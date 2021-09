Actualités technologiques : dernières actualités technologiques, actualités technologiques indiennes et mises à jour

Le système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) de LocoNav utilise des capteurs alimentés par l’IA pour avertir le conducteur en temps réel de toute collision avant ou dérive de voie possible.

LocoNav, une startup de technologie de flotte à pile complète, a lancé aujourd’hui une offre combinée de télématique vidéo avancée et de DashCam compatibles avec l’IA. Disponible pour plus de 250 millions de véhicules utilitaires, le combo est disponible à des prix abordables qui, selon la startup, sont jusqu’à 30 à 40 % inférieurs aux prix du marché en vigueur. Avec ce combo, LocoNav vise à apporter un changement radical dans les marchés émergents où pas plus de 30% des 250 millions de véhicules utilitaires utilisent une quelconque forme de technologie de gestion de flotte.

Avec un accès limité ou inexistant à une technologie abordable et efficace, les propriétaires de flottes et les conducteurs ont recours à une technologie rudimentaire entraînant des pertes d’entreprise et des accidents de la route mettant en danger la vie des conducteurs.

Selon le ministère des Transports routiers et des autoroutes, les routes indiennes enregistrent 415 décès par jour dans des accidents, le plus élevé au monde. Environ 1,5 lakh de personnes sont tuées dans des accidents de la route et 3,5 lakh sont paralysées chaque année. LocoNav vise à améliorer la sécurité sur les routes grâce à l’utilisation de sa télématique vidéo compatible avec l’IA couplée à une gamme de caméras de tableau de bord.

La startup déclare que sa télématique vidéo a la capacité de prévenir les accidents et d’améliorer l’efficacité des entreprises de gestion de flotte en offrant des preuves étayées par des données à la lumière de toute réclamation d’assurance résultant d’incidents indésirables pendant que le véhicule commercial est sur la route. Il encourage également un meilleur comportement de conduite et une meilleure vigilance.

Le système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) de LocoNav utilise des capteurs alimentés par l’IA pour avertir le conducteur en temps réel de toute collision avant ou dérive de voie possible. Ce système offre également une diffusion vidéo en direct via une caméra de tableau de bord à double canal qui fait face à la fois au conducteur et à la route.

Les alertes intelligentes informent immédiatement l’opérateur de la flotte d’événements dangereux tels qu’un freinage brutal, un excès de vitesse, une conduite distraite ou un virage brusque du véhicule. Les exploitants et propriétaires de flottes peuvent ensuite utiliser ces images du monde réel pour guider les conducteurs vers un meilleur comportement de conduite et améliorer la sécurité globale de la flotte. De plus, des vidéos d’incidents sont également disponibles pendant une période significative sur la plateforme LocoNav pour une utilisation en cas de preuves pour toute réclamation en responsabilité en cas d’incidents indésirables.

En tirant parti de la puissance de l’IoT et de l’IA, nous concentrons tous nos efforts sur cet atome afin de pouvoir offrir au monde une solution globale, évolutive et perturbatrice qui aura un impact positif progressif sur la vie et les moyens de subsistance de chacun dans l’industrie. Cela a été notre force motrice depuis que nous avons commencé nos opérations. Aujourd’hui, nous servons plus de 5 millions de véhicules dans le monde avec les produits et services de LocoNav, ont déclaré Shridhar Gupta et Vidit Jain, cofondateurs de LocoNav.

