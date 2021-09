Actualités vaccinales de l’UE : Bruxelles a honte de la “désinformation” alors que le bloc n’a PAS atteint la cible du jab | Politique | Nouvelles

in

Et l’auteur David Evans, du groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU, a suggéré que la révélation prouve que le bloc est coupable d’avoir colporté la même «désinformation» contre laquelle il a publiquement déclaré son intention de réprimer. La semaine dernière, Mme von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé que l’UE avait atteint son objectif de doubler 70 pour cent de ses quelque 450 millions de citoyens adultes d’ici le 31 août, saluant la nouvelle comme une justification de la stratégie de Bruxelles de « déplacer avancer ensemble ».

Cependant, en étudiant les chiffres de la propre agence médicale de l’UE, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), les chercheurs de Facts4EU ont suggéré qu’elle avait sauté le pas.

Le jour de son annonce, l’ECDC a signalé que seulement 68,7% des adultes étaient complètement vaccinés.

À 4 heures du matin GMT aujourd’hui, l’ECDC a estimé le pourcentage à 69,2% – toujours en deçà de l’affirmation de Mme von der Leyen.

Si les tendances actuelles se poursuivent, l’objectif ne sera pas atteint avant la semaine prochaine.

Facts4EU a souligné les nouveaux codes de conduite de la Commission visant à empêcher ce que Bruxelles considère comme de la “désinformation” ou de la “désinformation”.

En tant que tel, il a mis en œuvre un code de bonnes pratiques sur la désinformation à l’échelle de l’UE, auquel les principales sociétés Internet, dont Google, Facebook et Twitter, se sont déjà inscrites.

JUST IN : Brexit LIVE – Il est temps d’AGIR ! Fury alors que Boris “coupe et colle” les règles de l’UE

Evans a déclaré : « Si Twitter et Facebook peuvent interdire un président des États-Unis en exercice – ce qu’ils ont fait – alors ils doivent sûrement maintenant interdire le président de la Commission européenne et tous les commissaires et politiciens de l’UE qui ont publié un article sur l’objectif de 70 % de vaccins entièrement vaccinés. adultes ayant été atteints mardi la semaine dernière.

«Il s’agit clairement de désinformation, car l’UE savait de sa propre agence médicale officielle que ce n’était pas correct.

« Comme Twitter et Facebook ont ​​tous deux adhéré au code de bonnes pratiques de l’UE sur la désinformation, nous sommes sûrs qu’ils agiront, même si la Commission ne se rend pas volontairement. »

M. Evans a également suggéré que l’UE était motivée par la jalousie du succès du déploiement du vaccin au Royaume-Uni.

Il a expliqué : « Il ne fait aucun doute que la Commission européenne a été horrifiée lorsque la Grande-Bretagne du Brexit est devenue le premier pays au monde à lancer un déploiement de vaccination de masse contre COVID-19.

“Cela s’est transformé en panique lorsque le Royaume-Uni a commencé avec succès à vacciner un grand nombre de personnes, alors que la Commission était encore au stade de la planification.”

S’exprimant mardi dernier, Mme von der Leyen a déclaré : « La vaccination complète de 70 pour cent des adultes dans l’UE dès le mois d’août est une grande réussite.

« La stratégie de l’UE d’avancer ensemble porte ses fruits et place l’Europe à l’avant-garde de la lutte mondiale contre le COVID-19.

«Mais la pandémie n’est pas terminée. Nous avons besoin de plus. J’appelle tous ceux qui le peuvent à se faire vacciner.

Express.co.uk a contacté la Commission européenne pour commentaires.