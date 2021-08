ADA gagne plus de 16% après publicité

Vendredi, le prix du jeton cardano a grimpé au-dessus du niveau de 2 $, approchant le plus haut historique de l’actif cryptographique qui a eu lieu il y a trois mois. L’augmentation des prix de Cardano découle d’une annonce vidéo de Nigel Hemsley de Cardano lorsqu’il a expliqué que le réseau Cardano serait mis à jour le 12 septembre 2021. La mise à jour très attendue “Alonzo Purple” vise à alimenter le projet Cardano avec des solutions de smart avancées et entièrement fonctionnelles. Contrat.

Mise à jour d’Alonzo prévue pour le 12 septembre

Cardano cherche à mettre à jour le réseau dans un proche avenir, car Nigel Hemsley de l’IOHK a révélé que le projet prévoyait de publier la mise à jour le 12 septembre. Dans un tweet, Input Output (IOHK) a également expliqué que la mise à jour aura lieu à la même date mentionnée dans la vidéo. Le nom “Alonzo” vient du mathématicien et informaticien Alonzo Church. L’implémentation d’Alonzo a été lentement mise à jour à l’aide d’étapes codées par couleur, la dernière étant violette.

“C’est en train de se produire”, a déclaré IOHK. «Notre objectif est le 12 septembre 2021 pour la mise à jour« Alonzo », qui apportera des contrats intelligents à Cardano via un événement hard fork combiner (HFC). En savoir plus sur le voyage vers une nouvelle ère de contrats intelligents, de defi et plus encore pour Cardano (ADA). “Essentiellement, la communauté Cardano pense qu’Alonzo inaugurera des solutions de contrats intelligents avancées et des protocoles de financement décentralisés (defi).

Alors que les fonctionnalités les plus importantes dérivées d’Alonzo seront les contrats intelligents et le défi, la mise à jour vise à renforcer des concepts tels que la tokenisation et les idées de jetons non fongibles. De plus, il a été dit que les jetons ERC20 dérivés d’Ethereum pourront être exploités sur la chaîne Cardano.

Cardano est critiqué depuis un certain temps, car la communauté s’est vu promettre des contrats intelligents avancés et entièrement fonctionnels et d’autres fonctionnalités. Les sceptiques ont même parié sur le fait que le réseau Cardano prendra en charge les contrats intelligents d’ici le 1er octobre 2021. Le pari de Poly Market montrait que les chances étaient contre le projet, mais maintenant 87% disent que Cardano réussira et seulement 13% disent qu’ils ont gagné . ‘t.

Cardano Spike 45% cette semaine, 1,365% contre dollar en 12 mois

Des rumeurs de quelque chose de spécial le 13 août ont circulé dans la communauté Cardano la semaine dernière. Alors que cardano (ADA) a bondi de plus de 16% vendredi, l’actif cryptographique a augmenté de plus de 45% au cours des sept derniers jours. Les statistiques d’un mois montrent que l’ADA est en hausse de 61% et jusqu’à présent cette année, l’ADA a augmenté de 1,365%.

Cardano (ADA) le 13 août 2021.

Au moment d’écrire ces lignes, la plus grande paire de trading d’ADA est avec tether (USDT), car le stablecoin capture 57% des transactions de cardano vendredi. Bitcoin (BTC) contrôle environ 11,4% des swaps ADA, suivi par USD (8,48%), BUSD (5,27%), KRW (4,86%) et EUR (3,91%). Ethereum (ETH) détient également environ 3,48% des swaps négociés avec ADA aujourd’hui.

La capitalisation boursière de Cardano est d’environ 65,7 milliards de dollars, ce qui représente une domination d’environ 3,31 % parmi les plus de 10 000 actifs cryptographiques d’une valeur de 1 900 milliards de dollars.

Que pensez-vous de l’annonce d’Alonzo Purple vendredi et de la récente réaction des prix ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/cardanos-alonzo-upgrade-date-revealed-ada-gains-over-16-after-announcement/