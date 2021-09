ADA est toujours baissier à 2,30 $

in

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Cardano montre une baisse des prix. Le support est trouvé à 2,36 $. La résistance se trouve à 2,45 $

L’analyse de prix la plus récente de Cardano montre une forte baisse de valeur aujourd’hui. Après la poursuite de l’élan baissier d’hier, la paire ADA/USD est passée de 2,57 $ à 2,43 $ aujourd’hui, perdant 4,5 % de sa valeur globale au cours des dernières 24 heures. Sur les sept jours précédents, une baisse de 17% a été enregistrée.

Lundi, le gain de prix a été cassé et mardi, pendant les deux heures, un nouveau plus bas a été établi. Cependant, la chute d’hier s’est avérée de courte durée car la baisse d’aujourd’hui a été plus sévère. Les taureaux ADA ont réussi à porter le prix à 2,50 $ hier à la mi-journée, mais ADA a rencontré une forte résistance à ce niveau alors que la pression de vente s’intensifiait.

Graphique des prix ADA/USD à 1 jour : les ours persistent pour activer le repli

Les prévisions Cardano à 1 jour suggèrent que la tendance baissière bat son plein. Le prix a considérablement baissé. Le prix a chuté brusquement tout au long de la journée alors que la pression de vente augmentait sur le marché.

Tableau des prix ADA/USD 1 jour. Source : vue de négociation

La moyenne mobile (MA) est actuellement de 2,58 $, ce qui est également supérieur au niveau des prix. L’indice de force relative (RSI) est en position baissière par rapport à la ligne centrale avec un score de 47 et sur une pente descendante, indiquant un signal encore plus baissier.

Analyse des prix Cardano en 4 heures : les acheteurs vont-ils rompre la dynamique baissière ?

Le graphique des prix Cardano en 4 heures montre la présence de quelques taureaux, bien que sur une échelle mineure. Les taureaux tentent de prendre le contrôle du marché, mais les conditions du marché ne leur sont pas favorables et il est de plus en plus probable que le chandelier vert final devienne rouge à tout moment.

Tableau des prix ADA/USD sur 4 heures. Source : Tradingview

Avec l’élargissement des bandes de Bollinger, il y a un degré accru de volatilité. La bande supérieure est à 2,78 $, tandis que la bande inférieure est à 2,29 $. La moyenne des bandes de Bollinger est de 2,54 $. Dans la zone baissière, l’indice de force relative (RSI) a une valeur de 41,

Le graphique des indicateurs techniques est en zone neutre. Les moyennes mobiles fournissent également des signaux de vente avec huit indicateurs côté vendeur, six côté acheteur et un indicateur neutre. La majorité des oscillateurs sont neutres, neuf étant le nombre le plus courant ; deux oscillateurs sont sur le point de vente et 1 sur le point d’achat.

Analyse des prix Cardano : Conclusion

Selon l’analyse des prix Cardano sur 1 jour et 4 heures, on peut s’attendre à ce que le prix de l’ADA/USD soit baissier au cours des prochaines 24 heures. Si les ours continuent de mener, le niveau de soutien de 2,4 $ sera le prochain point pivot pour déterminer la trajectoire future. Aujourd’hui, le sentiment général du marché pour ADA

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.