, le commerce des voitures d’occasion a acquis la réputation de suivre des pratiques de vente loin d’être optimales. Cela peut prendre la forme de la vente d’une voiture défectueuse ou de la vente de voitures accidentelles. Les lectures altérés du compteur kilométrique et les enregistrements d’historique d’entretien inexacts sont des problèmes courants pour les acheteurs de véhicules d’occasion. De plus, il est souvent difficile de déterminer quelle est la juste valeur résiduelle du véhicule d’occasion.

Pour lutter contre la falsification des compteurs kilométriques, le ministère indien des Transports avait rendu obligatoire l’utilisation de compteurs kilométriques numériques en 2003. Les vendeurs de véhicules d’occasion malhonnêtes ont été trop rapides pour trouver des solutions de contournement.

Même aux États-Unis, la falsification du compteur kilométrique est un problème courant. En 2017 même, une estimation de Forbes (2) évaluait jusqu’à 1 milliard de dollars de pertes annuelles pour les acheteurs de véhicules d’occasion en raison de l’inflation de la valeur des voitures. La falsification du compteur kilométrique est encore plus répandue en Europe, où les pertes associées pour les acheteurs de voitures d’occasion s’élevaient à 10,6 milliards USD (3) rien qu’en 2018. La question pressante est alors : « comment ce déficit de confiance peut-il être restauré ? »

Dans le contexte de la détermination des valeurs résiduelles, un Kelley Blue Book (4) basé aux États-Unis est reconnu à la fois par les consommateurs et les fabricants comme une autorité déterminant les valeurs résiduelles. L’organisation fournit une fourchette de valeur d’un véhicule en fonction de son âge et du kilométrage parcouru. Cependant, l’âge du véhicule et les kilomètres parcourus ne sont pas toujours une mesure précise de la valeur. Un véhicule d’un an qui a été utilisé sur un terrain plus accidenté ou dans des conditions de conduite difficiles est susceptible d’être en moins bon état qu’un véhicule similaire plus ancien mais conduit en douceur et bien entretenu.

Cas d’utilisation de la blockchain dans le secteur des voitures d’occasion

L’intégration de la blockchain peut offrir des solutions durables sur les trois fronts – i) s’assurer que le kilométrage exact est enregistré, ii) les historiques de service ou de collision sont entièrement divulgués et, iii) les valeurs résiduelles sont justes. Avec la blockchain faisant progressivement des incursions dans le secteur automobile, un soulagement est en vue pour les acheteurs de voitures d’occasion ou les demandeurs de réparation frustrés.

Un exemple concret est la coentreprise entre Mercedes Benz et le constructeur automobile chinois BAIC (5) appelée Beijing Mercedes Benz Sales Service. Un fournisseur de solutions de blockchain appelé PlatOn permettra à la coentreprise de stocker des données et de déterminer les prix des voitures d’occasion. Le marché chinois des voitures d’occasion est également en proie à un déficit de confiance (6) – une des principales raisons pour lesquelles une grande partie de ses acheteurs de voitures achètent une nouvelle voiture à la place. Par rapport à un marché automobile de taille similaire comme les États-Unis, le segment des voitures d’occasion en Chine n’est qu’une fraction. Plus tôt en janvier 2021, cependant, le pays a défini des objectifs pour doubler la taille de son marché des voitures d’occasion d’ici 2025. Des plans sont en cours pour construire un marché des voitures d’occasion de 306 milliards de dollars (7) au cours de cette période.

Pour résoudre le problème de la falsification du compteur kilométrique, Volkswagen s’est également tourné vers la blockchain. Il a fait appel aux services d’une entreprise lituanienne de blockchain appelée carVertical (8) qui permettra un processus de vérification décentralisé des voitures dans sa division d’occasion. carVertical, quant à lui, a même obtenu le soutien de l’Union européenne.

Griefs similaires des clients dans les réparations automobiles

Dans le segment de la réparation automobile également, la confiance est faible. Les réparations automobiles sont appelées « dépenses de rancune ». Les propriétaires de voitures ne peuvent pas « voir ou évaluer » ce qu’ils ont reçu au lieu de l’argent dépensé pour la réparation de la voiture, et ne peuvent pas non plus s’assurer de la qualité des réparations et des pièces de rechange.

Par exemple, l’entretien programmé d’un véhicule nécessite un changement d’huile et de filtre. Les deux éléments sont ajoutés ou installés dans des endroits difficiles d’accès dans le compartiment moteur. Pour les non-initiés, cela pourrait bien signifier que le concessionnaire, ou l’atelier de réparation indépendant, a renié les réparations ou les remplacements convenus. En outre, il est également difficile et parfois impossible de déterminer l’originalité des pièces de rechange utilisées.

La blockchain, c’est l’avenir !

L’industrie des voitures d’occasion présente des inefficacités et un manque de confiance tout au long de sa chaîne de valeur. Ce sont aussi des facettes qui découragent les acheteurs potentiels d’acheter un véhicule d’occasion. Les gouvernements prennent également note de ces problèmes. Certains gouvernements étatiques et provinciaux aux États-Unis (9) et au Canada (10), par exemple, ont obligé les vendeurs de véhicules neufs et d’occasion à obtenir une certification avant de vendre des véhicules. Le programme du cours décrit les normes éthiques qui doivent être maintenues. L’un des points forts du cours est le caveat emptor (11), qui signifie « que l’acheteur se méfie ».

Cependant, les biais humains sont difficiles à éliminer. Malgré des réglementations bien intentionnées en place, des solutions de contournement semblent toujours être trouvées. L’éthique et les principes sont souvent montrés à la porte lorsque des gains monétaires se présentent. La blockchain, quant à elle, promet d’offrir des solutions capables d’éliminer à la fois les inefficacités et les déficits de confiance.

La blockchain va révolutionner le secteur des voitures d’occasion et le positionner pour des « plus hauts de tous les temps ». Cela dit, il est impératif que les gouvernements établissent des cadres réglementaires qui favorisent la croissance d’un écosystème blockchain de manière holistique.

Auteur: Amit Kumar, PDG, OLX Autos Inde

Clause de non-responsabilité: Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont uniquement ceux de l’auteur original. Ces points de vue et opinions ne représentent pas ceux de The Indian Express Group ou de ses employés.

