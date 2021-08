ADA : inclusion financière avec le soutien de Wave Financial Group

Wave Financial Group s’est récemment associé à Cardano (ADA / USD) sur un rapport approfondi, Cardano: From Ideation to Manifestation, avec des informations et des informations sur les principales tendances de la blockchain et de la cryptographie. Le rapport couvre le paysage de DeFi et des «trois cavaliers» de la blockchain : évolutivité, interopérabilité et durabilité, ainsi que la solution de Cardano via le cFund unique de Wave. Il s’agit d’un hedge fund crypto-natif à un stade précoce qui adopte une approche de capital-risque pour stimuler l’expansion de Cardano.

Réaliser l’inclusion dans le monde

Le développement de Cardano a été lancé par Input Output Global (IOG) avec pour mission de réaliser l’inclusion financière mondiale. L’objectif d’IOG dans la construction et le test de la blockchain a été d’assurer l’évolutivité, l’interopérabilité et la durabilité du réseau. En effet, c’est un objectif ambitieux, mais s’il est atteint, le réseau peut être transformé en une nouvelle infrastructure économique puissante, offrant aux personnes non bancarisées et sous-bancarisées du monde un accès sans précédent à des services financiers essentiels.

Conçu pour gérer les DApps volumineux et compliqués

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Ethereum (ETH / USD) a actuellement l’hégémonie dans l’espace DeFi, mais le nombre de limitations sur l’infrastructure de ce réseau augmente. Les prix de l’essence ont augmenté avec la part de marché d’Ethereum dans DeFi. La demande croissante a rendu très coûteux le traitement des plus petites transactions sur le réseau Ethereum.

Cardano fonctionne comme une plate-forme de développement d’applications décentralisée (DApp), qui est équipée d’un support de contrat intelligent et d’un grand livre multi-actifs. Son objectif est de résoudre les problèmes de performances avec lesquels les blockchains Bitcoin (BTC / USD) et Ethereum sont aux prises.

Problèmes d’évolutivité

Les blockchains de première et de deuxième génération fonctionnent sur un algorithme de preuve de travail, ce qui ralentit considérablement la vitesse du réseau car les nœuds doivent effectuer des calculs complexes pour parvenir à un consensus. Le réseau Visa peut traiter environ 65 000 transactions par seconde, contre 15 pour Ethereum et sept pour Bitcoin. Cela rend ces blockchains trop chères pour un usage quotidien et empêche l’adoption généralisée des crypto-monnaies comme moyen de paiement.

Défis d’interopérabilité

Comme les utilisateurs ne peuvent pas utiliser Bitcoin sur les protocoles DeFi basés sur Ethereum, ils ne peuvent pas non plus obtenir un retour sur leur Bitcoin. L’absence de liquidité accessible entraîne des difficultés pour garantir les prêts et un glissement de prix élevé entre les actifs, créant des problèmes pour les plateformes de prêt, les bourses décentralisées et d’autres applications DeFi.

Problèmes de durabilité

Après qu’une attaque de malware a privé la communauté Ethereum d’une énorme quantité de fonds, le réseau a subi un hard fork, à partir duquel Ethereum Classic est né. Avant de pouvoir s’adapter à la nouvelle taille du réseau, les deux réseaux avaient du mal à traiter les transactions à temps.

Solutions

Cardano travaille sur une solution pour doter les blockchains d’un système de gouvernance efficace. Cela commence par établir une méthode fiable pour proposer des améliorations. L’objectif ultime est de transformer le réseau Cardano en un système totalement autonome. À l’ère Shelley de la crypto-monnaie, un programme a été créé pour récompenser les participants du réseau pour avoir misé leurs jetons ADA dans les pools de liquidités de Cardano. De même, la dernière ère, Voltaire, vise à permettre à ces mêmes acteurs d’améliorer ou de gouverner le réseau.

Un mécanisme de vote et de financement innovant

IOG prévoit d’introduire un mécanisme de vote, par lequel les utilisateurs peuvent mettre en jeu ADA en tant que droits de vote pour déterminer comment le réseau se développera à l’avenir. Ils proposeront et voteront des propositions pour améliorer le réseau. IOG lancera un fonds de développement commun pour financer les propositions d’amélioration. À chaque transaction sur le réseau Cardano, une partie des frais de transaction sera reversée au fonds. C’est ainsi que Cardano peut devenir un réseau entièrement autonome et parvenir à une décentralisation complète. Une fois que la communauté le contrôle, IOG n’aura plus besoin d’intervenir.

Le rôle de Wave Financial

IOG s’est tourné vers Wave Financial pour l’aider à trouver des opportunités d’investissement appropriées. Wave a lancé cFund, un fonds spéculatif crypto-natif à un stade précoce. Wave investit dans des projets innovants qui peuvent accélérer la croissance de l’écosystème Cardano. La société évalue les entreprises dans lesquelles cFund pourrait investir, en tenant compte des synergies possibles avec Cardano.

Le cFund General Partner possède une vaste expérience en tant que fondateur et associé directeur de Wavemaker Partners, qui gère 470 millions de dollars dans un portefeuille de plus de 350 sociétés. Grâce au vaste réseau d’IOG, à son excellente réputation et à ses ressources abondantes, IOG positionne cFund pour accéder à des opportunités uniques. Enfin, cFund s’appuie sur un outil de recherche exceptionnel, qui joue un rôle clé dans la recherche d’investissements potentiels. IOG et Wave peuvent effectuer une diligence technique approfondie sur les opportunités, identifier les entreprises qui répondent aux besoins de l’industrie et repérer les tendances dès le début en tant que participants actifs dans l’industrie de la blockchain.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent