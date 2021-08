$ADA maintenant 3ème crypto la plus précieuse, selon un analyste “Les meilleurs jours de Cardano sont devant lui” Crypto new media

in

Vendredi 13 août, la société de technologie blockchain IOHK (alias “IOG”), qui développe le protocole Cardano, a annoncé la date du hard fork d’Alonzo sur le réseau principal Cardano. Cette nouvelle a aidé $ADA à prolonger sa récente course haussière.

Lors de l’événement «Mid Month Development Update» de Cardano le 13 août, Nigel Hemsley, responsable de la livraison et des produits chez IOHK, a déclaré à Tim Harrison, directeur du marketing et des communications chez IOHK, que l’événement combinateur à fourche dure Alonzo de Cardano était prévu pour le 12 septembre.

Cette annonce très attendue semble avoir aidé $ADA à prolonger sa récente course haussière (qui a commencé vers le 20 juillet), devenant ainsi le troisième actif cryptographique le plus précieux par capitalisation boursière.

Selon les données de TradingView, sur l’échange de crypto Kraken, le prix en $ ADA a atteint le plus haut intrajournalier d’aujourd’hui de 2,2430 $ à 09h40 UTC ; comme vous pouvez le voir, ce n’est pas loin du prix record de 2,4223 $, qui a été atteint le 16 mai. Actuellement (à 16h35 UTC le 14 août), l’ADA-USD se négocie à 2,1744 $, c’est-à-dire en hausse 8,8 % au cours des dernières 24 heures.

Le 10 août, l’influenceur crypto « Coin Bureau » (« @coinbureau » sur Twitter) a parlé de Cardano dans une vidéo (intitulée « TOP Altcoin Picks 2021 Q3 ») publiée sur la chaîne YouTube « Coin Bureau » ; ici, l’animateur pseudonyme de l’émission a expliqué aux plus de 1,2 million d’abonnés de la chaîne pourquoi il était si optimiste sur $ADA et a donné son objectif de prix de fin d’année.

Il a dit:

«Même si le potentiel de hausse de Cardano est également limité en raison de sa forte capitalisation boursière, il a beaucoup plus de marge de croissance qu’Ethereum, et ce pour de nombreuses raisons. Pour commencer, ADA a maintenu sa dynamique haussière contre toute attente. Il a tenu bon malgré le récent ralentissement et est toujours dans une tendance haussière très visible. C’est parce que les meilleurs jours de Cardano sont devant lui.

« La mise à jour du contrat intelligent tant attendue n’est que dans quelques semaines, et il y a des centaines de milliers, voire des millions d’utilisateurs qui attendent d’utiliser les DApps de Cardano… ADA a également suscité un vif intérêt de la part des investisseurs institutionnels…

« De plus, l’écosystème de Cardano se compose de ses propres projets uniques financés par la communauté, qui offriront de nouvelles opportunités de rendement 100 fois supérieur aux premiers investisseurs une fois que les contrats intelligents seront mis en place. Ce potentiel de profit pourrait apporter des quantités record d’investisseurs de détail et d’utilisateurs, et je pouvais voir cela porter ADA jusqu’à 4 à 5 $. »

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.