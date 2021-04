AD Gaming accueille Nigma à Abu Dhabi

Nigma déménage son siège social sur l’île de Yas pour les cinq prochaines années.

Dans l’espoir que la présence de Nigma inspirera à la fois la prochaine génération de joueurs à Abu Dhabi et stimulera les intérêts commerciaux des jeux vidéo et des sports électroniques dans la région, AD Gaming a fourni un foyer à l’équipe de calibre championnat du monde Dota 2. Nigma fera partie des plus de 15 entreprises de jeux et d’esports du Yas Gaming Hub.

Le support fourni par AD Gaming permettra à l’équipe de se concentrer sur des réalisations encore plus importantes sur la scène mondiale de Dota 2. Le centre de formation dédié de l’équipe à Yas Island accueillera également son personnel de soutien composé de coachs, d’analystes et de créateurs de contenu.

Le co-fondateur de Nigma, Cristoph Timm, a noté que le fait de se réunir dans le nouveau siège sera un grand avantage pour l’équipe; dont les joueurs vivent actuellement en Jordanie, en Égypte et au Liban. «Le fait que les joueurs vivent et s’entraînent ensemble, avec accès … au Yas Creative Hub et au Gaming Hub nous aidera énormément dans nos projets dans la région.» Il a dit. Soulignant également l’accord de Team Nigma avec les objectifs d’AD Gaming. Fournir l’infrastructure nécessaire, ainsi que des méthodes éprouvées de développement d’équipe et un soutien mental aux talents dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. «Nous avons montré que la région MENA a des talents au potentiel immense, et nous sommes certains qu’avec le bon soutien, nous aurons plus de talents de la région qui finiront par concourir sur la scène internationale.»

Nigma prête à inspirer l’industrie locale

Mohamed Murad, un autre co-fondateur de Team Nigma, a déclaré qu’Abou Dhabi était un choix naturel pour le siège de l’équipe; non seulement en raison de la sécurité, de la beauté et de la qualité de vie de la capitale des Émirats arabes unis, mais aussi de son investissement dédié dans le secteur de l’esport. Un investissement personnifié par AD Gaming and Gaming Hub. « Nous avons reçu un soutien sans précédent tout au long du processus », a déclaré Murad, « permettant à l’équipe de se concentrer sur la formation et la victoire. »

Le directeur des partenariats stratégiques de Twofour54, James Hartt, a parlé avec enthousiasme de l’arrivée de Nigma à Abu Dhabi. «Nous sommes impatients de soutenir et de livrer cette équipe gagnante de superstars locales au monde», a-t-il déclaré. «L’équipe Nigma créera des emplois dans le secteur des sports électroniques d’Abou Dhabi et inspirera les talents locaux en présentant ce qui peut être réalisé dans cette industrie grâce à son dévouement et un dur travail. »

Le Yas Creative Hub est situé sur l’île artificielle d’Abu Dhabi. Le mélange du développement et de l’e-sport sur l’île garantira une croissance créative dans l’ensemble de l’industrie du jeu. D’autres entreprises liées aux sports électroniques et aux jeux de la région MENA s’inscrivent pour y installer leur siège. Y compris les développeurs de jeux mobiles et indépendants basés dans la région MENA, Kashkool Games et Boss Buny Games. Yas Hub vise à être pleinement opérationnel au quatrième trimestre 2021.