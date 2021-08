ADA atteint 2,80 $, cible 3 $ ensuite? Crypto nouveaux médias

in

L’analyse des prix de Cardano est haussière pour aujourd’hui. L’ADA/USD a continué de se redresser pendant la nuit. ADA se négocie actuellement autour de 2,80 $.

L’analyse des prix de Cardano est haussière pour aujourd’hui alors que le marché a recommencé à se redresser hier après une certaine consolidation et a connu un autre pic plus élevé pendant la nuit. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’ADA/USD continue d’augmenter cette semaine et franchisse la barre des 3 $ la prochaine fois.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché des crypto-monnaies s’est échangé dans le vert au cours des dernières 24 heures. Les leaders du marché, Bitcoin et Ethereum, sont tous deux en hausse de 1,6%, tandis que Cardano (ADA) est l’un des plus performants des principaux altcoins, avec un gain de près de 7%.

Mouvement des prix de Cardano au cours des dernières 24 heures: Cardano a encore augmenté de 15%

L’ADA/USD s’est échangé dans une fourchette de 2,53 $ à 2,85 $, indiquant une volatilité substantielle au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions s’élève à 8,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 55,7% par rapport à hier, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 90,4 milliards de dollars, ce qui lui permet de se classer à la 3e place du marché.

Graphique ADA/USD sur 4 heures : ADA vise ensuite la barre des 3 $

Sur le graphique en données de 4 heures, le prix de Cardano progresse rapidement à la hausse, avec la barre des 3 $ comme prochain objectif.

Graphique ADA/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix de Cardano a continué de progresser au cours du mois dernier après qu’un nouveau creux a été établi au-dessus de la barre des 1 $ le 20 juillet. Depuis lors, l’ADA/USD a gagné plus de 170 % pour atteindre le sommet actuel de 2,84 $.

La semaine dernière, nous avons vu le prix de Cardano dépasser le précédent record de 2,47 $. Après une certaine consolidation, une nouvelle hausse a suivi, les taureaux ne ralentissant toujours pas.

Dans l’ensemble, cette évolution de l’action des prix indique que beaucoup plus de hausse suivra cette semaine. La prochaine cible à surveiller se situe à 3 $ et sera probablement atteinte dans les prochains jours.

Analyse des prix de Cardano : conclusion

L’analyse des prix de Cardano est haussière pour aujourd’hui alors que les taureaux continuent d’établir de nouveaux sommets historiques après une certaine consolidation hier. Par conséquent, nous nous attendons à une nouvelle progression de l’ADA/USD aujourd’hui, avec la barre des 3 $ comme prochain objectif.

