AD Lobón reçoit Llerenense lors de la septième journée

07/05/2021 à 19:01 CEST

La AD Lobon reçoit ce samedi à 19h00 la visite du Remplir dans le Municipale San Blas de Lobón lors de leur septième match de la deuxième phase de la troisième division.

La AD Lobon arrive au septième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre le Fontaine UD Edge lors du match précédent par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des six matchs disputés à ce jour dans la deuxième phase de la troisième division, avec une séquence de 18 buts en faveur et 39 contre.

Du côté des visiteurs, le Remplir a remporté la victoire contre le Calamonte lors de leur dernier match de la compétition (2-1), avec un but de Prenez Moliner, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief des AD Lobon. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés en deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté deux et accumule un chiffre de 36 buts encaissés contre 25 en faveur.

En tant que local, le AD Lobon il a réalisé un bilan de deux victoires et un nul en trois matches disputés dans son peloton, chiffres indicatifs qu’il encaisse un bon bagage de points dans son stade. Aux sorties, le Remplir a un bilan d’une victoire et de deux nuls en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que les joueurs du AD Lobon Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par huit points en faveur de la Remplir. La AD Lobon Il arrive au meeting avec 23 points dans son casier et occupe la huitième place avant le match. Pour sa part, le Remplir il compte 31 points et occupe la première position du classement.