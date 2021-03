AD Lobón bat l’UD Fuente De Cantos 2-1 et prend les trois points

28/03/2021 à 21:31 CEST

La AD Lobon a remporté à domicile 2-1 leur premier match de la deuxième phase de la troisième division disputée ce dimanche dans le Municipale San Blas de Lobón. Avec ce résultat, l’équipe de Lobón est neuvième avec trois points et le Fuentecanteño huitième et sans points à la fin du duel.

La première équipe à marquer a été la AD Lobon, qui a créé le lumineux avec un peu de Highlander à la 30e minute. Mais plus tard, l’équipe de Fuentecanteño a égalisé grâce à un but de Obissa à 45 minutes. Cependant, l’équipe de Lobón a fait progresser son équipe dans un objectif de Manu peu avant la fin, plus précisément en 46, terminant ainsi la première mi-temps avec un score de 2-1.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 2-1.

Dans le match, il y avait un total de trois cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Fuentecanteño. Plus précisément, l’arbitre a montré trois cartons jaunes pour Kolie, romain Oui Melli.

Avec ce résultat, le AD Lobon obtient 15 points et le Fontaine de la chanson avec 16 points.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le AD Lobon jouera son match contre lui Remplir en dehors de la maison. Pour sa part, Fontaine UD Edge jouera dans son fief son match contre lui Valdivia.

Fiche techniqueAD Lobón:Kouba, Torino, Cuevas, Manu, Serrano, Chin, Mario, Cisco, Chori, Balsera et LagutaFontaine UD Edge:Rubiales, Nico Marquez, Rivera, Kolie, Maya, Isaac, Sylla, Melli, Pancho, Obissa et RománStade:Municipale San Blas de LobónButs:Serrano (1-0, min.30), Obissa (1-1, min.45) et Manu (2-1, min.46)