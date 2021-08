Actualités UE: Le talon d’Achille de Bruxelles exposé par la crise afghane – Michel contraint d’intervenir | Politique | Nouvelles

in

Le chancelier conservateur autrichien Sebastian Kurz s’oppose à l’accueil de plus de personnes fuyant l’Afghanistan maintenant que les talibans ont pris le pouvoir, a-t-il déclaré dans des remarques publiées dimanche. L’Autriche a accueilli plus d’un pour cent de sa population en demandeurs d’asile lors de la crise migratoire en Europe en 2015 et 2016, et M. Kurz a construit sa carrière en adoptant une ligne dure en matière d’immigration, remportant toutes les élections législatives depuis 2017.

Alors que l’Union européenne se demande quoi faire avec les Afghans qui l’ont aidée au cours des 20 dernières années, M. Kurz a déclaré que venir en Autriche n’était pas une option.

“Je suis clairement opposé à ce que nous acceptions volontairement plus de personnes et cela n’arrivera pas pendant ma chancellerie”, a déclaré M. Kurz dans une interview à la chaîne de télévision Puls 24. Des extraits de l’interview ont été publiés avant sa diffusion plus tard dimanche.

L’Autriche compte plus de 40 000 réfugiés afghans, le deuxième plus grand nombre d’Europe après l’Allemagne, qui en compte 148 000, selon les données de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR pour 2020. La population de l’Autriche est neuf fois plus petite que celle de l’Allemagne.

L’Autriche est également un pays neutre et non membre de l’OTAN.

Il n’a envoyé qu’un très petit nombre de soldats en Afghanistan.

“Je ne suis pas d’avis que nous devrions accueillir plus de monde. Bien au contraire”, a déclaré la chancelière autrichienne à propos des Afghans fuyant leur pays.

“L’Autriche a apporté une contribution disproportionnée”, a-t-il ajouté, faisant référence au grand nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile afghans déjà présents dans le pays.

Il a déclaré que les personnes fuyant l’Afghanistan devraient rester dans la région, ajoutant que le Turkménistan et l’Ouzbékistan voisins n’avaient accueilli respectivement que 14 et 13 réfugiés afghans, ce qui correspond aux données du HCR.

La semaine dernière, le ministre grec des Migrations Notis Mitarachi a déclaré que son pays ne pouvait pas devenir le point d’entrée dans l’Union européenne pour les Afghans fuyant l’escalade du conflit dans leur patrie.

La Grèce était en première ligne de la crise migratoire européenne en 2015, lorsque près d’un million de personnes fuyant les conflits en Syrie, en Irak et en Afghanistan ont débarqué sur ses îles, et comme d’autres États membres de l’UE, il est nerveux que les développements en Afghanistan puissent déclencher une répétition de cette situation. crise.

Les inquiétudes à Bruxelles ont contraint le président du Conseil de l’UE, Charles Michel, à tendre la main à la Turquie pour tenter de parvenir à un accord sur la question.

M. Michel a déclaré dimanche : ” A discuté des récents développements en Afghanistan avec le président Erdogan.

“Un défi commun pour la Turquie et l’UE.

« Une pleine compréhension de la nécessité d’assurer une sortie en toute sécurité des ressortissants, du personnel local et des familles et d’assurer un soutien aux Afghans vulnérables et aux communautés d’accueil dans la région. »

Mais les Afghans qui parviennent à faire le voyage de plusieurs semaines à travers l’Iran à pied jusqu’à la frontière turque se heurtent à un mur de trois mètres de haut, des fossés ou des barbelés.

La Turquie accueille déjà près de quatre millions de réfugiés syriens et constitue une étape pour de nombreux migrants tentant d’atteindre l’Europe.

Les autorités prévoient d’ajouter 64 km supplémentaires d’ici la fin de l’année à un mur frontalier commencé en 2017. Des fossés, des fils et des patrouilles de sécurité couvriront le reste des 560 km de frontière.

“Nous voulons montrer au monde entier que nos frontières sont infranchissables”, a déclaré à . ce week-end Mehmet Emin Bilmez, gouverneur de la province frontalière orientale de Van. “Notre plus grand espoir est qu’il n’y ait pas de vague de migrants en provenance d’Afghanistan.”

La Turquie n’est pas le seul pays à ériger des barrières : sa voisine la Grèce vient de terminer une clôture de 40 km et un système de surveillance pour éloigner les migrants qui parviennent encore à entrer en Turquie et tentent d’atteindre l’Union européenne.

Les autorités disent qu’il y a 182 000 migrants afghans enregistrés en Turquie et jusqu’à 120 000 non enregistrés.

Le président Tayyip Erdogan a exhorté les pays européens à assumer la responsabilité de tout nouvel afflux, avertissant que la Turquie n’avait pas l’intention de devenir “l’unité de stockage des migrants de l’Europe”.

Le nombre de migrants afghans irréguliers détenus en Turquie jusqu’à présent cette année représente moins d’un cinquième du nombre détenu en 2019, et les responsables disent qu’ils n’ont pas encore vu de signes d’une augmentation majeure depuis la victoire des talibans la semaine dernière, bien que les longues distances signifient des réfugiés pourrait prendre des semaines pour arriver.

Le côté turc de la frontière montagneuse avec l’Iran est bordé de bases et de tours de guet. Les voitures de patrouille surveillent 24 heures sur 24 les mouvements du côté iranien, d’où les migrants, les passeurs et les militants kurdes tentent fréquemment de passer en Turquie.

Les migrants qui sont aperçus en train de passer la frontière sont renvoyés du côté iranien, bien que la plupart reviennent et réessayent, selon les forces de sécurité.

“Peu importe le nombre de mesures de haut niveau que vous prenez, il peut y avoir ceux qui les contournent de temps en temps”, a déclaré Bilmez.