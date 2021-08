ADA monte en flèche de 20% en une journée, teste 1,9 $ Crypto nouveaux médias

in

ADA/USD – Les taureaux deviennent paraboliques au-dessus du canal des prix.

Niveaux d’assistance clés : 1,70 $, 1,62 $, 1,50 $.

Niveaux de résistance clés : 1,90 $, 1,97 $, 2,05 $.

L’ADA a bondi de 33% cette semaine, ce qui lui a permis de casser l’angle supérieur d’un canal de prix ascendant à l’intérieur duquel il se négociait. Avant la cassure, ADA a eu du mal à briser la résistance à 1,50 $, fournie par le niveau MA à 100 jours.

La cassure est survenue hier alors que l’ADA a atteint une résistance à 1,70 $. Aujourd’hui, il a continué à briser la résistance à 1,72 $ (baissier de 0,5 Fib) et à atteindre 1,90 $, où il a rencontré une résistance à un repli baissier de 0,618 Fib.

Cette cassure est importante car elle montre que les taureaux contrôlent totalement le marché et deviennent paraboliques au-dessus du canal des prix.

Graphique journalier ADA/USD. Source : TradingView.

Prévision de prix à court terme ADA-USD

Pour l’avenir, la première résistance se situe à 1,90 $ (baissier 0,618 Fib et plus haut de juin). Viennent ensuite 1,97 $ (1,272 Fib Extension), 2,05 $ (1.414 Fib Extension) et 2,17 $ (beairsh 0,786 Fib).

De l’autre côté, le premier support se situe à 1,70 $. Ceci est suivi de 1,62 $ (0,236 Fib Retracement), 1,50 $ (MA de 100 jours) et 1,414 $ (0,5 Fib).

Le RSI est dans des conditions de surachat car les acheteurs dominent la dynamique du marché. La dynamique haussière est désormais la plus élevée depuis février 2021.

ADA / BTC – ADA atteint la résistance de la ligne de tendance descendante

Niveaux d’assistance clés : 3700 SAM, 3440 SAM, 3200 SAM.

Niveaux de résistance clés : 4000 SAM, 4140 SAM, 4200 SAM.

L’ADA a connu des difficultés au cours de la première semaine d’août alors qu’elle glissait sous la MA de 20 jours et tombait à 3200 SAT. Heureusement, il a rebondi de 3200 SAT hier pour atteindre la résistance à la MA de 50 jours à environ 3700 SAT.

Aujourd’hui, l’ADA a continué au-delà de la MA de 20 jours et a atteint 4100 SAT pour grimper au-dessus du niveau de MA de 100 jours et atteindre la résistance sur une ligne de tendance descendante à long terme. Il a depuis chuté de la ligne de tendance car il se situe autour de 3950 SAT.

ADA aurait encore besoin de briser le plus haut de juillet autour de 4200 SAT pour devenir haussier.

Graphique journalier ADA/BTC. Source : TradingView.

Prévision de prix à court terme ADA-BTC

En allant de l’avant, la première résistance se situe à 4000 SAT (baissier .5 Fib). Ceci est suivi par 4140 SAT (1.272 Fib Extension & ligne de tendance baissière), 4200 SAT (baissier .618 Fib) et 4430 SAT (1.618 Fib Extension).

De l’autre côté, le premier support se situe à 3700 SAT (MA 50 jours). Viennent ensuite 3440 SAT (MA 20 jours), 3200 SAT (assistance hebdomadaire) et 3000 SAT.

Le RSI a récemment grimpé au-dessus de la ligne médiane alors que les acheteurs prennent le contrôle de la dynamique du marché pour la première fois depuis début juillet.

Lien source