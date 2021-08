ADA à 3 $ ? Les prévisions de prix de Cardano augmentent alors que ADA devient n ° 4 Crypto

Les Altcoins arrivent à Bitcoin (CCC :BTC-USD) avec une vague incessante de mises à niveau qui menacent le souverain de toutes les crypto-monnaies. Comme les favoris de l’industrie comme Ethereum (CCC :ETH-USD) et Dogecoin (CCC :DOGE-USD) envisagent des mises à niveau majeures, les investisseurs sont curieux de voir quelles innovations les autres réseaux peuvent proposer. Cardano (CCC :ADA-USD), l’un des plus grands cryptos par capitalisation boursière, prépare sa propre mise à niveau via la mise à niveau Alonzo Purple. Et alors que les investisseurs entendent plus de détails sur la mise à niveau ce matin, les prévisions de prix de Cardano sont recherchées.

Cardano passe une bonne semaine. Alors que le fondateur du réseau, Charles Hoskinson, annonce une date de révélation pour une énorme mise à niveau à venir, les prix de l’ADA ont augmenté et le réseau a rapidement gagné du capital. En fait, sa capitalisation boursière de 65 milliards de dollars l’a stimulée au-delà Attache (CCC :USDT-USD), à la place de la quatrième plus grande crypto-monnaie au monde.

De plus, les investisseurs deviennent optimistes car ils savent à quoi s’attendre du calendrier de mise à niveau. Les développeurs de Cardano partagent la date de sortie de la mise à niveau d’Alonzo Purple via une mise à jour vidéo. Dans ce document, ils révèlent que les utilisateurs peuvent s’attendre au déploiement complet de la mise à niveau le 12 septembre. Grâce à la fourche Alonzo Purple, les utilisateurs de Cardano pourront utiliser des contrats intelligents sur le réseau. Le gros problème est que cela supprime le besoin de tiers pour faciliter les transactions.

Prédictions de prix Cardano: ADA peut-il atteindre 3 $ avec le déploiement d’Alonzo Purple?

La nouvelle catalyse beaucoup de mouvements de prix pour la pièce ADA de Cardano. Ce matin, la pièce a bondi de plus de 14%, dépassant à nouveau le cap des 2 $. La crypto Cardano peut-elle profiter de cet élan haussier pour atteindre une valorisation de 3 $ pour la toute première fois ? Jetons un coup d’œil à quelques prévisions de prix Cardano et voyons ce que pensent les analystes :

WalletInvestor est haussier sur la barre des 3 $. Le point de vente prévoit une valorisation de 3,10 $ pour la pièce ADA de Cardano d’ici août 2022. CoinPriceForecast est encore plus optimiste, suggérant que ADA peut atteindre 3,10 $ au cours des mois restants de 2021. Gov Capital voit des gains plus faibles pour ADA. Le point de vente prédit que la pièce atteindra une évaluation de 0f 2,50 $ d’ici août 2022. Trading Beasts prédit que ADA vaudra environ 2,23 $ d’ici la fin décembre.

