AD Lobón et Llerenense font match nul au Municipal San Blas de Lobón

08/05/2021 à 21:34 CEST

Le match joué ce samedi au Municipale San Blas de Lobón et qui a fait face au AD Lobon et à Remplir il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. La AD Lobon est venu avec le désir de retrouver le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Fontaine UD Edge par un score de 3-1. Concernant l’équipe visiteuse, le Remplir est venu de battre 2-1 dans son fief à Calamonte dans le dernier match joué. Après le match, l’équipe de Lobón est septième après la fin du match, tandis que le Remplir est le premier.

En première période, aucune des deux équipes n’a été juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui Remplir, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but du point de penalty de Sergio Cebada à la minute 63. Cependant, l’équipe de Lobón a réagi et a égalisé le combat au moyen d’un but de Pedro Juan peu avant la fin, plus précisément en 90, concluant la confrontation avec un score final de 1-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. De la part du AD Lobon ils sont entrés du banc Pedro Juan, James, Rond, Martin Oui Garranchan remplacer Morales, Highlander, Raisin, Cisco Oui Chori, tandis que les changements par le Remplir Ils étaient Jaime Mateos, Noni, Luis Enrique, chauve Oui Juanmi Buiza, qui est entré par David Camps, Ivan, Manuel, Fortes Oui Prenez Moliner.

Un total de sept cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Mario, Kouba Oui Raisin, tandis que l’équipe visiteuse a été avertie avec du jaune à Ivan, Prenez Moliner, David Camps Oui Kaka et avec du rouge à Kaka (2 jaunes).

Avec ce résultat, le AD Lobon il obtient 24 points et le Remplir avec 32 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Trujillo, Pendant ce temps, il Remplir jouera contre lui Valdivia.

Fiche techniqueAD Lobón:Kouba, Javivi, Manu, Serrano (Jaime, min 62), Mario, Cisco (Martín, min 83), Uva (Redondo, min 70), Chori (Garranchan, min 83), Balsera, Morales (Pedro Juan , min.46) et LagutaLlerenense:Christian, Fortes (Calvo, min.76), Salas, Kaká, Millan, Sergio Cebada, Tome Moliner (Juanmi Buiza, min.76), Manuel (Luis Enrique, min.67), David Camps (Jaime Mateos, min.36) ), Ivan (Noni, min.46) et ZuriStade:Municipale San Blas de LobónButs:Sergio Cebada (0-1, min.63) et Pedro Juan (1-1, min.90)