ADA baisse de 50% en une semaine, opportunité d’achat parfaite?

Cardano (ADA) a connu une course impressionnante depuis 2020. Son jeton natif a dépassé deux grandes marques de prix à 1 $ et 2 $. En raison du récent recul du prix du Bitcoin, les investisseurs pourraient avoir une autre chance d’acheter. ADA avant une étape importante est implémenté.

ADA se négocie à 1,48 $ avec de petites pertes sur le graphique journalier et une correction de 22% au cours de la semaine dernière. Sur le graphique mensuel, le jeton natif Cardano affiche toujours un gain de 22,1%.

ADA en tendance baissière sur le graphique journalier. Source: ADAUSDT Tradingview

Dans le cadre de son ère Goguen, Cardano a déployé plusieurs mises à jour avec 2 événements Hard Fork Combinator, “Mary” et “Allegra”. À présent, Input-Output Global (IOG) a mené un test de résistance pour les composants HFC «Alonzo» et la plate-forme de contrat intelligent qui sera mise en œuvre avec cet événement, Plutus.

Selon la dernière mise à jour d’IOG, l’équipe de Plutus a travaillé pour améliorer des éléments spécifiques de la plate-forme pour permettre des «instances de contrat d’espace constant». Par conséquent, le contrat intelligent Plutus aura réduit les «événements redondants» capturés et stockés sur la plateforme.

L’équipe Marlowe, un langage de programmation qui simplifiera le processus d’utilisation des contrats intelligents dans Cardano, s’est concentrée sur l’intégration avec le backend d’application Plutus (PAB). Simultanément, ils ont travaillé sur la conception du site Web et la documentation des développeurs.

Alonzo de Cardano sur la bonne voie pour la mise en œuvre

L’une des principales raisons pour lesquelles Cardano aurait pu assister à un tel rallye est due aux attentes de Plutus et à ses capacités de contrats intelligents. DeFi a explosé au cours de l’été 2020 et d’autres concurrents, tels que Binance Smart Chain et Polkadot, ont émergé et ont reçu des commentaires positifs des utilisateurs.

Cardano pourrait être une transaction plus décentralisée, sécurisée et rentable. L’inventeur de Cardano et PDG d’IOG, Charles Hoskinson, a récemment accordé une interview pour le site Web d’informations cryptographiques Cryptobriefing. Hoskinson a confirmé qu’IOG lancera «bientôt» un Pioneer Testnet.

Cette phase durera deux mois. Plutus subira un «gel des fonctionnalités» à la fin du mois de juin et constituera une dernière étape avant son déploiement. Selon le PDG d’IOG, les développeurs travaillent déjà sur les dApps:

Il faudra entre quatre et six semaines pour réaliser le hard fork et activer les contrats intelligents pour le réseau principal. Nous avons également lancé le programme Plutus Pioneer, où nous formons plus de 1000 développeurs qui ont exprimé leur intérêt pour l’écriture d’applications décentralisées (dApps) sur Cardano.

Hoskinson a ajouté que le nouvel écosystème Cardano comportera des dApps avec divers cas d’utilisation tels que les marchés NFT, les bourses décentralisées, les plates-formes de prêt et de prêt, les oracles, les pièces stables, etc. La plate-forme fournira des outils pour migrer les projets d’Ethereum vers Cardano (ADA). À ce sujet, Hoskinson a déclaré:

Nous finalisons des correctifs avec deux douzaines d’applications ou plates-formes différentes. Cela se produira au cours des 180 prochains jours. Cela coûte un peu de commencer cette conversation (…). Habituellement, la conversation n’est pas une migration explicite d’Ethereum vers Cardano. Au lieu de cela, ce que nous avons vu dans l’industrie, c’est que les projets veulent devenir multi-chaînes.

Avec la domination de Bitcoin dans une tendance baissière, après être tombé en dessous de 40%, et les altcoins ayant des performances négatives, les investisseurs pourraient saisir le moment pour “ acheter la baisse ”. Le crash est survenu avant la mise en œuvre complète de Plutus avec “Alonzo” a poussé de nouveaux utilisateurs vers la plate-forme.