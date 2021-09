Actualités technologiques : dernières actualités technologiques, actualités technologiques indiennes et mises à jour

in

La collaboration de SABIC, en particulier avec IOCL, rendra les solutions AUS-32 facilement disponibles sur le marché et pourront être rechargées par des véhicules diesel lourds en déplacement et constitue un processus viable.

Indian Oil Corporation Limited (IOCL) a annoncé une collaboration avec SABIC, une entreprise chimique diversifiée, pour l’urée de qualité technique (TGU) afin de fabriquer de l’AUS-32 (solution d’urée aqueuse) utilisée dans les systèmes de véhicules diesel pour réduire les émissions de NO2 de plus de 70 % à répondre aux normes strictes des véhicules Bharat Stage-VI. Les entreprises déclarent que la collaboration soutiendra l’industrie automobile indienne dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour répondre aux normes BS-VI, qui réglementent les émissions des véhicules en Inde.

SABIC déclare en outre que son TGU peut aider les sociétés de commercialisation de pétrole à fournir des solutions de qualité à leurs clients sans compromettre la qualité du fluide d’échappement diesel. SABIC fournit également du TGU à d’autres principaux fabricants d’AUS-32 en Inde.

Conformément aux normes BS-VI, tous les véhicules diesel lourds d’une cylindrée de 2000 cm3 ou plus nécessiteront un convertisseur de réduction catalytique sélective (SCR) pour utiliser les solutions AUS-32 en réduisant les émissions d’oxydes d’azote de plus de 70 %.

« Les normes d’émission Bharat Stage sont passées de BS-IV à BS-VI, ce qui a posé de nombreux défis à l’industrie automobile. Notre solution de haute qualité s’intègre parfaitement dans le respect des normes d’émission en collaboration avec l’industrie pétrolière. Nous sommes fiers de collaborer avec IOCL et considérons qu’il s’agit d’une étape majeure pour maintenir l’Inde au même niveau que le reste du monde en ce qui concerne les émissions des véhicules », a déclaré Janardhanan Ramanujalu, vice-président et chef régional, SABIC Asie du Sud et ANZ.

« Dans le cadre de notre engagement envers la durabilité, SABIC a investi dans des installations basées en Arabie saoudite pour produire des TGU de haute qualité répondant à la référence mondiale en matière de réduction des émissions des véhicules. L’accord avec IOCL soutiendra une transition durable et la conformité aux normes BS-VI pour tous les véhicules diesel, réduisant la pollution de l’air et aidant à atteindre les objectifs climatiques plus larges », a déclaré Sanjay Singh, directeur d’Agri Nutrients India Business, SABIC.

