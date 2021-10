Actualités technologiques : dernières actualités technologiques, actualités technologiques indiennes et mises à jour

Le constructeur automobile britannique réitère son engagement à offrir aux clients des choix de matériaux plus durables et responsables pour l’intérieur de leurs véhicules, tels que Kvadrat – un textile raffiné en mélange de laine de haute qualité.

Jaguar Land Rover a annoncé le début d’un essai d’utilisation de la technologie blockchain sécurisée pour assurer une transparence totale au sein d’une chaîne d’approvisionnement en cuir. Jaguar Land Rover s’est associé au fournisseur de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement Circulor, au fabricant de cuir britannique Bridge of Weir Leather Company et à l’Université de Nottingham pour tester l’utilisation de la technologie de traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement du cuir. Le partenariat est le premier du genre dans la technologie blockchain.

Outre le suivi de la conformité, Jaguar Land Rover déclare que le processus numérique lui a permis d’évaluer l’empreinte carbone de son réseau d’approvisionnement en cuir, en travaillant avec Bridge of Weir Leather Company, basée au Royaume-Uni, pour tracer son cuir le moins carboné de la ferme à l’article fini.

Le constructeur automobile britannique réitère son engagement à offrir aux clients des choix de matériaux plus durables et responsables pour l’intérieur de leurs véhicules, comme le Kvadrat – un textile raffiné en mélange de laine de haute qualité associé à un tissu en daim fabriqué à partir de 53 bouteilles en plastique recyclées par véhicule – disponible sur La I-PACE entièrement électrique de Jaguar.

Dans le cadre de la recherche financée par Innovate UK, un « jumeau numérique » de la matière première a été créé, permettant de suivre sa progression tout au long de la chaîne d’approvisionnement en cuir simultanément dans le monde réel et numériquement. Une combinaison de données GPS, de biométrie et de codes QR a été utilisée pour vérifier numériquement le mouvement du cuir à chaque étape du processus à l’aide de la technologie blockchain.

La définition du processus de vérification a créé un modèle reproductible pour tracer une seule pièce de cuir à chaque étape. Il peut être utilisé dans toute la chaîne d’approvisionnement mondiale de Jaguar Land Rover et par d’autres industries qui dépendent du cuir, telles que la mode et les chaussures.

Le projet fait partie de la stratégie Reimagine de Jaguar Land Rover : une combinaison riche en durabilité de luxe moderne, d’expériences client uniques et d’impact sociétal positif.

Reimagine vise à atteindre zéro émission nette de carbone dans l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement, de ses produits et de ses opérations d’ici 2039. Jaguar Land Rover travaillera avec des experts du secteur pour améliorer la durabilité, réduire les émissions et collaborer au leadership en matière de technologie, de données et de logiciels de nouvelle génération.

