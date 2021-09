Actualités technologiques : dernières actualités technologiques, actualités technologiques indiennes et mises à jour

La technologie cloud et les données sont la bouée de sauvetage du développement de la conduite autonome, et sa gestion, sa réutilisation et ses analyses ont un impact important sur les coûts et les délais de développement.

L’industrie automobile traverse un changement « Tech-Tonic », en particulier avec l’accent mis sur le développement de la conduite autonome (AD) dans le cloud. Un véhicule autonome (AV) traite les entrées (données) qu’il reçoit de divers capteurs pour prendre la décision de conduite. Un véhicule autonome (AV) typique génère plus de 40 téraoctets de données en une seule journée et pour le développement de la conduite autonome (AD), ces données sont « Gold » !

Les données générées lors du test des AV doivent être stockées et réutilisées pour former et affiner le logiciel AD et divers composants logiciels d’intelligence artificielle, d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond.

Avec la complexité croissante du cycle de développement d’un véhicule, l’accent est mis sur la gestion des données et le calcul distribué dynamiquement, car cela peut avoir un impact critique et les coûts peuvent augmenter de façon exponentielle si le calcul et les données sont gérés de manière inefficace.

Figure 1 : Les véhicules autonomes génèrent jusqu’à 40 To de données par jour

Essentiellement, toutes les données générées doivent être classées comme utiles – non utiles afin qu’elles puissent être réutilisées pour le processus de développement afin de gagner du temps et de l’argent. Des données supplémentaires (Pétaoctets) sont générées au cours des systèmes et processus de développement en aval, par exemple lorsque l’on exécute des processus de validation tels que Software in Loop (SIL), Model in Loop (MIL), Hardware in Loop (HIL) et Processor in Loop (PIL). Chaque version de ces tests de validation doit être stockée et rendue accessible aux ingénieurs afin que les algorithmes puissent être évalués et affinés. Et cette activité doit être effectuée à ‘Hyper-Scale’, par exemple, un AV doit être testé dans le monde virtuel (simulation) contre des millions de scénarios et si 1 scénario virtuel dure 2 minutes, il faudra 1000 jours pour s’exécuter, mais à ‘Hyper Scale’, on peut l’exécuter en 10 jours.

L’industrie automobile est dans la phase initiale d’adoption de la technologie et des techniques Cloud et il y a beaucoup à faire en termes d’applications et d’innovations.

Cet article aborde trois questions clés autour du Cloud

1. Que peut-on faire avec le Cloud ?

2. Quels sont les défis typiques rencontrés lors de la mise en œuvre ?

3. Et comment surmonter ces défis ?

Regardons chaque question en détail.

1. Que peut-on faire avec le Cloud ?

Les octets Tera/Peta de données générés en permanence sont « organisés » pour garantir que seules les données de bonne qualité et requises sont capturées, par exemple, parfois les données ne sont pas lisibles ou sont corrompues, ces informations sont supprimées car elles prendront du temps. l’espace et le traitement de l’impact. Les données sont extraites et stockées dans des formats corrects dans les bons systèmes afin qu’elles puissent être utilisées par plusieurs systèmes en aval tels que le développement de fonctionnalités et de fonctions, le développement d’algorithmes, la formation, l’évaluation et la simulation, etc. à Hyper-scale.

Les activités de traitement des données sont :

Capture des données brutes des véhicules (via CAN, OTA, etc.)

Transformer les captures en une base de données structurée

Maintenance des données et création d’actifs

Filtrage des données au point de collecte. Une grande quantité de données nécessitera une fonction de filtrage pour extraire rapidement les données pertinentes

Le catalogage des données est un processus de création de métadonnées pour chaque ensemble de données qui permet une recherche efficace, par exemple, la recherche d’un scénario où il pleut abondamment dans une rue bondée la nuit

Création et gestion de la vérité au sol

L’extrait de scène est le processus de recréation/réplication de scénarios de trafic du monde réel en scénarios virtuels (données synthétiques)

Figure 2 : La capture de données organisée aide au développement de fonctionnalités et d’algorithmes, à la formation, à l’évaluation et à la simulation

2. Quels sont les défis typiques rencontrés lors de la mise en œuvre ?

Capture et stockage des données. Ces données peuvent varier en pétaoctets et nécessitent une grande infrastructure de stockage telle que « Cloud ou machines ou serveurs sur site »

La gestion et la modélisation des données est l’activité où une structure détaillée et une stratégie doivent être élaborées pour un stockage, une classification et une extraction de données appropriés.

Les métadonnées de données sont le processus où des informations récapitulatives doivent être créées pour chaque ensemble de données, par exemple la date de l’essai routier, les données de la caméra ou du radar, etc.

L’analyse et l’exploration de données sont presque infinies dans l’environnement Cloud. Pour le développement AD, certaines analyses critiques doivent être activées, par exemple, les ingénieurs doivent pouvoir sélectionner plusieurs scénarios tels que la météo, le type de route (autoroute, tunnel), le trafic, etc. et évaluer les performances de leurs algorithmes.

La sécurité des données est primordiale d’autant plus que les données sont fournies par les clients et que plusieurs applications ou codes propriétaires sont déployés

Le dépassement des coûts est un défi majeur. Une estimation incorrecte de l’infrastructure et des applications Cloud requises et de mauvaises techniques de gestion des données peuvent entraîner des millions de dollars de coûts supplémentaires.

Figure 3 : Les techniques de gestion des données dans le cloud permettent d’excellentes analyses et exploration de données

3. Comment surmonter ces défis ?

Différentes options de calcul. Le cloud permet aux ingénieurs d’exécuter des calculs à hyper-échelle. L’infrastructure cloud de plusieurs zones géographiques à travers le monde peut être utilisée pour calculer à grande échelle. De plus, plusieurs plates-formes cloud (Azure/AWS) et une infrastructure sur site peuvent également être utilisées simultanément. Par exemple, les tests virtuels contre des millions de scénarios peuvent être exécutés en 10 jours – Hyper-scale

Diverses options pour le stockage des données. Les organisations qui fournissaient des infrastructures dans plusieurs secteurs ont désormais porté leur attention sur l’automobile et différents fournisseurs de services cloud comme Microsoft et Amazon proposent une gamme de services de stockage.

Pipeline de données et adressage de la gestion des données des capteurs qui peuvent être utilisées par les systèmes en aval pour la validation et la vérification. Les technologies cloud permettent aux ingénieurs d’organiser/de conserver les données afin qu’ils puissent choisir, par exemple, les données de la caméra, du radar ou du lidar, la conduite sur autoroute la nuit.

Divers moteurs d’analyse et de reporting sont disponibles dans l’environnement Cloud pour que les ingénieurs analysent et évaluent plusieurs scénarios

La surveillance des applications est une technique clé où les ingénieurs peuvent surveiller une application ou un groupe d’applications en cours d’exécution à travers le monde et à travers l’infrastructure et pour comprendre si les systèmes en aval sont en cours d’exécution ou si des applications sont en panne.

Les systèmes de gestion des flux de travail aident à gérer toutes les tâches énumérées ci-dessus, des approbations à la planification en passant par les rapports, etc.

Figure 4 : Le cloud permet plusieurs techniques et processus de calcul qui peuvent aider les OEM à progresser vers les homologations

La technologie cloud change vraiment la donne pour l’industrie automobile. Avec le potentiel qu’il apporte dans la gestion des données, le calcul à grande échelle, l’énorme Analytics Cloud aidera à développer des fonctionnalités uniques, à fournir des validations plus rapides et à économiser des coûts et du temps considérables dans le cycle de développement.

